Её искали месяц, а она пряталась от спасателей из-за стыда

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Для якутских геологов лето 1981 года было непростым. В тот год погибли двое рабочих и пропал человек, чьи поиски подняли на ноги всех.
В июне 1981 года в Амакинскую экспедицию на практику приехала 17-летняя студентка Московского геологоразведочного техникума Наталья Косорукова. Её направили в отряд Эрика Алексеева.
Наташа была достаточно умна и не жаловалась на непростые бытовые условия. Быстро освоившись она начала работать. Но рано утром, 15 июня 1981 года, Наташа пропала из лагеря.
Наташа была достаточно умна и не жаловалась на непростые бытовые условия. Быстро освоившись она начала работать. Но рано утром, 15 июня 1981 года, Наташа пропала из лагеря.
Два дня Наташу пытались отыскать своими силами, в надежде, что она просто далеко отошла от лагеря. Но 17 июня пришлось сообщить по рации о пропаже и мгновенно были организованы поисковые отряды, вертолёты поднялись в небо, а также оповещены и родители девушки. Началась операция по поиску Наташи, которая продолжалась целый месяц!
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Вот что писал Эрик Алексеев в своём дневнике от 23 июля 1981 года:
"Попал в ситуацию, из которой выбраться не могу вот уже 8-9 дней: незаметно, в весьма легкомысленной одежонке, даже не прихватив ДЭТу и накомарники, в легких ботиночках ушла из лагеря и потерялась моя студентка. В районе лагеря долгое время не смог обнаружить её следы. Ходил без сна, отдыха и еды около двух суток по всем профилям, оставлял знаки, записки, обследовал все тропки и все тщетно. Самое обидное, на вторые сутки шёл очень холодный дождь с ветром, под которым человеку в лёгкой одежде не сдобровать. Если даже она выжила после этого, то по меньшей мере с дремучей простудой или воспалением легких. Это плюс без пищи, отдыха, под тучей комаров – драматический исход. Полагаю, чудо и еще раз чудо может спасти её! Да ещё нераскрытые ресурсы человеческой психики, организма. Но следы, которые мы (с Колей Семеновым) нашли 19 числа, проследили и снова потеряли, до сих пор не обнаружены. А человек не улетучивается, значит…"
Наташу искали 25 дней. Это были тяжёлые дни для всех. Вертолёты Ми-8 и Ми-2 облетали территорию каждый день, на работу практически никто не ходил - все искали её. Возможно, вслух об этом никто не говорил, искали уже тело...
Наташу нашёл в лесу Эрик Алексеев, между 19 и 20 часами. В 75 километрах по прямой от того места, где была её палатка. При учёте её петляния по глухой тайге она за это время прошла не меньше двухсот километров. Наташа не выглядела истощенной и стояла на своих двоих.
Наташу нашёл в лесу Эрик Алексеев, между 19 и 20 часами. В 75 километрах по прямой от того места, где была её палатка. При учёте её петляния по глухой тайге она за это время прошла не меньше двухсот километров. Наташа не выглядела истощенной и стояла на своих двоих.
Из воспоминаний геолога Джема Саврасова:
"В 9 часов вечера Кривонос забирает Косорукову на борт вертолёта и привозит в Нюрбу, где огромная ликующая толпа нюрбинцев восторженно встречала их прилёт. После доставки беглянки в больницу на поджидавшей машине скорой помощи врачи интересуются, прежде всего, самочувствием пострадавшей от столь длительного пребывания в тайге без еды и крыши. И получают ответ: "Самочувствие нормальное". Это после 25 дней голодовки!"
Наташа недолго пробыла в больнице - всего один день. Потом она попросила, чтобы её выписали и врачи согласились. Девушка вернулась к себе на родину и ничего о дальнейшей её судьбе ничего неизвестно.
Примечательно, что Наташа, прежде чем пропасть, была проинструктирована, что если заблудиться в лесу, то нужно идти вниз вдоль первого же попавшегося ручья. В той местности заблудиться было очень легко: местность ровная и по большей части покрыта густым лесом. Но если идти вниз по любому ручью, то через сутки, максимум двое, можно выйти к Вилюю, где всегда есть люди.
Примечательно, что Наташа, прежде чем пропасть, была проинструктирована, что если заблудиться в лесу, то нужно идти вниз вдоль первого же попавшегося ручья. В той местности заблудиться было очень легко: местность ровная и по большей части покрыта густым лесом. Но если идти вниз по любому ручью, то через сутки, максимум двое, можно выйти к Вилюю, где всегда есть люди.
Но Косорукова поступила совершенно противоположным образом. Попав на речку Батамайку она пошла не вниз, а вверх по течению. Побродив в верховье Батамайки, она вышла на другой приток Вилюя - Тонгуо и снова пошла вверх по течению. Это поведение сбивало с толку поисковые группы, поэтому девушку искали так долго.
Но это были не все вопросы, беспокоившие геологов. Наташа знала, что её ищут и... пряталась. Наташе было невероятно стыдно, что она заблудилась и хотела непременно сама выйти к лагерю. Она рассказала об этом начальнику экспедиции только при прощальном разговоре. Гордость или гордыня? Да пожалуй, что второе...
Но это были не все вопросы, беспокоившие геологов. Наташа знала, что её ищут и... пряталась. Наташе было невероятно стыдно, что она заблудилась и хотела непременно сама выйти к лагерю. Она рассказала об этом начальнику экспедиции только при прощальном разговоре. Гордость или гордыня? Да пожалуй, что второе...
Бесспорно, девушка сильна физически и духом, чтобы выжить без еды (она сказала, что питалась в основном прошлогодней брусникой) 25 дней, пусть даже и летом, но в суровой якутской тайге. Но стоило ли ее чувство собственного достоинства усилий, вставшей практически на месяц работы, слёз ее родителей и близких?.. Если она действительно слышала вертолёты и знала, что её ищут и намеренно скрывалась от поисковых отрядов. Странная история, странная.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ничего странного. Шизофрения.
Это повезло что без трагедии обошлось : при её поисках запросто кто-то мог сгинуть,а руководитель от чувства вины за судьбу доверенной ему несовершеннолетней мог покончить с собой.