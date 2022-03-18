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Её искали месяц, а она пряталась от спасателей из-за стыда

Её искали месяц, а она пряталась от спасателей из-за стыда (8 фото)

Автор:
18 марта 2022 13:36
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   девушки   интересное   история   поиск людей   путешествия   тайга   
2254
8
Для якутских геологов лето 1981 года было непростым. В тот год погибли двое рабочих и пропал человек, чьи поиски подняли на ноги всех.
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Источник:

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Метки: СССР   девушки   интересное   история   поиск людей   путешествия   тайга   
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15  комментариев
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768
Hallo FreeSpace Час назад
Что-то не то с головой у нее видимо ...
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Митхун Полминуты назад
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4k
Горожанин 13 минут назад
"Гордость или гордыня?.. Странная история, странная"

Ничего странного. Шизофрения.
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172
eutace 15 минут назад
просто она была ненакрашенная
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1k
Игорь Меншиков 18 минут назад
Это не история странная, а она странная
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282
Мурчелло Полчаса назад
Если вы стесняетесь назвать её тп,я сделал это за вас.
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1k
vijilante Полчаса назад
Иопнуя на всю башку,тупорылая малолетка.
Это повезло что без трагедии обошлось : при её поисках запросто кто-то мог сгинуть,а руководитель от чувства вины за судьбу доверенной ему несовершеннолетней мог покончить с собой.
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29k
Slonyash Полчаса назад
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3k
samtel 36 минут назад
Такие тараканы у нее в башке!
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71k
Иван 41 минуту назад
Феминистка?
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282
Мурчелло Иван Полчаса назад
Щас феминистки сделают её своей героиней.
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58k
Парагвайский шпион 50 минут назад
Ну не зря же ГОРДЫНЯ - один из тяжких грехов, по моему? Она ослепляет разум в попытке превознести своё "Я" над всеми окружающими.
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4k
Наталья 2 часа назад
О себе только думала, о своём самолюбии.
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