Её искали месяц, а она пряталась от спасателей из-за стыда

"Попал в ситуацию, из которой выбраться не могу вот уже 8-9 дней: незаметно, в весьма легкомысленной одежонке, даже не прихватив ДЭТу и накомарники, в легких ботиночках ушла из лагеря и потерялась моя студентка. В районе лагеря долгое время не смог обнаружить её следы. Ходил без сна, отдыха и еды около двух суток по всем профилям, оставлял знаки, записки, обследовал все тропки и все тщетно. Самое обидное, на вторые сутки шёл очень холодный дождь с ветром, под которым человеку в лёгкой одежде не сдобровать. Если даже она выжила после этого, то по меньшей мере с дремучей простудой или воспалением легких. Это плюс без пищи, отдыха, под тучей комаров – драматический исход. Полагаю, чудо и еще раз чудо может спасти её! Да ещё нераскрытые ресурсы человеческой психики, организма. Но следы, которые мы (с Колей Семеновым) нашли 19 числа, проследили и снова потеряли, до сих пор не обнаружены. А человек не улетучивается, значит…"