10 рецептов самых вкусных шоколадных тортов

Шоколадный торт – одно из лучших лакомств для семейного стола. К сожалению, чудесные традиции прошлого, когда домашний торт венчал праздничную трапезу, не столь популярны в наше время, ведь гораздо проще заглянуть в магазин, выбрать и приобрести понравившееся кондитерское изделие.
Тем не менее, есть ещё немало энтузиастов, которые не боятся провести на кухне несколько часов и порадовать шедевром своих близких. Именно для них наша десятка простых рецептов по приготовлению самых вкусных шоколадных тортов.
1. Торт «Осенние грёзы»
Что взять:
Для теста:
- Мука – 350 г,
- Сахар – 200 г,
- Яйца – 6 штук,
- Масло (сливочное) – 150 г,
- Какао-порошок – 50 г,
- Соль – половина чайной ложки.
Для мусса:
- Шоколад (чёрный) – 200 г,
- Сливки (жирные) – 450 мл,
- Апельсины – 2 штуки,
- Желатин – чайная ложка с горкой.
Для крема:
- Шоколад (чёрный) – 100 г (плитка),
- Масло (сливочное) – 50 г,
- Сливки (жирные) – 150 мл.
Как приготовить:
Для бисквита, используя водяную баню, взбиваем сахарный песок и яйца. Всыпаем муку, соль и осторожно смешиваем. В отдельной ёмкости растопим и охладим масло. Туда же постепенно добавляем мучную смесь и в конце – какао. Полученную бисквитную массу выкладываем в посуду для выпекания и держим в духовке в течение получаса при 180°С.
Готовку мусса начнём с растапливания шоколада на водяной бане, а также замачивания желатина в холодной воде. Часть сливок (100 мл) нагреваем и отправляем в них желатин.
Полученную смесь выливаем в расплавленный шоколад. Охлаждаем. Оставшуюся порцию сливок взбиваем и в несколько заходов подмешиваем в остывшую шоколадную смесь.
Для сборки торта понадобится несколько большая форма, чем сам корж. В неё помещаем бисквит и выкладываем по его бокам нарезанный полукругами апельсин. Верх торта покрываем муссом и нарезкой из второго апельсина. Убираем кондитерское изделие в холодильник на 2 часа.
Крем ганаш готовим из растопленного на пару шоколада, который перемешиваем со сливками и маслом. Смесь охлаждаем и поливаем торт поверх мусса. Украшаем по желанию.
2. Брауни с вишней и миндалём
Что взять:
- Масло (сливочное), шоколад (горький) – по 100 г,
- Вишня, миндаль, мука, какао – по 50 г,
- Сахар (тростниковый) – 150 г,
- Яйца – 2 штуки,
- Разрыхлитель – половина чайной ложки.
Как приготовить:
Расплавим шоколад и масло, используя водяную баню. Добьёмся однородности массы, уберём её в сторонку. Следующую ёмкость заполним мукой, сахаром, какао-порошком, разрыхлителем. Все компоненты перемешаем.
В шоколадно-сливочную массу вбиваем яйца, а затем порционно всыпаем в неё мучную смесь, не забывая хорошенько вымешивать. Последними в тесто оправляются орехи, ягоды. Заполняем форму и выпекаем брауни не менее 20 минут при температурном режиме в 180°С.
3. Шоколадный медовик
Что взять:
Для теста:
- Мука – 400 г,
- Яйца – 3 штуки,
- Сахар – 150 г,
- Масло (сливочное), мёд – по 100 г,
- Какао-порошок – 2 ст. ложки,
- Сода – 2 ч. ложки.
Для крема:
- Сметана (жирная) – 600 мл,
- Сливки (жирные) – 300 мл,
- Пудра сахарная – 250 г.
Как приготовить:
Необходимо расплавить при помощи водяной бани масло, сахар, мёд. Далее следует засыпать соду. Объём смеси увеличится и приобретёт белый оттенок. Блюдо убираем с плиты и начинаем вводить яйца в немного остывшую массу. Высыпаем какао. Всё перемешиваем.
Наступает очередь муки. Замешиваем тесто. Накрыв его плёнкой, убираем в холодильник и держим там не менее получаса — так оно не будет липким. Достаём, делим на 12 частей. Каждую часть раскатываем, протыкаем вилкой, отправляем на 3-5 минут в духовку с температурой 180°С. Готовые лепешки обрезаем до требуемого размера, а крошки используем потом для украшения верха изделия.
Собираем торт, промазывая каждый корж сливочным кремом, не забывая о боках и верхушке. Последнюю присыпаем измельчёнными обрезками для украшения.
4. Ирландский шоколадный торт
Что взять:
Для теста:
- Шоколад (тёмный) – 175 г,
- Кофе эспрессо – 6 ст. ложек,
- Виски – 4 ст. ложки,
- Сахар – 3 ст. ложки,
- Миндаль (молотый), мука – по 2 ст. ложки,
- Яйца – 3 штуки,
- Масло (сливочное) – 125 г,
- Ванилин, соль.
Для крема:
- Масло (сливочное), шоколад (горький) – по 125 г,
- Кофе эспрессо – 2 ст. ложки,
- Пудра сахарная – 4 ст. ложки.
Как приготовить:
Подержим ёмкость с шоколадом, виски, кофе на водяной бане. В другой посуде взбиваем масло и 2 ст. ложки сахара. Сюда же отправляются три желтка. В отдельном блюде слегка присолим белки и также взбиваем их миксером. Всыпаем 1 ст. ложку сахара и продолжаем взбивать.
Теперь по очереди начинаем собирать все компоненты в одну ёмкость. В блюдо с растопленным шоколадом выкладываем масляный крем. Следом пойдёт пакетик ванили, измельчённые орехи и мука. Последним этапом станет постепенный ввод белковой части. Тесто помещаем в форму, ставим в духовку и выпекаем полчаса при 180°С.
Займёмся кремом. Вновь воспользовавшись водяной баней, расплавим шоколад с кофе. Сняв посуду с плиты, начинаем вводить масло. Ёмкость с кремовой массой размещаем на миске с холодной водой. По чуть-чуть вводим в смесь пудру. Доводим крем до густой консистенции и покрываем им корж, украшаем по желанию. Наш торт готов!
5. Торт «Прага»
Что взять:
Для теста:
- Яйца – 6 штук,
- Мука – 6 ст. ложек,
- Какао-порошок – 1,5 ст. ложки,
- Масло (сливочное) – 2 ст. ложки,
- Сахар – 150 г.
Для крема:
- Желток яйца – 1 штука,
- Масло (сливочное) – 200 г,
- Молоко (сгущённое) – 120 г,
- Вода – 1 ст. ложка,
- Какао-порошок – 2 ч. ложки,
- Ванилин.
Для верха:
- Шоколад (горький), масло (сливочное) – по 100 г,
- Джем – 2 ст. ложки.
Как приготовить:
В отдельной миске взбиваем белки с добавлением половины порции сахарного песка. В другой ёмкости смешиваем желтки и оставшийся сахар. В третьем блюде соединяем муку и какао. Частями к желткам вводим сухую смесь и белковую. Последним в тесто отправляется растопленное масло.
Полученную массу выкладываем в форму и готовим около получаса, температуру духовки держим в пределах 200°С. Остывший корж делим на три части. Для создания крема смешаем ложку воды и желток. Соединим смесь со сгущёнкой и ванилином.
Отправляем массу на водяную баню, чтобы добиться густоты. Даём ей остыть и вводим в заранее взбитое миксером сливочное масло. Осталось всыпать пару ложек какао, и крем готов.
Собираем торт, промазывая коржи кремом. На верх изделия наносим слой повидла, а затем поливаем глазурью, которую приготовим, растопив на паровой бане шоколад и масло.
6. Торт «Вупи Пай»
Что взять:
Для коржей и печенья:
- Мука – 350 г,
- Масло (сливочное), сахар – по 250 г,
- Какао-порошок – 100 г,
- Молоко, кофе эспрессо – по 130 г,
- Яйца – 2 штуки,
- Сок лимона, разрыхлитель – по 2 ч. ложки,
- Сода – 1 ч. ложка,
- Соль – половина чайной ложки,
- Ванилин.
Для крема:
- Сметана (жирная) – 600 г,
- Пудра сахарная – 150 г,
- Ванилин.
Для глазури:
- Шоколад (горький), сливки (жирные) – по 80 г,
- Масло (сливочное) – 10 г.
Как приготовить:
В глубокую посуду высыпаем муку, какао, соду, соль, разрыхлитель. Молоко и лимонный сок соединим в небольшой чаше. В отдельной ёмкости взбиваем масло, сахар, ванилин. Туда же отправляем яйца. В молочно-лимонную жидкость добавим эспрессо.
В блюдо со взбитым маслом и яйцами поочередно (в три приёма) вводим кофейную смесь и мучную. Из полученной массы уберём в сторону около 150 г, остальное тесто разделим на 4 части и будем готовить коржи. Выпекаем их в течение 25 минут при температуре в 180°С.
Из отложенной части с помощью кондитерского мешка на лист с пергаментной бумагой выложим 12 заготовок-лепёшек диаметром по 4 см. Готовим 10 минут при 180°С. Займёмся кремом. Собьём в однородную массу пудру, ванилин, сметану.
Промажем кремом коржи, а также соединим попарно заготовки и получим 6 маленьких пирожных. Верх кондитерского изделия покроем глазурью, которую приготовим, смешав шоколад, масло и горячие сливки. Украшаем торт порезанными пополам пирожными.
7. Шоколадно-сметанный торт
Что взять:
Для теста:
- Сахар, мука, сметана – по 200 г,
- Яйца – 2 штуки,
- Какао-порошок – 2 ч. ложки,
- Сода – 1 ч. ложка,
- Соль – щепотка.
Для крема:
- Сметана, сахар – по 200 г.
Как приготовить:
Яйца и сахар взбиваем. Добавляем все остальные компоненты: сметану, соль, соду, какао, муку. Вымешиваем тесто. Ставим его выпекаться при температуре 180°С в течение 30 минут. Даём остыть и разрезаем на две части, при этом верхний корж должен быть тоньше нижнего. Пропитываем обе части кремом, который приготовим, смешав сахарный песок и сметану. По желанию посыпаем торт крошками для украшения.
8. Торт «Тающее чудо»
Что взять:
Для теста:
- Сметана, сахар, мука – по 400 г,
- Яйца – 2 штуки,
- Какао-порошок – 2 ст. ложки,
- Сода – 1.5 ч. ложки.
Для крема:
- Сметана – 600 г,
- Сахар – 200 г,
- Сок лимона – 2 ст. ложки.
Для глазури:
- Сметана, масло (сливочное), сахар – по 2 ст. ложки,
- Какао-порошок – 1.5 ст. ложки.
Как приготовить:
В глубокую ёмкость собираем ингредиенты для бисквита, включая сметану, сахар, муку, яйца, гашёную соду. Смешиваем. Делим полученную массу на две части. В одну из них всыпаем какао. Будем выпекать два коржа в духовке, разогретой до 200°С, около получаса. Взбиваем сметану, сахар, сок лимона в кремовую массу, а для глазури растопим на огне сахар, масло, сметану, какао. После того как коржи остынут, обмажем их кремом, а верх покроем глазурью.
9. Бананово-шоколадный торт
Что взять:
Для бисквита:
- Мука, сахар – по 300 г,
- Молоко – 300 мл,
- Масло (подсолнечное) – 4 ст. ложки,
- Яйца – 3 штуки,
- Какао-порошок – 1 ст. ложка,
- Сода – 1 ч. ложка.
Для крема и прослойки:
- Бананы – 2 штуки,
- Молоко (сгущённое) – 350 г,
- Шоколад – 50 г,
- Масло (сливочное) – 150 г.
Как приготовить:
В миске взбить 200 г сахарного песка и яйца. В отдельной посуде собрать 100 г сахара, молоко, соду, а также масло растительное. Теперь соединяем содержимое обеих ёмкостей вместе, добавляем муку и делаем тесто.
Массу делим на две части. В одну из них высыпаем какао. Готовим два коржа в духовке при температуре 180°С. Держим там примерно 40 минут. Готовим крем, смешав сгущёнку со сливочным маслом. Нарезаем бананы на кружочки.
На тёмный корж наносим слой крема, выкладываем кусочки фруктов. Светлый корж также мажем кремом, но немного крема оставляем, для того чтобы растопить с его шоколадом и покрыть верхушку. Украшаем торт бананами. Десерт готов!
10. Торт «Трюфель»
Что взять:
Для теста:
- Мука, сахар – по 150 г,
- Яйца – 4 штуки,
- Масло (растительное) – 5 ст. ложек,
- Какао-порошок – 1 ст. ложка,
- Вода – 4 ст. ложки,
- Разрыхлитель – 2 ч. ложки,
- Соль – щепотка.
Для крема и пропитки:
- Сливки (жирные) – 400 мл,
- Шоколад (тёмный) – 200 г,
- Кофе эспрессо – 100 мл.
Для глазури:
- Сахар, молоко – по 4 ст. ложки,
- Какао-порошок – 2 ст. ложки,
- Масло (сливочное) – 50 г.
Как приготовить:
Готовим бисквитное тесто. Ёмкость с порцией сахарного песка (100 г), какао-порошком, растительным маслом, водой ставим нагреваться, помешиваем, доведя до кипения. В другой миске взбиваем яйца с остатком сахара. Солим. Сюда же вливаем понемногу шоколадную смесь, не переставая помешиваем, добиваемся однородности. Далее добавляется порционно мука с разрыхлителем.
Полученной массой заполняем форму. Готовим бисквит 35 минут при 180°С. Делим его на три коржа.
Заранее позаботимся о кремовой начинке. Сделаем её из сливок, доведённых до кипения, и растворённых в них кусочках шоколада. Остужаем, взбиваем миксером.
Собираем торт. Коржи пропитываем кофе, смазываем кремом. Для глазури на огонь отправляем посуду с какао, сахаром, молоком. Помешивая, доводим до кипения, добавляем масло, остужаем смесь, поливаем ей торт. Приятного аппетита!
Источник:
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В другом рецепте не сказано , как приготовить крем из сметаны и сливок . И тд и тп . Картинки красивые , но новичкам испечь что- то годное будет проблематично .
В общем , пост сделан на «отъепись».