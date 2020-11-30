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10 рецептов самых вкусных шоколадных тортов

10 рецептов самых вкусных шоколадных тортов (11 фото)

Автор:
30 ноября 2020 10:32
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: вкусно   еда   рецепт   сладость   торт   фото   шоколадный торт   
214
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Шоколадный торт – одно из лучших лакомств для семейного стола. К сожалению, чудесные традиции прошлого, когда домашний торт венчал праздничную трапезу, не столь популярны в наше время, ведь гораздо проще заглянуть в магазин, выбрать и приобрести понравившееся кондитерское изделие.

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Метки: вкусно   еда   рецепт   сладость   торт   фото   шоколадный торт   
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1  комментарий
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WithU 2 часа назад
В одном из вышеприведённых рецептов указано сметаны на крем лишь 200 гр .Для того , чтобы промазать весь торт , этого количества не хватит 100% .
В другом рецепте не сказано , как приготовить крем из сметаны и сливок . И тд и тп . Картинки красивые , но новичкам испечь что- то годное будет проблематично .
В общем , пост сделан на «отъепись».
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