10 рецептов самых вкусных шоколадных тортов

Что взять:

Для теста:

Мука – 350 г,

Сахар – 200 г,

Яйца – 6 штук,

Масло (сливочное) – 150 г,

Какао-порошок – 50 г,

Соль – половина чайной ложки.

Для мусса:

Шоколад (чёрный) – 200 г,

Сливки (жирные) – 450 мл,

Апельсины – 2 штуки,

Желатин – чайная ложка с горкой.

Для крема:

Шоколад (чёрный) – 100 г (плитка),

Масло (сливочное) – 50 г,

Сливки (жирные) – 150 мл.

Как приготовить:

Для бисквита, используя водяную баню, взбиваем сахарный песок и яйца. Всыпаем муку, соль и осторожно смешиваем. В отдельной ёмкости растопим и охладим масло. Туда же постепенно добавляем мучную смесь и в конце – какао. Полученную бисквитную массу выкладываем в посуду для выпекания и держим в духовке в течение получаса при 180°С.

Готовку мусса начнём с растапливания шоколада на водяной бане, а также замачивания желатина в холодной воде. Часть сливок (100 мл) нагреваем и отправляем в них желатин.

Полученную смесь выливаем в расплавленный шоколад. Охлаждаем. Оставшуюся порцию сливок взбиваем и в несколько заходов подмешиваем в остывшую шоколадную смесь.

Для сборки торта понадобится несколько большая форма, чем сам корж. В неё помещаем бисквит и выкладываем по его бокам нарезанный полукругами апельсин. Верх торта покрываем муссом и нарезкой из второго апельсина. Убираем кондитерское изделие в холодильник на 2 часа.

Крем ганаш готовим из растопленного на пару шоколада, который перемешиваем со сливками и маслом. Смесь охлаждаем и поливаем торт поверх мусса. Украшаем по желанию.

2. Брауни с вишней и миндалём