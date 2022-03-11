Советский велосипедист, собственноручно ампутировавший себе отмороженные пальцы

Травин стартовал 10 октября 1928 года из Владивостока. Оттуда он проехал 17 тысяч километров вдоль сухопутных границ: Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия, Украина, Закавказье, Северо-западная Россия и Центральная часть. Самое страшное - это переход от Архангельска до Уэлена, что вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Травкин оставил за спиной Нарьян-Мам, Югорский Шар, Диксон, Русское устье. Вот в этом-то "белом аду" его и встретили якутяне.

Из воспоминаний самого Травина: "...В чуме некуда было спрятаться от настороженных глаз. Пришлось ампутировать обмороженные пальцы на виду у всех. Я обрезал ножом распухшую массу, снял ее, как чулок, вместе с ногтем. Рану смочил глицерином (я заливал его в камеры велосипеда, чтобы они лучше удерживали воздух на морозе). Попросил бинт у старика, перевязал рану носовым платком, разорвав его пополам, и принялся за второй палец."