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Советский велосипедист, собственноручно ампутировавший себе отмороженные пальцы

Советский велосипедист, собственноручно ампутировавший себе отмороженные пальцы (7 фото)

Автор:
11 марта 2022 15:43
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   Спорт   велосипед   интересное   путешествия   рекорд   удивительное   экстрим   
284
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Глеб Травин совершил что-то, что до сих пор никто не может повторить. Он проехал на велосипеде вдоль границ СССР, в том числе и по арктическому побережью до мыса Дежнева. Его трасса была 85000 км. И это он сделал на самом обыкновенном дорожном велосипеде.
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Источник:

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Метки: СССР   Спорт   велосипед   интересное   путешествия   рекорд   удивительное   экстрим   
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4  комментария
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Борис Карабанов 2 часа назад
Кумир моего детства. Книжонка про Травина была такая небольшая, но очень увлекательная "Человек с железным оленем".
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smakido 4 минуты назад
" Гвозди бы делать из этих людей..." - пусть звучит банально, но по другому никак!
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