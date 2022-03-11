Советский велосипедист, собственноручно ампутировавший себе отмороженные пальцы

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Глеб Травин совершил что-то, что до сих пор никто не может повторить. Он проехал на велосипеде вдоль границ СССР, в том числе и по арктическому побережью до мыса Дежнева. Его трасса была 85000 км. И это он сделал на самом обыкновенном дорожном велосипеде.
Глеб был обычным сыном обычного дворника из Пскова. После того, как в 1928 году он был уволен в запас (в 26 лет Травин получил звание командира Красной армии), то постоянно мечтал о кругосветном путешествии. После армии он использовал право бесплатного проезда на родину, но назвал, в качестве места рождения, не Псков, а Петропавловск-на-Камчатке. Вот с помощью этой небольшой хитрости Травин оказался на Камчатке.
Мужчина решил объехать границы нашей необъятной и сказал, что это вот такой вот поход, пропагандирующий физкультуру. На такое вот благое дело Травину даже удалось выбить у исполкома прекрасный американский велосипед - дорожный Princeton, красный с белыми стрелами на раме. Также парню выдали и японский Kodak.
Удивительно, что Глеб не стал брать с собой тёплых вещей, надеясь на своё крепкое здоровье. Есть данные, что у него были с собой майка, трико, шорты и лёгкая куртка. Вместо шапки он отрастил длинные волосы. Для Глеба было важно ехать налегке, без особых бытовых удобств.
Удивительно, что Глеб не стал брать с собой тёплых вещей, надеясь на своё крепкое здоровье. Есть данные, что у него были с собой майка, трико, шорты и лёгкая куртка. Вместо шапки он отрастил длинные волосы. Для Глеба было важно ехать налегке, без особых бытовых удобств.
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Травин стартовал 10 октября 1928 года из Владивостока. Оттуда он проехал 17 тысяч километров вдоль сухопутных границ: Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия, Украина, Закавказье, Северо-западная Россия и Центральная часть. Самое страшное - это переход от Архангельска до Уэлена, что вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Травкин оставил за спиной Нарьян-Мам, Югорский Шар, Диксон, Русское устье. Вот в этом-то "белом аду" его и встретили якутяне.
Из воспоминаний самого Травина: "...В чуме некуда было спрятаться от настороженных глаз. Пришлось ампутировать обмороженные пальцы на виду у всех. Я обрезал ножом распухшую массу, снял ее, как чулок, вместе с ногтем. Рану смочил глицерином (я заливал его в камеры велосипеда, чтобы они лучше удерживали воздух на морозе). Попросил бинт у старика, перевязал рану носовым платком, разорвав его пополам, и принялся за второй палец."
Из воспоминаний самого Травина: "...В чуме некуда было спрятаться от настороженных глаз. Пришлось ампутировать обмороженные пальцы на виду у всех. Я обрезал ножом распухшую массу, снял ее, как чулок, вместе с ногтем. Рану смочил глицерином (я заливал его в камеры велосипеда, чтобы они лучше удерживали воздух на морозе). Попросил бинт у старика, перевязал рану носовым платком, разорвав его пополам, и принялся за второй палец."
В рацион отважного путешественника входила сырая рыба и сырое мясо. Местные охотники научили его стрелять моржей, тюленей, песцов, оленей и даже белых медведей. Глеб самостоятельно научился ловить рыбу на велосипедную спицу. Ему хватало двух рыбин, одну из которых он съедал сырой, а другую мороженой, как строганину.
Результатом этого просто невероятного маршрута стал значок ГТО и вымпел. Но, к большому сожалению, цель Травина - кругосветное путешествие на велосипеде, - так и не сбылось.
Глеб Леонтьевич Травин скончался в 1979 году, в полном забвении, в своей маленькой квартире во Пскове.
Сегодня имя Травина носят больше 200 велоклубов. А на мысе Дежнева путешественнику установлен памятный знак. Велосипед Глеба Леонтьевича сейчас хранится в музее-заповеднике города Пскова.
Глеб Леонтьевич Травин скончался в 1979 году, в полном забвении, в своей маленькой квартире во Пскове.
Сегодня имя Травина носят больше 200 велоклубов. А на мысе Дежнева путешественнику установлен памятный знак. Велосипед Глеба Леонтьевича сейчас хранится в музее-заповеднике города Пскова.
"...В чем я находил радость во время своего путешествия? Прежде всего в самом движении к намеченной цели. Каждый день я держал экзамен. Выдержал — остался жив. Провал означал смерть. Как бы ни было мне тяжело, настраивал себя на то, что самое трудное еще впереди. Преодолев опасность, я испытывал огромную радость от сознания, что стал еще на шаг ближе к цели. Радость приходила вслед за опасностью, как прилив за отливом. Это была первозданная радость бытия, радость от сознания раскрепощенности своих сил."
Источник:
АНТИФИШКИ
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