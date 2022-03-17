«Затерянные в истории»: 35 фото, которые проливают свет на прошлое

Через десять дней она нашла лодку, пришвартованную возле укрытия, и обнаружила, что топливный бак все еще частично полон. Кёпке залила свои раны бензином, чтобы избавиться от личинок в руке. Из 93 пассажиров и экипажа, только Джулиана пережила авиакатастрофу самолета Lansa рейса 508, которая произошла 24 декабря 1971 года.