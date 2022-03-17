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«Затерянные в истории»: 35 фото, которые проливают свет на прошлое

«Затерянные в истории»: 35 фото, которые проливают свет на прошлое (36 фото)

Автор:
17 марта 2022 08:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Исторические факты   Фотоподборка   интересное   исторические фото   история   старые фото   
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Инстаграм-аккаунт под названием «Затерянные в истории» полон занятных фактов и фотографий, посвященных людям и культуре 19-20 веков. Эти снимки показывают прошлое таким, каким мы не видели его раньше — или видели, но успешно позабыли.

1. В 1922 году ученые вошли в палату с умирающими детьми в диабетической коме, которых уже начали оплакивать близкие. Но врачи ввели каждому ребенку новое лекарство — инсулин.

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Не успели врачи сделать укол последнему ребенку в палате, как уже проснулся первый. Один за другим все дети очнулись от диабетической комы. Комната смерти и горя наполнилась радостью и надеждой.


2. «Мне кажется, что самые грустные люди всегда изо всех сил стараются сделать других счастливыми, потому что они знают, каково это — чувствовать себя абсолютно бесполезным, и они не хотят, чтобы кто-то еще так себя чувствовал», — Робин Уильямс.

3. Ей было 11, когда началась Первая мировая Война, 36, когда началась Вторая мировая война, 74, когда вышли «Звёздные войны», и 116, когда началась пандемия. Ее зовут Кане Танака, ей 119, и она самый старый человек в мире.

Полк состоял из отмеченных наградами чернокожих солдат, которые сражались в составе французской армии, потому что США не позволяли черным солдатам сражаться вместе с белыми.

10. В 1971 году 17-летнюю Джулиану Кёпке выбросило из самолета, в который ударила молния. Пристегнутая к креслу, она упала на землю с высоты более 3 километров, провела 10 дней в джунглях Амазонки и выжила

Через десять дней она нашла лодку, пришвартованную возле укрытия, и обнаружила, что топливный бак все еще частично полон. Кёпке залила свои раны бензином, чтобы избавиться от личинок в руке. Из 93 пассажиров и экипажа, только Джулиана пережила авиакатастрофу самолета Lansa рейса 508, которая произошла 24 декабря 1971 года.

Женщина на фото, Мэри Смит, зарабатывала шесть пенсов в неделю, стреляя сушеным горохом по окнам спящих рабочих в восточном Лондоне. Она не отходила от окна, пока не убеждалась, что рабочие проснулись.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Фотоподборка   интересное   исторические фото   история   старые фото   
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turyst 6 минут назад
Хоть бы правили гуглоперевод...
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