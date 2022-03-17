«Затерянные в истории»: 35 фото, которые проливают свет на прошлое

Инстаграм-аккаунт под названием «Затерянные в истории» полон занятных фактов и фотографий, посвященных людям и культуре 19-20 веков. Эти снимки показывают прошлое таким, каким мы не видели его раньше — или видели, но успешно позабыли.
1. В 1922 году ученые вошли в палату с умирающими детьми в диабетической коме, которых уже начали оплакивать близкие. Но врачи ввели каждому ребенку новое лекарство — инсулин.
Не успели врачи сделать укол последнему ребенку в палате, как уже проснулся первый. Один за другим все дети очнулись от диабетической комы. Комната смерти и горя наполнилась радостью и надеждой.
2. «Мне кажется, что самые грустные люди всегда изо всех сил стараются сделать других счастливыми, потому что они знают, каково это — чувствовать себя абсолютно бесполезным, и они не хотят, чтобы кто-то еще так себя чувствовал», — Робин Уильямс.
3. Ей было 11, когда началась Первая мировая Война, 36, когда началась Вторая мировая война, 74, когда вышли «Звёздные войны», и 116, когда началась пандемия. Ее зовут Кане Танака, ей 119, и она самый старый человек в мире.
4. Член 369-го пехотного полка США позирует с щенком, которого он спас во время Первой мировой войны, 1918 год.
Полк состоял из отмеченных наградами чернокожих солдат, которые сражались в составе французской армии, потому что США не позволяли черным солдатам сражаться вместе с белыми.
6. Разочарованный юный пациент пишет «Обманщик» рядом с табличкой «Стоматолог без боли», 1920-й год
7. «Меня утешает, что даже более 140 лет назад люди делали нелепые фотографии своих питомцев. 1875 год»
10. В 1971 году 17-летнюю Джулиану Кёпке выбросило из самолета, в который ударила молния. Пристегнутая к креслу, она упала на землю с высоты более 3 километров, провела 10 дней в джунглях Амазонки и выжила
Через десять дней она нашла лодку, пришвартованную возле укрытия, и обнаружила, что топливный бак все еще частично полон. Кёпке залила свои раны бензином, чтобы избавиться от личинок в руке. Из 93 пассажиров и экипажа, только Джулиана пережила авиакатастрофу самолета Lansa рейса 508, которая произошла 24 декабря 1971 года.
11. Марлен Дитрих задерживают на вокзале в Париже за нарушение запрета на ношение брюк женщинами, 1933 год
17. В середине 50-х годов в Италии, особенно в Риме, продавали «туфли для самообороны» со шпорами на пятке и носке, чтобы отбиваться от извращенцев
19. «Мое любимое фото бабушки и дедушки. Снято летом 1950 года после того, как они окончили школу»
23. Американский солдат пожимает лапу собаке в Люксембурге во время битвы при Арденнах, 1944 год
28. Во времена, когда будильники были дорогими и не слишком надежными, людей по утрам будили «стукачи-подниматели». Фото 1930-х годов
Женщина на фото, Мэри Смит, зарабатывала шесть пенсов в неделю, стреляя сушеным горохом по окнам спящих рабочих в восточном Лондоне. Она не отходила от окна, пока не убеждалась, что рабочие проснулись.
29. Беременная принцем Уильямом принцесса Диана дремлет во время официального мероприятия, 1981 год
33. Бен Аффлек и Мэтт Деймон звонят мамам после того, как выиграли «Оскар» за фильм «Умница Уилл Хантинг», 1997 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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