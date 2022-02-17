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30 фотографий из Египта, которые не увидишь в туристической рекламе

30 фотографий из Египта, которые не увидишь в туристической рекламе (36 фото)

Автор:
17 февраля 2022 18:48
Сообщество : Путешествия
Метки: Reddit   вокруг света   египет   интересное   путешествия   фотографии из соцсетей   
280
36

Египет — одна из древнейших стран мира. Но здесь есть на что посмотреть и без пирамид, статуй и гробниц, и участники сообщества «Египет» на Reddit делают все, чтобы доказать это. От припаркованных верблюдов до простого, но красивого дерева посреди Каира — вот подборка любопытных фото, которые позволяют взглянуть на Египет с другой стороны.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   вокруг света   египет   интересное   путешествия   фотографии из соцсетей   
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−4
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HVM Минуту назад
Очень сильно понравились фото! Отличная экскурсия по Египту!
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0
Кристина 14 минут назад
Как же красиво сразу туда захотелось. Мои друзья сейчас тоже в Египте шлют красивые фотки(
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andrey300403 18 минут назад
Очень здорово, обязательно посещу все эти места!
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Женя Прохорова 21 минуту назад
Мда, не все так солнечно в Египте, но я думаю что люди там не унывают и продолжают потихонечку приводить все в порядок)
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22k
Ego sum qui sum Полчаса назад
интересно, где больше кошек, - в Стамбуле или Каире
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−1
Анастасия Нестерова Полчаса назад
Египет- это удивительная страна с интереснейшей культурой, поражающей воображение архитектурой. Была в Египте несколько раз и невероятно понравилось.
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30k
MatveiVainrub Полчаса назад
Хорошие фото . Название ветки 100%%%
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0
deikusha Полчаса назад
Невероятная красота сразу захотелось посетить Египет!
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Артем Полчаса назад
Сейчас бы очутиться в теплом Египте. Парой и не поверишь что такие фотографии сделаны в жизни.
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−2
Елизавета 40 минут назад
Удивительная страна! С удовольствием бы туда съездила
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