30 фотографий из Египта, которые не увидишь в туристической рекламе

280
36
Египет — одна из древнейших стран мира. Но здесь есть на что посмотреть и без пирамид, статуй и гробниц, и участники сообщества «Египет» на Reddit делают все, чтобы доказать это. От припаркованных верблюдов до простого, но красивого дерева посреди Каира — вот подборка любопытных фото, которые позволяют взглянуть на Египет с другой стороны.
×
×
14. "Красивая, но недооцененная мечеть в Сохаге. Она получила награду Global Architecture Awards, но мало кто о ней знает. Мечеть Басуна"
21. "Моя соседка-египтянка дала мне попробовать домашнюю еду от ее мамы. Боже мой. Никогда не ел ничего подобного"
24. "Фотография Сфинкса в конце 1800-х годов. Фото было сделано с воздушного шара, Сфинкс был все еще был покрыт песком"
34. "Этот парень висит на ремне, чтобы показать людям, что его ремни хорошего качества. Продавцы в египетском метро — это что-то с чем-то"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 35 необычных музеев со всего мира и их экспонаты
- 25 привычек, которые выдают туристов
- В какую страну вы никогда бы не вернулись?
- 40 фотографий, которые можно было сделать только в Европе
- «Довольно интересно»: 40 фото нашего чудесного и очень странного мира
19
Понравилось19
Новости партнёров