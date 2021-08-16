35 случайных фото разной степени крутости

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Просто коллекция интересных, странных и забавных фото, которые подбирались по простому принципу: «круто или очень круто».
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Распространение и экология
Орляк широко распространён встречается повсеместно по земному шару, кроме арктических районов, степей и пустынь.
....
Хм, получается, что да, растёт.
Там, где в Северной Америке нет снега зимой, как раз с такими местами напряг
https://www.fs.fed.us/database/feis/plants/fern/pteaqu/all.htmlhttps://www.fs.fed.us/database/feis/plants/fern/pteaqu/all.html