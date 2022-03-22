Дом на берегу пруда за 300 тысяч евро: как Чулпан Хаматова устроилась в Латвии

Недавно стало известно, что актриса Чулпан Хаматова после ярых высказываний вместе с детьми уехала на Латвию на постоянное место жительства. Судя по всему, устроилась она там неплохо - домик на берегу пруда в экологичном посёлке.
Перед отъездом Хаматова открыто выступила против спецоперации и подписала открытое письмо с требованием остановить ее проведение. После этого заявления актриса быстренько уехала в Европу. Возвращаться она не собирается, поэтому позволяет себе очень смелые речи и критику власти.
«Мне дали понять, что возвращаться нежелательно. Я не верю даже тем людям, которые дают гарантии, что меня не тронут. Потому что президент моей страны обещал мне и всему миру, что ***ны не будет», - заявила она.
Судя по всему, Хаматова отлично устроилась в Латвии. Она остановилась в экопоселении Аматциемс недалеко от Риги. Тут всё создано для спокойной жизни: лес, прудик и свежий воздух. Актриса приобрела жилье площадью в 200 квадратных метров еще десять лет назад. Как и следовало ожидать, недвижимость в поселении не бюджетная - от 300 тысяч евро, что по нынешнему курсу уже выливается в десятки миллионов рублей.
Судя по всему, Аматциемс — настоящий райский уголок.
«Моя цель — максимально сохранить естественную природную среду в поселке, — пишет основатель поселения. — Я стараюсь не превращать лес в городской парк. Именно поэтому рядом с ухоженным стриженым газоном соседствует цветущий луг. На подстриженном газоне обычно светлячков не бывает, а в Аматциемс теплым летним вечером с наступлением темноты в траве горят сотни маленьких фонариков. А из прудов летом звучит слаженный хор зеленых лягушек, что я считаю большим почетом потому, что такие лягушки живут только в очень чистой и незагрязненной среде».
С работой тоже проблем нет. Звезду уже готов принять главный режиссер Нового Рижского театра.
«Всем известно, что в своей стране Хаматова — актриса номер один, всем известно, что она пример гуманности, благодаря ее фонду. А теперь всем известно, что именно Чулпан — совесть России», — считает постановщик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Надо обсуждать её поступки, а не то как она тратит свои бабки.
Я обычный россиянин, и вот как я вижу её ситуацию и других ей аналогичных - "ГДЕ КОШЕЛЬ-ТАМ СЕРДЦЕ".
Можно писать тысячи строк. в оправдание или в укор ей подобным...
Я уместил в 4 слова. И это есть правда.
Ну теперь еще одной жабой стало больше
Те, кто хоть немного интересуются историей ВОВ, знают, что есть 2 нации глядя на которые солдаты СС молча курили в сторонке - это укры и венгры. Для тех, кто ещё не вкурсе скину ссылку. Так, вот, если человек, в данном случае Хаматова бъется в истерике "за что?! Остановите!", то этот человек либо дебил, либо лицемер. Или, как сказал Кеосаян "твари и праститутки".
https://regnum.ru/news/2339993.htmlhttps://regnum.ru/news/2339993.html
Или как Серебряков проест запас и вернется типа это отпуск был?
Так чего в итоге не будет, никак не пойму?
Просто перечислили списком фамилий и все, забыли.
Чулпан Хаматова гениально играет обманутую Путиным интеллигенцию. Рафинированная проституция. - Блестящая роль.
Любит Россию а оказалась под Юрмалой.
"Не ищите злой умысел там, где все можно объяснить глупостью."
"Он мечтал пожить на БАМе,
Оказался в Алабаме!
Вот какой рассеяный
С улицы Бассейной!"
Но бибизьянов много и в Европе а за митинги там могут и посадить.
А если нет разницы - дальше сами продолжите?