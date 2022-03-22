Дом на берегу пруда за 300 тысяч евро: как Чулпан Хаматова устроилась в Латвии

Судя по всему, Хаматова отлично устроилась в Латвии. Она остановилась в экопоселении Аматциемс недалеко от Риги. Тут всё создано для спокойной жизни: лес, прудик и свежий воздух. Актриса приобрела жилье площадью в 200 квадратных метров еще десять лет назад. Как и следовало ожидать, недвижимость в поселении не бюджетная - от 300 тысяч евро, что по нынешнему курсу уже выливается в десятки миллионов рублей.