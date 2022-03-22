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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5625 постов • 716 подписчиков подписаться
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Дом на берегу пруда за 300 тысяч евро: как Чулпан Хаматова устроилась в Латвии

Дом на берегу пруда за 300 тысяч евро: как Чулпан Хаматова устроилась в Латвии (4 фото)

Автор:
22 марта 2022 08:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Чулпан Хаматова   деньги   интересное   латвия   состояние   фото   шоу бизнес   
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Недавно стало известно, что актриса Чулпан Хаматова после ярых высказываний вместе с детьми уехала на Латвию на постоянное место жительства. Судя по всему, устроилась она там неплохо - домик на берегу пруда в экологичном посёлке.

Перед отъездом Хаматова открыто выступила против спецоперации и подписала открытое письмо с требованием остановить ее проведение. После этого заявления актриса быстренько уехала в Европу. Возвращаться она не собирается, поэтому позволяет себе очень смелые речи и критику власти.

«Мне дали понять, что возвращаться нежелательно. Я не верю даже тем людям, которые дают гарантии, что меня не тронут. Потому что президент моей страны обещал мне и всему миру, что ***ны не будет», - заявила она.

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Судя по всему, Хаматова отлично устроилась в Латвии. Она остановилась в экопоселении Аматциемс недалеко от Риги. Тут всё создано для спокойной жизни: лес, прудик и свежий воздух. Актриса приобрела жилье площадью в 200 квадратных метров еще десять лет назад. Как и следовало ожидать, недвижимость в поселении не бюджетная - от 300 тысяч евро, что по нынешнему курсу уже выливается в десятки миллионов рублей.

Судя по всему, Аматциемс — настоящий райский уголок.

«Моя цель — максимально сохранить естественную природную среду в поселке, — пишет основатель поселения. — Я стараюсь не превращать лес в городской парк. Именно поэтому рядом с ухоженным стриженым газоном соседствует цветущий луг. На подстриженном газоне обычно светлячков не бывает, а в Аматциемс теплым летним вечером с наступлением темноты в траве горят сотни маленьких фонариков. А из прудов летом звучит слаженный хор зеленых лягушек, что я считаю большим почетом потому, что такие лягушки живут только в очень чистой и незагрязненной среде».

С работой тоже проблем нет. Звезду уже готов принять главный режиссер Нового Рижского театра.

«Всем известно, что в своей стране Хаматова — актриса номер один, всем известно, что она пример гуманности, благодаря ее фонду. А теперь всем известно, что именно Чулпан — совесть России», — считает постановщик.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Чулпан Хаматова   деньги   интересное   латвия   состояние   фото   шоу бизнес   
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29k
Игорь 2 часа назад
Ну устроилась и устроилась. В конце-концов мы ей сами отстегнули каждый почуть на безбедную жизнь. Что вы хотели увидеть - шалаш на помойке?
Надо обсуждать её поступки, а не то как она тратит свои бабки.
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19k
sssss3 2 минуты назад
слова она написала красиво, актриса, умеет она это.
Я обычный россиянин, и вот как я вижу её ситуацию и других ей аналогичных - "ГДЕ КОШЕЛЬ-ТАМ СЕРДЦЕ".
Можно писать тысячи строк. в оправдание или в укор ей подобным...
Я уместил в 4 слова. И это есть правда.
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24k
Ваня 11 минут назад
пусть приезжает в мариуполь работать драмтеатр... уровень культуры, так сказать повышать, тварь неблагодарная...
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20k
KOSTELLO 24 минуты назад
“такие лягушки живут только в очень чистой и незагрязненной среде”

Ну теперь еще одной жабой стало больше
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36k
Антон Полчаса назад
Скоро начнет выть чтобы назад пустили! Чума Лохматая.
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7k
Serjio 36 минут назад
Люди, Латвия очень бедная страна. Среди прибалтов самая бедная. Довелось тем летом прокатится в Вентспилс через Ригу - там нет дорог! Убогость и запустение. При этом залезть в латышскую глухомань... Это не романтик.
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2k
Закрытый файл 48 минут назад
У меня и в мыслях не было, что Хаматова, как и Зулейха, живёт в какой-то бревенчатой ху*не. Но я считаю, что пора прекратить упоминать весь этот сваливший зоопарк в СМИ, здесь, вообще.
Те, кто хоть немного интересуются историей ВОВ, знают, что есть 2 нации глядя на которые солдаты СС молча курили в сторонке - это укры и венгры. Для тех, кто ещё не вкурсе скину ссылку. Так, вот, если человек, в данном случае Хаматова бъется в истерике "за что?! Остановите!", то этот человек либо дебил, либо лицемер. Или, как сказал Кеосаян "твари и праститутки".

https://regnum.ru/news/2339993.htmlhttps://regnum.ru/news/2339993.html
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6
Грустный Кот Час назад
Картоху садить будет?
Или как Серебряков проест запас и вернется типа это отпуск был?
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8k
krivsan Час назад
"иногда кораблю,надо сделать вид,что он тонет,что бы все крысы разбежались"А в данной ситуации это ее выбор,оказывается все так просто,наплевать на поклонников,которые в театр на нее ходили,и тд и тп,бабки и комфортная жизнь во главе угла
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756
Александр Кольдяев Час назад
Чума Лохматова
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6k
workmen77 Час назад
Ну купила и что? Купила на свои заработанные деньги. Если у налоговой нет претензий, то имеет право. Она не госпропагандист и не госчиновник, не клялась в верности власти.
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493
Киса Кацман Час назад
"что ***ны не будет" (с)
Так чего в итоге не будет, никак не пойму?
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1k
Иван 2 часа назад
Автор, ты долбо*б? Купила она всё это 10 лет назад. При чём здесь бл*дь нынешний курс?
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−5
Жирный бот krivsan 58 минут назад
кто определяет когда трудные времена настали и когда они кончились? ) Вроде власти говорят, что все нормально..Живем как жили
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85
MPEG-8 2 часа назад
Все эти актёры, певцы и прочая шушара, что покидает Россию, они переждать уезжают, у народа память короткая, скоро обратно попрутся, там они никому нахрен не нужны.
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1.9M
Иван Кемеров 2 часа назад
Ну что я могу сказать, кто её оправдывает, кто то обвиняет в предательстве, после интервью данного ей уже из за речки, из одного из самых красивых и дорогих мест в Латвии. Аматциемс. Это искусственно затопленная территория. Ни из одного дома не виден соседний. Никаких заборов.

Чулпан Хаматова гениально играет обманутую Путиным интеллигенцию. Рафинированная проституция. - Блестящая роль.

Любит Россию а оказалась под Юрмалой.

"Не ищите злой умысел там, где все можно объяснить глупостью."

"Он мечтал пожить на БАМе,
Оказался в Алабаме!
Вот какой рассеяный
С улицы Бассейной!"
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−5
Жирный бот Иван Кемеров Час назад
для каждого психически здорового человека, жизнь детей дороже всего остального. Если она считает, что их жизни и свободе есть угроза дома, то нельзя её за это судить. Я никуда не уеду, но если дети захотят, я им помогу перебраться туда, где им лучше будет... В Европе и США сейчас откровенный фашизм против русских..Русский по определению - виновен (вон бывшие послы США заявляют, что нет невиновных русских.. Michael McFaul 02.03.2022 "There are no innocent Russians" ссылку карма не позволяет вставлять).. повторение 39 года..
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−5
Жирный бот Иван Кемеров 40 минут назад
Причем тут митинг? Я их ни в жизнь туда не отпущу. Сами после 18 пусть решают. Ограничение доступа к современным технологиям и лекарствам - потенциальный риск для жизни, т.к же запрет на обслуживание авиатехники. Это пока потенциальные риски..
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21k
Добрый Алабай 2 часа назад
Когда начнётся денацификация трибалтийских вымиратов, будем знать, где искать предателя.
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9k
Кенвуд 2 часа назад
Сколько раз читаю, всегда получается какой-то Чулан Халатова
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