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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5621 пост • 715 подписчиков подписаться
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"Мне дали понять, что возвращаться нежелательно": Чулпан Хаматова покинула Россию

"Мне дали понять, что возвращаться нежелательно": Чулпан Хаматова покинула Россию (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 марта 2022 07:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Чулпан Хаматова   видео   интервью   интересное   мнение   тимати   фото   
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Несколько недель назад Чулпан Хаматова пропала из публичного поля. Актриса рассказала, что скрылась в Латвии. Перед этим Хаматова открыто выступил против спецоперации и подписала открытое письмо с требованием остановить ее проведение. А после сбежала в Европу.

Рассказала о том, что покинула Россию, Хаматова в интервью Катерине Гордеевой. По словам актрисы, обратно возвращаться она не собирается. Именно поэтому Хаматова позволяет себе такие громкие речи. Интервью появилось на YouTube.

«Мне дали понять, что возвращаться нежелательно. Я не верю даже тем людям, которые дают гарантии, что меня не тронут. Потому что президент моей страны обещал мне и всему миру, что ***ны не будет», - заявила она.

В Ригу Чулпан также забрала своих детей. Они не сразу поняли, почему срочно надо уезжать, но последовали за матерью.

«Я знаю, что я не предатель. Я точно знаю, что я не предатель. Я очень люблю свою Родину», - подчеркнула звезда.

Тем временем рэпер Тимати пристыдил всех знаменитостей, которые покинули Россию по той или иной причине. На праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией Тимати высказался прямо со сцены.

"Я считаю, что должно быть стыдно тем, кто находится в других странах и этого стыдится. Я родился в этой стране, я люблю её всем сердцем и считаю, искренне считаю, что у нас лучшая в мире страна, кто бы что ни говорил!" — указал Тимати.

Потом Тимати затронул тему ушедших брендов. По его мнению, ничего страшного не произошло - у нас в стране полно рукодельниц и поваров.

"Знаете, многие бренды, западные бренды развернулись, хлопнули дверью и ушли с российского рынка. Да, я знаю, что есть те, кто переживает, но также есть те люди, для которых открылись безграничные возможности наконец-то вывести на рынок российские продукты, и на самом деле, кто бы ни смеялся, кто бы что ни говорил, их достаточное количество. Поэтому только вперёд, сейчас самое время хорошего, качественного, крутого российского продукта. А западным брендам, которые ушли или временно ушли, мы скажем: давай, до свидания!" — резюмировал артист.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Чулпан Хаматова   видео   интервью   интересное   мнение   тимати   фото   
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58  комментариев
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67k
Доктор Джонс Час назад
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5k
tamin 4 минуты назад
Как не странно, но придательница. Поясню. Чулпан Хаматову я крайне уважаю. Мне нравятся её старые фильмы. Её работа с фондом заслуживает апплодисментов. Куча спасенных жизней. Умница. А теперь почему ты стала лишней для своей страны. Что такое военная операция? Это обьединение народа, это информационная война, это физическая война. Матери убитых воют от горя и поверьте, этот крик звучит сильнее санкций. А ещё неслабые санкции, риск глобальной войны, жалко людей умирающий. Изменение жизни и многое другое. Порвать нас хотят все. Максимум нейтралитет. У нас никогда не было друзей, кроме армии и флота. Братья есть(Сербия, Белоруссия), а друзей нет. Сейчас настало отдавать все ради того, чтобы наши дети не были рабами у западных господ. И это многие поняли. Поэтому чеченцы пошли отдавать долги и воюют за Россию. А человек, которые сейчас говорият остановитесь, не разбираясь в политике(а сейчас, в таком хаосе, только наверху, владея знаниями, разбираются)-он мешает. Если тебе не нравится-отойди помолчи. Не мешай. Пройдёт война, мы все скажем то или иное. Поэтому ты больше не русская. Ты латышка, американка, африканка. Человек мира. Кто угодно, но не россиянка.
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12k
Александр 4 минуты назад
Прожрёт все накопления и будет искать пути назад. Но, надеюсь, что у неё как и у человека паука, нет пути домой.
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355
ОйВсё 5 минут назад
Чума Лохматая, давно пора!
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36k
Aleksandr 8 минут назад
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101
Илья 8 минут назад
Так это чмо у нас в Риге?!. Увижу эту мразь - в морду плюну.
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7k
Сергей 9 минут назад
Зульфия открывает рот, в смердит как из выгребной ямы. Других "совестливых" у меня для Вас нет.
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12k
Telar Gouroi 14 минут назад
Вы все, оскорбляющие тут эту женщину, чего каждый из вас сделал хорошего в своей никчемной жизни? Она создала и поддерживала фонд, который помог спасти жизни сотням детей, она устраивала благотворительные концерты и стучалась в кабинеты чиновников, чтобы те подняли свои задницы и начали хоть немного выполнять свою непосредственную работу. Она фактически делала то, что обязано было делать государство. Государство, где на операции детям деньги собирались вот такими героическими усилиями, а зажравшимся спортсменам платили миллиарды рублей. И сейчас это государство угрожает вот таким людям, выступившим против братоубийственной войны, а вы улюлюкаете вслед. Вот где нужна тотальная денацификация и дебыдлолизация.
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33
Юрий Telar Gouroi 3 минуты назад
Хватит бред нести! Это ничтожество на фонде пиарилась и зарабатывала. Люди не улюлюкают, а высказывают своё презрение по отношению к коллаборантам и отщепенцам.
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132
asami 19 минут назад
Я знаю, что я не предатель. Я точно знаю, что я не предатель. Я очень люблю свою Родину

Это ты не предатель? А чё ты не была не предателем в 14-м году? А чё ты не была не предателем в 99-м году, когда бомбили Югославию? Чего ты не вышла в 15-м к посольству пиндостана и не кричала чтоб эти сволочи не помогали нацистам убивать детей Донбасса?
Сволочь, сколько тебе заплатили твои хозяева за твой высер на тему прекращения спецоперации? Как обычно? 30?
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4k
Suvar_ 20 минут назад
помнится она была руководителем какого то фонда помощи детям, вот хочу спросить, получается она предала своих подопечных? или это был чистый пиар и способ поднять бабла?
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2k
Денис 22 минуты назад
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36k
Антон 24 минуты назад
Если попросятся назад, пустить. Но чтобы скоморохи развлекали людей на площадях или в сельских дк за еду.
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1k
Max Полчаса назад
Ну че.. Все как обычно. Бабульки из нашего бюджета срубила на постановках сомнительной культурной ценности. Прикупила на них недвижимость на новой родине. И свалила. Самый настоящий предатель . Так колаборанты говорили, когда шли устраиваться на работу в Гестапо.
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9k
arhshed Полчаса назад
Главное обратно не пускать к бюджетной кормушке. Пусть свой талант реализуют на частные деньги. Заодно может хоть новые лица на экране появятся.
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393
Вася Полчаса назад
«Я знаю, что я не предатель. Я точно знаю, что я не предатель. Я очень люблю свою Родину», - подчеркнула звезда.
Да нет дамочка, ты именно что - предатель, иуда женского полу
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391
pka2004 Полчаса назад
Вали нахрен, Зулейха вшивая!
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10k
Некто Полчаса назад
Отечественная культура понесла невосполнимую утрату.
Жаль. Очень жаль что не раньше.
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698
КАКАнгел Полчаса назад
тогда почему она вылизывала кровавые руки американских хозяев и в упор не замечала Донецк Одессу Мариуполь (2014) и прочие чудеса украинской демократии ?
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12k
gnyS i Полчаса назад
«Я знаю, что я не предатель. Я точно знаю, что я не предатель. Я очень люблю свою Родину»

И покинула Россию, не уточнив какая страна является для нее родиной.
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14k
куджо Полчаса назад
Наше общество уже раскололось четко и ясно:
1. Кокакола-рассияне - продадут все за шмотки и красиво пожрать по типу Сайфера из матрицы, с ними все понятно. Они даже сами не знаю как уже продались.
2. Человеки-желудки, утверждают что холодильник победит наш телевизор. Паникеры которые все пугают что будет нечего пожрать. Люди которые не понимают что мир сложнее их желудка.
И те и те не верят в геополитику, разделение рынка, очагов нацизма, потому как первые драпанут в стан врага,а вторые будут еще и полицами, потому как самые агрессивные в сети..
3. Ура патриоты - те которым лишь бы все гремело, бей коли! Красная армия всех сильней.
4. И простые люди... ну те которым не стыдно быть патриотом.
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1k
gizmo gizmo Полчаса назад
блин, вот таких белых и пушистых - пруд пруди.. ясен пень никто войны не хочет, только как оно иначе можно было? ясен пень, проще откреститься от всего и сказать "ай-ай-ай, война - это плохо" ясен пень, плохо, только в данном случае - необходимо.
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