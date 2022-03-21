"Мне дали понять, что возвращаться нежелательно": Чулпан Хаматова покинула Россию

В Ригу Чулпан также забрала своих детей. Они не сразу поняли, почему срочно надо уезжать, но последовали за матерью.

«Я знаю, что я не предатель. Я точно знаю, что я не предатель. Я очень люблю свою Родину», - подчеркнула звезда.

Тем временем рэпер Тимати пристыдил всех знаменитостей, которые покинули Россию по той или иной причине. На праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией Тимати высказался прямо со сцены.