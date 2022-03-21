"Мне дали понять, что возвращаться нежелательно": Чулпан Хаматова покинула Россию

Несколько недель назад Чулпан Хаматова пропала из публичного поля. Актриса рассказала, что скрылась в Латвии. Перед этим Хаматова открыто выступил против спецоперации и подписала открытое письмо с требованием остановить ее проведение. А после сбежала в Европу.
Рассказала о том, что покинула Россию, Хаматова в интервью Катерине Гордеевой. По словам актрисы, обратно возвращаться она не собирается. Именно поэтому Хаматова позволяет себе такие громкие речи. Интервью появилось на YouTube.
«Мне дали понять, что возвращаться нежелательно. Я не верю даже тем людям, которые дают гарантии, что меня не тронут. Потому что президент моей страны обещал мне и всему миру, что ***ны не будет», - заявила она.
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В Ригу Чулпан также забрала своих детей. Они не сразу поняли, почему срочно надо уезжать, но последовали за матерью.
«Я знаю, что я не предатель. Я точно знаю, что я не предатель. Я очень люблю свою Родину», - подчеркнула звезда.
Тем временем рэпер Тимати пристыдил всех знаменитостей, которые покинули Россию по той или иной причине. На праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией Тимати высказался прямо со сцены.
"Я считаю, что должно быть стыдно тем, кто находится в других странах и этого стыдится. Я родился в этой стране, я люблю её всем сердцем и считаю, искренне считаю, что у нас лучшая в мире страна, кто бы что ни говорил!" — указал Тимати.
Потом Тимати затронул тему ушедших брендов. По его мнению, ничего страшного не произошло - у нас в стране полно рукодельниц и поваров.
"Знаете, многие бренды, западные бренды развернулись, хлопнули дверью и ушли с российского рынка. Да, я знаю, что есть те, кто переживает, но также есть те люди, для которых открылись безграничные возможности наконец-то вывести на рынок российские продукты, и на самом деле, кто бы ни смеялся, кто бы что ни говорил, их достаточное количество. Поэтому только вперёд, сейчас самое время хорошего, качественного, крутого российского продукта. А западным брендам, которые ушли или временно ушли, мы скажем: давай, до свидания!" — резюмировал артист.
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АНТИФИШКИ
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Это ты не предатель? А чё ты не была не предателем в 14-м году? А чё ты не была не предателем в 99-м году, когда бомбили Югославию? Чего ты не вышла в 15-м к посольству пиндостана и не кричала чтоб эти сволочи не помогали нацистам убивать детей Донбасса?
Сволочь, сколько тебе заплатили твои хозяева за твой высер на тему прекращения спецоперации? Как обычно? 30?
Да нет дамочка, ты именно что - предатель, иуда женского полу
Жаль. Очень жаль что не раньше.
И покинула Россию, не уточнив какая страна является для нее родиной.
1. Кокакола-рассияне - продадут все за шмотки и красиво пожрать по типу Сайфера из матрицы, с ними все понятно. Они даже сами не знаю как уже продались.
2. Человеки-желудки, утверждают что холодильник победит наш телевизор. Паникеры которые все пугают что будет нечего пожрать. Люди которые не понимают что мир сложнее их желудка.
И те и те не верят в геополитику, разделение рынка, очагов нацизма, потому как первые драпанут в стан врага,а вторые будут еще и полицами, потому как самые агрессивные в сети..
3. Ура патриоты - те которым лишь бы все гремело, бей коли! Красная армия всех сильней.
4. И простые люди... ну те которым не стыдно быть патриотом.