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Концертный директор рассказал, почему Лобода берёт миллионы долларов налом и летает на частном самолёте

Концертный директор рассказал, почему Лобода берёт миллионы долларов налом и летает на частном самолёте (4 фото)

Автор:
16 марта 2022 13:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   деньги   знаменитости   интересное   лобода   фото   шоу бизнес   
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Знаменитая украинская певица Светлана Лобода стала популярна после основательного апгрейда своей внешности. Раньше она была знаменита только на Украине, но последние 8 лет о ней слышит весь мир. Теперь Лобода уже не является гражданкой Украины. У неё осталось только гражданство Мальты, к которому она долго готовилась.

В Россию Лобода приехала 8 лет назад, указав в цели прибытия "туризм". Таким образом она сэкономила на разрешении на работу. Тогда Светлана не обладала популярностью в стране и яркой внешностью.

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Таким образом Лобода "сэкономила" немалую сумму и смогла купить несколько квартир — в Москве, Дубае и на Кипре. Недавно Светлана и вовсе отказалась от гражданства Украины. У неё осталось теперь только гражданство Мальты. Однако, получить его было не так просто. Для этого необходимо приобрести недвижимость на острове (стоимость дома или апартаментов должна составлять от 700 тысяч евро) и вложить еще как минимум 600 тысяч евро в экономику страны. После всего этого ждать гражданства надо ещё три года.

По словам концертного директора Кирилла Чибисова, Светлана якобы уже давно занималась консолидацией капиталов на Мальте, а гонорары за свои выступления просила выплачивать в евро и только налом, чтобы не платить налоги.

- Эти деньги у нее, конечно же, были. За каждый концерт в России она брала по 150 тысяч евро. Причем исключительно в конверте! Люди обращаются к ее директору, слышат, что деньги только наличными. Никаких договоров или расписок. Начинают возмущаться, ведь какие гарантии? Но либо так, либо через концертное агентство. А это уже на 10% дороже. Но для многих важно провести деньги по счетам, а организаторы потом уже ищут способы, как отдать певице гонорар наличными деньгами, - поделился Чибисов тонкостями шоу-бизнеса.

"На Украине всегда смотрели на ее заработки в России косо, - рассказал Чибисов порталу Woman.ru. - Поэтому самым логичным выходом было найти европейскую страну, стать гражданкой Европы и спокойно распоряжаться своими деньгами в европейских банках. А деньги там огромные. В России всегда все гонорары певицы были в конвертах и исключительно в евро"

За каждый концерт Лобода получала по 150 тысяч евро, а такую сумму в маршрутке не повезёшь. Поэтому Лобода перемещалась только на частных самолётах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   деньги   знаменитости   интересное   лобода   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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7k
Фельдъегерь Час назад
весь мир? серьезно? ее кроме Украины и России нигде больше не знают, а теперь, после того как ее директор сдал ее, она и в Россию больше вернуться не сможет
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1k
Monher 9 минут назад
Стркмная она какая-то.
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8k
Ф Ив 24 минуты назад
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8k
Игорь Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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56k
Митхун Полчаса назад
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3k
Умница-красавица Полчаса назад
Короче, ничего нового. П идарги заполонили всю планету((
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6k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Дело не в лабуде, а дело в наличии людей, готовых платить заработанные, видимо, тяжёлым трудом огромные деньги за всякую лабуду на концертах и корпоративах.
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8k
Игорь 50 минут назад
что она на концертах за 150 000 евро делает?
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1k
Пошляк Стебаныч 54 минуты назад
А что это за лабуда?
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9k
Бритва 56 минут назад
а там на Мальте не дураки
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12k
Erorist 58 минут назад
Ну... штуки полторы за час дам... ладно, две...
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122k
DeOrio 59 минут назад
А может она возьмёт за щеку и полетит поперёд собственного визгу?
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186
Лёха Час назад
Я бы не вдул
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27k
Батончик с маком Час назад
Интересно кто на концерты этой макаки ходит. По дурдомам каталась поди
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14k
Совранский Час назад
Концертный директор рассказал, почему Лобода берёт...........................
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