Концертный директор рассказал, почему Лобода берёт миллионы долларов налом и летает на частном самолёте

Таким образом Лобода "сэкономила" немалую сумму и смогла купить несколько квартир — в Москве, Дубае и на Кипре. Недавно Светлана и вовсе отказалась от гражданства Украины. У неё осталось теперь только гражданство Мальты. Однако, получить его было не так просто. Для этого необходимо приобрести недвижимость на острове (стоимость дома или апартаментов должна составлять от 700 тысяч евро) и вложить еще как минимум 600 тысяч евро в экономику страны. После всего этого ждать гражданства надо ещё три года.