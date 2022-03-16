Концертный директор рассказал, почему Лобода берёт миллионы долларов налом и летает на частном самолёте

Знаменитая украинская певица Светлана Лобода стала популярна после основательного апгрейда своей внешности. Раньше она была знаменита только на Украине, но последние 8 лет о ней слышит весь мир. Теперь Лобода уже не является гражданкой Украины. У неё осталось только гражданство Мальты, к которому она долго готовилась.
В Россию Лобода приехала 8 лет назад, указав в цели прибытия "туризм". Таким образом она сэкономила на разрешении на работу. Тогда Светлана не обладала популярностью в стране и яркой внешностью.
Таким образом Лобода "сэкономила" немалую сумму и смогла купить несколько квартир — в Москве, Дубае и на Кипре. Недавно Светлана и вовсе отказалась от гражданства Украины. У неё осталось теперь только гражданство Мальты. Однако, получить его было не так просто. Для этого необходимо приобрести недвижимость на острове (стоимость дома или апартаментов должна составлять от 700 тысяч евро) и вложить еще как минимум 600 тысяч евро в экономику страны. После всего этого ждать гражданства надо ещё три года.
По словам концертного директора Кирилла Чибисова, Светлана якобы уже давно занималась консолидацией капиталов на Мальте, а гонорары за свои выступления просила выплачивать в евро и только налом, чтобы не платить налоги.
- Эти деньги у нее, конечно же, были. За каждый концерт в России она брала по 150 тысяч евро. Причем исключительно в конверте! Люди обращаются к ее директору, слышат, что деньги только наличными. Никаких договоров или расписок. Начинают возмущаться, ведь какие гарантии? Но либо так, либо через концертное агентство. А это уже на 10% дороже. Но для многих важно провести деньги по счетам, а организаторы потом уже ищут способы, как отдать певице гонорар наличными деньгами, - поделился Чибисов тонкостями шоу-бизнеса.
"На Украине всегда смотрели на ее заработки в России косо, - рассказал Чибисов порталу Woman.ru. - Поэтому самым логичным выходом было найти европейскую страну, стать гражданкой Европы и спокойно распоряжаться своими деньгами в европейских банках. А деньги там огромные. В России всегда все гонорары певицы были в конвертах и исключительно в евро"
За каждый концерт Лобода получала по 150 тысяч евро, а такую сумму в маршрутке не повезёшь. Поэтому Лобода перемещалась только на частных самолётах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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