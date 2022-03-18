Ярмольник рассказал, что уехал в Латвию с Хазановым, но юморист опроверг его заявление

Недавно Ярмольника увидели в Юрмале, где он степенно прогуливался в компании Геннадия Хазанова. Поклонники и другие подписчики тут же решили, что Ярмольник покинул Россию в свете последних событий. Актер поспешил успокоить народ и сделал заявление по поводу переезда в Литву.

«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул Родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним…» — поведал актер.

Он подтвердил, что действительно прогуливался с внуками и другом Геннадием Хазановым.