Ярмольник рассказал, что уехал в Латвию с Хазановым, но юморист опроверг его заявление

За последнее время многие знаменитости покинули Россию. Они объясняют это тем, что просто отправились в отпуск, чтобы отдохнуть. Среди них оказался и Ярмольник. Он отправился в Латвию.
Недавно Ярмольника увидели в Юрмале, где он степенно прогуливался в компании Геннадия Хазанова. Поклонники и другие подписчики тут же решили, что Ярмольник покинул Россию в свете последних событий. Актер поспешил успокоить народ и сделал заявление по поводу переезда в Литву.
«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул Родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним…» — поведал актер.
Он подтвердил, что действительно прогуливался с внуками и другом Геннадием Хазановым.
«Мы разговаривали. Радует только одно: видимо, еще узнают. Еще бы глупости не писали»,- цитирует артиста ТАСС.
Вот только Хазанов, как выяснилось, не в курсе, что он с Ярмольником. Артист в беседе с Teleprogramma.pro опроверг слухи, что находится вместе со своим другом телеведущим и актером Леонидом Ярмольником в Юрмале.
«Вас очень плохо слышно. Я не нахожусь с Ярмольником в Юрмале. Я с Ярмольником не нахожусь».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- «Бать, тебе нормально?»: герой интернет-мема сбросил 100 килограмм
- 10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники
- Психолог посоветовал построить для тиктокеров отдельную специализированную психбольницу
- "Как мы всё это терпим?": Макаревич заявил, что "с трудом терпит" жизнь в России
- Наталья Орейро заявила, что получает российское гражданство после шутки Урганта
Понравилось20
Они же евреи.
П.С. а к стати Петросян где не в курсе?
СДАВАЙСЯ ПУТЛЕРОВСКЯ НЕЧИСТЬ И ГНИЛЬ ! НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ !
ЩАС ДОБИВАЕМ ВАШИХ КОНТИМИРОВСКИХ И ПСКОВСКИХ ГОБЛИНОВ . ПЕЧИ ПУТЛЕРЦА НЕ УСПЕВАЮТ СЖИГАТЬ ! ТЕЛА НЕ ОТПРАВЛЯЮТ ОПАСАЯСЬ БУНТА ...
БЕЙТЕ ПУТЛЕРОВСКУЮ ВОЕНЩИНУ! ДУШИТЕ ,ТОПИТЕ В БОЛОТАХ И ЖГИТЕ ФАШИКОВ ! ..
Всё-таки либераст)