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Ярмольник рассказал, что уехал в Латвию с Хазановым, но юморист опроверг его заявление

Ярмольник рассказал, что уехал в Латвию с Хазановым, но юморист опроверг его заявление (2 фото)

Автор:
18 марта 2022 07:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Юрмола   интересное   уехал   фото   шоу бизнес   ярмольник   
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За последнее время многие знаменитости покинули Россию. Они объясняют это тем, что просто отправились в отпуск, чтобы отдохнуть. Среди них оказался и Ярмольник. Он отправился в Латвию.

Недавно Ярмольника увидели в Юрмале, где он степенно прогуливался в компании Геннадия Хазанова. Поклонники и другие подписчики тут же решили, что Ярмольник покинул Россию в свете последних событий. Актер поспешил успокоить народ и сделал заявление по поводу переезда в Литву.

«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул Родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним…» поведал актер.

Он подтвердил, что действительно прогуливался с внуками и другом Геннадием Хазановым.

«Мы разговаривали. Радует только одно: видимо, еще узнают. Еще бы глупости не писали»,- цитирует артиста ТАСС.

Вот только Хазанов, как выяснилось, не в курсе, что он с Ярмольником. Артист в беседе с Teleprogramma.pro опроверг слухи, что находится вместе со своим другом телеведущим и актером Леонидом Ярмольником в Юрмале.

«Вас очень плохо слышно. Я не нахожусь с Ярмольником в Юрмале. Я с Ярмольником не нахожусь».



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Юрмола   интересное   уехал   фото   шоу бизнес   ярмольник   
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9  комментариев
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19k
albedo Час назад
А почему не в Израиле?
Они же евреи.
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4k
Serj81 2 секунды назад
Да йух с ними, сейчас про каждое гумно будут посты пилить, вот вообще похер на Ярмольника и Хазанова, кто че когда.
П.С. а к стати Петросян где не в курсе?
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−12
вареник 6 минут назад
РУССО ГНОЙНЫЙ ПИ-ДАРАСО ФАШИСТО ! ВАШ РОТ Е-БЁТСЯ !

СДАВАЙСЯ ПУТЛЕРОВСКЯ НЕЧИСТЬ И ГНИЛЬ ! НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ !

ЩАС ДОБИВАЕМ ВАШИХ КОНТИМИРОВСКИХ И ПСКОВСКИХ ГОБЛИНОВ . ПЕЧИ ПУТЛЕРЦА НЕ УСПЕВАЮТ СЖИГАТЬ ! ТЕЛА НЕ ОТПРАВЛЯЮТ ОПАСАЯСЬ БУНТА ...

БЕЙТЕ ПУТЛЕРОВСКУЮ ВОЕНЩИНУ! ДУШИТЕ ,ТОПИТЕ В БОЛОТАХ И ЖГИТЕ ФАШИКОВ ! ..
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5k
Бу Полчаса назад
Ярмольник больше всех радел за Путина и вон оно как!)
Всё-таки либераст)
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2k
PbIBOK Час назад
Так кого же местные жители узнали с Ярмольником?
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