Больше трети молодых россиян уверены, что родители должны обеспечить их квартирой

Всего 5% молодых людей надеются на наследство.
Застройщик Level Group провёл исследование и выяснил, какие планы на будущее у зумеров (молодёжь, родившаяся после 1997 года). Оказывается, больше трети (38%) молодых россиян уверены, что родители должны купить им квартиры. Застройщик, уверяет, что 13% покупателей жилья приобретают квартиры для своих детей. Чаще всего они выбирают однокомнатные (34%) или двухкомнатные (32%) варианты, реже для детей покупают студии (16с). В опросе приняли участие 1200 жителей России из разных уголков страны, сообщает Forbes.
34% молодых людей не рассчитывают на помощь родителей и уверены, что должны сами приобрести недвижимость. Однако, почти каждый пятый опрошенный (17%) даже не задумывался о том, где он будет жить, а 8% опрошенных уверены, что никогда не смогут купить квартиру самостоятельно. При этом 14% респондентов рассказали, что не планируют покупать свою квартиру и будут жить в съемной. На наследство от бабушек и дедушек надеется всего 5% опрошенных.
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