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Больше трети молодых россиян уверены, что родители должны обеспечить их квартирой

Больше трети молодых россиян уверены, что родители должны обеспечить их квартирой

Автор:
16 марта 2024 17:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Зумеры   Россия   деньги   интересное   квартиры   недвижимость   опрос   статистика   фото   
1018
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Всего 5% молодых людей надеются на наследство.

Застройщик Level Group провёл исследование и выяснил, какие планы на будущее у зумеров (молодёжь, родившаяся после 1997 года). Оказывается, больше трети (38%) молодых россиян уверены, что родители должны купить им квартиры. Застройщик, уверяет, что 13% покупателей жилья приобретают квартиры для своих детей. Чаще всего они выбирают однокомнатные (34%) или двухкомнатные (32%) варианты, реже для детей покупают студии (16с). В опросе приняли участие 1200 жителей России из разных уголков страны, сообщает Forbes.

34% молодых людей не рассчитывают на помощь родителей и уверены, что должны сами приобрести недвижимость. Однако, почти каждый пятый опрошенный (17%) даже не задумывался о том, где он будет жить, а 8% опрошенных уверены, что никогда не смогут купить квартиру самостоятельно. При этом 14% респондентов рассказали, что не планируют покупать свою квартиру и будут жить в съемной. На наследство от бабушек и дедушек надеется всего 5% опрошенных.

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Метки: Зумеры   Россия   деньги   интересное   квартиры   недвижимость   опрос   статистика   фото   
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8  комментариев
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14k
кира Час назад
Вот если бы они говорили, помочь купить квартиру, то с этим, наверное, можно было бы согласиться. Например, добавить на первый взнос по ипотеке или полностью оплатить первый взнос. К сожалению, у нас не так много людей за 50, которые готовы пожертвовать всеми своими накоплениями для детей. Впереди пенсия, а это выплаты, которых на жизнь не хватает, а значит, накопленное стоит экономить. Дети становятся взрослыми и приобретение жилья - это их шаг к самостоятельной жизни. Они теперь сами отвечают за себя, если решили жить отдельно. Папа с мамой могут помочь, но не решать как в детстве за детей их проблемы.
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1k
Александр Шевченко 43 секунды назад
Кому должен - всем прощаю.
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332
Bocman 12 минут назад
как говорится....так вам и надо.... так мало того еще и коммуналку будете за недорослей инфантильных платить
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50k
Максим Т. 15 минут назад
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4k
Михаил 18 минут назад
савок родаки бы не развалили бы и квартиры бы не надо было покупать своим спиногрызам... как говорится за что боролись на то и напоролись...
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9k
Ntvl 20 минут назад
а если ещё смарфоны у них отобрать, то вообще в суд будут на родителей подавать. вырастили на свою голову поколение долб.оёбов. и это не шутки! что может сейчас без смартфона эта недоросль? ни-че-го.
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38k
Андрей Иванов Час назад
Каких вырастили, с такими и живите.
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