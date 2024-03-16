Больше трети молодых россиян уверены, что родители должны обеспечить их квартирой

34% молодых людей не рассчитывают на помощь родителей и уверены, что должны сами приобрести недвижимость. Однако, почти каждый пятый опрошенный (17%) даже не задумывался о том, где он будет жить, а 8% опрошенных уверены, что никогда не смогут купить квартиру самостоятельно. При этом 14% респондентов рассказали, что не планируют покупать свою квартиру и будут жить в съемной. На наследство от бабушек и дедушек надеется всего 5% опрошенных.