Дикое видео: голая женщина нападает на пассажиров в аэропорту Чили

На видеозаписи, сделанной 16 ноября, какая-то голая женщина бегает по аэропорту, запрыгивает на мужчин, пытаясь их поцеловать, таскает за волосы женщин — в общем, ведёт себя как пациент психушки.