Теперь у Вайкуле новое условие. Она заявила, что может изменить свою позицию, но с одним условием. Перед выступлением она хочет услышать важные для неё слова.

Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится, - заявила Вайкуле в интервью украинке Наталье Мосейчук.

Вайкуле продолжала вместе с Мосейчук ругать Россию. Певица заявила, что пытается образумить россиян, но у неё не получается. В это же время сами россияне удивляются тому, что именно Вайкуле пытается добиться? Её позиция никак не вяжется с тем фактом, что Вайкуле продолжает зарабатывать деньги в РФ. Ещё в 90-х она основала фирму, занимающуюся косметическим бизнесом, под названием Laimalux. Сейчас она владеет 49% акций компании, которая за последние пять лет принесла выручки почти на 2 миллиарда рублей.