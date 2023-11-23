Ранее Лайма Вайкуле заявила, что вообще больше никогда не выступит в России. Но новогодние праздники на носу, и денег заработать тоже хочется. Поэтому Вайкуле придумала условия, после которого она "порадует" россиян своим выступлением.
В августе этого года певица Лайма Вайкуле заявила, что больше никогда в своей жизни не приедет в Россию. Латвийская певица все же призналась, что её возвращение возможно, с условием, что страна вернется в девяностые годы. Это было прекрасное время для неё:
Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда.
Теперь у Вайкуле новое условие. Она заявила, что может изменить свою позицию, но с одним условием. Перед выступлением она хочет услышать важные для неё слова.
Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится, - заявила Вайкуле в интервью украинке Наталье Мосейчук.
Вайкуле продолжала вместе с Мосейчук ругать Россию. Певица заявила, что пытается образумить россиян, но у неё не получается. В это же время сами россияне удивляются тому, что именно Вайкуле пытается добиться? Её позиция никак не вяжется с тем фактом, что Вайкуле продолжает зарабатывать деньги в РФ. Ещё в 90-х она основала фирму, занимающуюся косметическим бизнесом, под названием Laimalux. Сейчас она владеет 49% акций компании, которая за последние пять лет принесла выручки почти на 2 миллиарда рублей.
Источник:
- "Наслаждайтесь, пока есть возможность!": песни Макса Барских "случайно" оказались доступны россиянам
- "Поддержать своих": муж Вайкуле объяснил поступок певицы
- Никита Джигурда рассказал, что покинувшие Россию звёзды получают заграницей некие "дивиденты"
- Без провокаций и СМИ: Алла Пугачёва готова выступить в Москве на новогодних праздниках с условиями
- Номер с чёрными пакетами и охрана: Валерий Леонтьев снизил цену за свои концерты, но райдер оставил тот же
А что надо сделать, чтобы она точно не выступала в России ?
И даром её концерты не нужны, еще и извиняться перед нациками с гомосеками.. неа, никогда!
На видеозаписи, сделанной 16 ноября, какая-то голая женщина бегает по аэропорту, запрыгивает на мужчин, пытаясь их поцеловать, таскает за волосы женщин — в общем, ведёт себя как пациент психушки.
Пусть у себя лечится, нехер на неё деньги из российского бюджета тратить...
А тебя я не люблю, ехай, ехай нах..!"