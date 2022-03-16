Кровавые клыки: 25 каменных наконечников и ножей, которые не оставят вас равнодушными

Искусство резки по камню известно с самых давних времен, когда еще наши предки откалывали куски, приматывая их на палку и охотясь за мамонтами. С тех пор многое изменилось. Но искусство не потеряло свою актуальность. Смотрите на эту красоту и наслаждайтесь