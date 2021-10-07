Не только хуюмбулой едины: 20 камней, которые вас удивят

Сделать нечто грандиозное из камня - дело сложное, но давно известное. Все эти мраморные статуи, изваяния и прочие произведения исусства давно известны. Но ведь и современные художники стараются придать твердой породе мягкость линий и необычность на потеху публике.
И немного фактов о минералах.
Всего в мире изучено и классифицировано около 4000 видов различных минералов.
Алмаз – это единственный изо всех драгоценных камней, который состоит из одного химического элемента, в данном случае – из углерода
Графит начали использовать при изготовлении карандашей по чистой случайности. «Писательские» свойства этого минерала были замечены после того, как графитовый осколок оставил след на бумаге.
Наиболее распространенным минералом на поверхности земли считается кварц. А вот самым распространенным в земной коре является – полевой шпат.
Древние греки верили, что если пить спиртные напитки из емкостей сделанных из аметиста, то это позволит избежать опьянения.
Знаете ли вы, что нефть также является минералом?
По своему составу рубин и сапфир представляют собой один и тот же минерал. Главное их отличие – это цвет.
Сооружения, выполненные из гранита могут успешно простоять тысячи лет. Это объясняется высокой устойчивостью данного минерала к воздействию атмосферных осадков.
Источник:
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Гранит граниту рознь