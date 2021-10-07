FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2330 постов • 426 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Не только хуюмбулой едины: 20 камней, которые вас удивят

Не только хуюмбулой едины: 20 камней, которые вас удивят (20 фото)

Автор:
07 октября 2021 15:26
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   камни   красота   поделки   резчик   
897
20

Сделать нечто грандиозное из камня - дело сложное, но давно известное. Все эти мраморные статуи, изваяния и прочие произведения исусства давно известны. Но ведь и современные художники стараются придать твердой породе мягкость линий и необычность на потеху публике.

И немного фактов о минералах.

×

Всего в мире изучено и классифицировано около 4000 видов различных минералов.

Алмаз – это единственный изо всех драгоценных камней, который состоит из одного химического элемента, в данном случае – из углерода


Графит начали использовать при изготовлении карандашей по чистой случайности. «Писательские» свойства этого минерала были замечены после того, как графитовый осколок оставил след на бумаге.

Наиболее распространенным минералом на поверхности земли считается кварц. А вот самым распространенным в земной коре является – полевой шпат.

Древние греки верили, что если пить спиртные напитки из емкостей сделанных из аметиста, то это позволит избежать опьянения.

Знаете ли вы, что нефть также является минералом?

По своему составу рубин и сапфир представляют собой один и тот же минерал. Главное их отличие – это цвет.


Сооружения, выполненные из гранита могут успешно простоять тысячи лет. Это объясняется высокой устойчивостью данного минерала к воздействию атмосферных осадков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: искусство   камни   красота   поделки   резчик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Егор Час назад
Все в кучу и перепутано: горные породы, минералы, группы минералов... Фотки не по теме, но красивые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn 2 минуты назад
Красивые изделия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Aleksandr 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
jungar Полчаса назад
"Сооружения, выполненные из гранита могут успешно простоять тысячи лет. Это объясняется высокой устойчивостью данного минерала к воздействию атмосферных осадков."
Гранит граниту рознь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
TPECKOED Полчаса назад
И у глины состав такой же, как у рубина с сапфирами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть Как скульптор из далекого бурятского села стал известен на весь мир Как скульптор из далекого бурятского села стал известен на весь мир Шамсия Хассани - первая граффитистка Афганистана Шамсия Хассани - первая граффитистка Афганистана Пробка, как произведение искусства: 25 примеров необычного в обычном Пробка, как произведение искусства: 25 примеров необычного в обычном Художник создаёт удивительный 3D стрит-арт Художник создаёт удивительный 3D стрит-арт Красавицы в живописи Красавицы в живописи
Carabidae

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

875



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Приморье члены ОПГ перекрывали дорогу и вымогали деньги у дальнобойщиков
1
106
В Приморье члены ОПГ перекрывали дорогу и вымогали деньги у дальнобойщиков
C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х»
8
160
C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х»
Набирающие популярность в сообществах
Предполагаемый сын Джона Делориана построил трёхколёсный DMC-12 и попал под суд
0
6
Предполагаемый сын Джона Делориана построил трёхколёсный DMC-12 и попал под суд
Машкичири без мяса
4
12
Машкичири без мяса
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#автомир#Россия#картинки#новости#природа#забавно#авария дня
#фото#прикол#автомобили#Разное#аварии#кино#авто аварии#Москва#СССР#метро
#интересно#животные#дтп#история#ynews#люди#в мире#интересное#фотографии#неожиданно

На что жалуетесь?

Вернуться