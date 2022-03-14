Фрина: скромность и порочность красивейшей афинской гетеры

Девушка по имени Мнесарета была рождена в Феспии. Но потом попала в диктерион – афинский публичный дом, фактически проданная туда родным отцом.

Прозвище «фрина» (желтоликая или жаба) девушка получила за оливково-золотистый тон кожи. Хотя есть и версия, что оно переходило от одной гетеры к другой в качестве нейтрального «позывного».