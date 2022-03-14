Фрина: скромность и порочность красивейшей афинской гетеры

Эталонными в разные эпохи считались разные образы красоты. И не всегда жизнь признанных красавиц складывалась легко и просто.
Девушка по имени Мнесарета была рождена в Феспии. Но потом попала в диктерион – афинский публичный дом, фактически проданная туда родным отцом.
Прозвище «фрина» (желтоликая или жаба) девушка получила за оливково-золотистый тон кожи. Хотя есть и версия, что оно переходило от одной гетеры к другой в качестве нейтрального «позывного».
Несмотря на специфику работы, в жизни Мнесарета оставалась скромной и деликатной: носила закрытую одежду, избегала скоплений людей, не ходила в общественные бани. Даже клиентов принимала в полной темноте.
Что интересно, слово «гетера» произошло от ethes, то есть товарищ или друг. И действительно, для своих клиентов эти женщины становились не просто объектом плотской любви, но и подругами. Поэтому неудивительно, что Фрина в разное время была не только любовницей, но и моделью и музой двух великих мастеров античности: скульптора Праксителя и художника Апеллеса.
По дошедшим до наших дней полотнам и рассказам современников, женщина была настолько красива, что устоять перед ней не мог ни один мужчина. И любовников она выбирала исходя из личных предпочтений, а не только ради денег. Так, несимпатичному лидийскому царю она назвала совершенно невероятную сумму за услуги. Тот нашёл деньги, но потом поднял в стране налоги, чтобы залатать бюджетные дыры. А Диогена одарила любовью совершенно бесплатно, искренне восхищаясь его интеллектом. Единственный, кто остался стойким к чарам красавицы, был философ Ксенократ – глава Платоновой академии. Фрина даже пыталась на спор соблазнить мужчину. Но когда ничего не вышло, сказала, что способна пробудить чувства в человеке, но не в статуе.
Но были и недовольные. Есть история, что отвергнутый ею оратор Евфий обвинил женщину в оскорблении богов из-за позирования в обнаженном виде для статуи Афродиты. Для античного общества это было очень серьезное обвинение. И на суде, состоящем из 200 судей, не помогла даже блестящая речь защитника Гиперида – ученика Платона. Она не спасла положения. В качестве решающего аргумента он вывел подзащитную гетеру и сорвал с неё одежду. Красота женщина оказалась столь ослепительной, что Фрина была оправдана.
Судьба и жизнь Фрины демонстрируют, что в одном человеке вполне могут уживаться чистота и порочность, при этом никак не делая его хуже или лучше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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