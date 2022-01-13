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Зубастое железо: 25 крутых оскалов в стиле Shark Art

Зубастое железо: 25 крутых оскалов в стиле Shark Art (25 фото)

Автор:
13 января 2022 17:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: art   Фабрика идей   акулы   военные   искусство   красота   оскал   техника   
519
25

Рисунки на всякой технике, включая военную, давно не редкость. Мы сделали для вас подборку с разными зверскими, в основном акульими, оскалами. Это красиво и очень мужественно, на мой взгляд. А на ваш?

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Метки: art   Фабрика идей   акулы   военные   искусство   красота   оскал   техника   
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18k
Serg2001 24 минуты назад
Простенько и со вкусом...
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803
labus 10 минут назад
МАХАБЫЧ СИЛА!
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1k
Макс Юпитер 19 минут назад
Главную Акулу забыли

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Макс Юпитер 24 минуты назад
Грачик и Котик

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