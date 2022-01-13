Зубастое железо: 25 крутых оскалов в стиле Shark Art

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Рисунки на всякой технике, включая военную, давно не редкость. Мы сделали для вас подборку с разными зверскими, в основном акульими, оскалами. Это красиво и очень мужественно, на мой взгляд. А на ваш?
USS Torsk (SS-423) пришвартован в Морском музее Балтимора и является одной из нескольких подводных лодок класса Tench
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Ми-14 — морской многоцелевой вертолёт-амфибия берегового базирования, разработанный в ОКБ М. Л. Миля
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