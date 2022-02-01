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Красота из рабицы: 25 шикарных идей для украшения вашего сада

Красота из рабицы: 25 шикарных идей для украшения вашего сада (25 фото)

Автор:
01 февраля 2022 23:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Скульптуры   Фабрика идей   искусство   красота   креатив   рабица   сад   
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Обычная сетка, креатив и прямые руки - вот уже у вас невероятные произведения искусства, которые поразят каждого, хотя и, на первый взгляд, просты и незатейливы.

Сетка названа по имени немецкого изобретателя Карла Рабица который, как считается, изобрёл её в 1878 году и описал в своём патенте

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По другим источникам, плетёную сетку и станок для её производства изобрел Чарльз Бернард (Charles Barnard) из Великобритании в 1844 году (однако сетка Бернарда — это hexagonal wire netting, шестигранная сетка)

Прочность сетки Рабица напрямую зависит от размера ячейки и диаметра проволоки. Чем меньше ячейка и больше диаметр проволоки (чем больше металла в квадратном метре сетки), тем прочнее плетёная сетка

Рабица бывает трех типов: простая (без дополнительной обработки); оцинкованная и усиленная; оцинкованная со специальным полимерным покрытием.

Эти виды можно разделить ещё на два подвида, которые разделяются способом образования ячейки:

 

  1. Плетёная ячейка - где все ячейки образуются за счёт сгибания проволоки;
  2. Сварной - ячейки образуются под средством точечной сварки.

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Метки: Скульптуры   Фабрика идей   искусство   красота   креатив   рабица   сад   
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Объект реальности Час назад
A где рабица. Это ж габионы.
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