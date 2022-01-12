Художник создает картины, которые почти невозможно отличить от фотографий

Талантливый художник, работающий под псевдонимом «Hirothropologie», прославился на весь мир своим умением создавать фотопортреты с помощью красок, кистей и большого мастерства.
Талантливый художник, известный под псевдонимом Hirothropologie, прославился на весь мир своими картинами в стиле гиперреализма. Несмотря на то, что его работы созданы с помощью красок, холста и кистей, их практически невозможно отличить от фотографий.
Каждая маленькая деталь на портретах Hirothropologie, от прядей волос до веснушек или складок на одежде, воспроизведена так искусно и точно, что сложно поверить, что нечто подобное можно сделать, используя обычные масляные краски и набор тонких кисточек.
Необычное искусство Hirothropologie впервые стало вирусным в соцсетях в 2015 году, и с тех пор гиперреалистичные шедевры художника все так же удивляют миллионы людей со всего мира. К сожалению, Hirothropologie уже много лет не создавал ничего нового, пишет Odditycentral.
Однако поклонники его работ надеются, что рано или поздно он покажет миру новые невероятные картины, которые выглядят так же реалистично, как профессиональные фотографии.
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