Художник создает картины, которые почти невозможно отличить от фотографий

Необычное искусство Hirothropologie впервые стало вирусным в соцсетях в 2015 году, и с тех пор гиперреалистичные шедевры художника все так же удивляют миллионы людей со всего мира. К сожалению, Hirothropologie уже много лет не создавал ничего нового, пишет Odditycentral.