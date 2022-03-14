В США умер мужчина, у которого первого во всем мире было пересаженное свиное сердце

Но недавно стало известно, что 8 марта в Медицинском центре Университета Мэриленда, через два месяца после операции Дэвид скончался. За несколько дней до этого состояние мужчины стало ухудшаться, но врачи до сих пор не могут найти точного объяснения смерти. Однозначно винить в этом отторжение пересаженного свиного сердца пока рано.