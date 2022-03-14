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В США умер мужчина, у которого первого во всем мире было пересаженное свиное сердце

В США умер мужчина, у которого первого во всем мире было пересаженное свиное сердце (4 фото)

Автор:
14 марта 2022 16:24
Сообщество : RealFishki
Метки: США   больные   врачи   здоровые   интересное   медицина   новости   операция   
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4
В январе 2022 года американские хирурги впервые провели операцию по пересадке модифицированного свиного сердца живому человеку. Поначалу результаты были очень впечатляющи...

Источник:

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Метки: США   больные   врачи   здоровые   интересное   медицина   новости   операция   
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9  комментариев
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citrus1 Час назад
Два месяца, стоило ли оно того
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666
Bastard Fat 36 минут назад
какое свинство
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22k
Влад Час назад
Печально, но это не значит что идея плохая, надо искать и устранять причину.
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5k
Shtoppi Час назад
<<Он оказался храбрым и благородным пациентом, который боролся до конца.>>
Когда деваться некуда и не на такое пойдешь.
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