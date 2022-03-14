В США умер мужчина, у которого первого во всем мире было пересаженное свиное сердце

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В январе 2022 года американские хирурги впервые провели операцию по пересадке модифицированного свиного сердца живому человеку. Поначалу результаты были очень впечатляющи...
57-летний американец с неизлечимой болезнью сердца по имени Дэвид Беннет первым в истории получил свиное сердце. Его состояние было слишком тяжело, чтобы ему пересадили обычное и именно поэтому предложили экспериментальное лечение как крайняя мера. Организм пациента принял орган.
Но недавно стало известно, что 8 марта в Медицинском центре Университета Мэриленда, через два месяца после операции Дэвид скончался. За несколько дней до этого состояние мужчины стало ухудшаться, но врачи до сих пор не могут найти точного объяснения смерти. Однозначно винить в этом отторжение пересаженного свиного сердца пока рано.
Специалисты хотят провести тщательное обследование и уже по его результатам, которые будут опубликованы в научном журнале, будет ясна точная причина смерти.
Бартли Гриффит, хирург, который провел эту сложнейшую операцию поделился, что персонал больницы был "опустошён" смертью Беннета.
"Он оказался храбрым и благородным пациентом, который боролся до конца. Мистер Беннетт стал известен миллионам людей по всему миру благодаря его мужеству и непоколебимой воли к жизни".
Перефразируя цитату из известного фильма... Что ж. Он хотя бы попытался.
"Он оказался храбрым и благородным пациентом, который боролся до конца. Мистер Беннетт стал известен миллионам людей по всему миру благодаря его мужеству и непоколебимой воли к жизни".
Перефразируя цитату из известного фильма... Что ж. Он хотя бы попытался.
Источник:
АНТИФИШКИ
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