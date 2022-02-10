После операции мальчик заговорил на иностранном языке

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И при этом полностью забыл свой родной на целые сутки.
Юноша семнадцати лет, предположительно из города Маастрихт (Нидерланды), попал в больницу после травмы колена, полученной во время игры в футбол. Врачи тут же провели ему операцию.
Когда пациент проснулся после анестезии он не понимал ни слова из того, что ему говорили врачи. Он полностью утратил способность понимать и говорить на голландском и мог говорить только на английском языке. Английский он учил в школе как иностранный и никогда им не пользовался вне школы. Врачи же подтвердили, что пациент до операции прекрасно как говорил на голландском, так и понимал его.
Помимо языковых проблем юноша переставал узнавать собственных родителей и был уверен, что находится в штате Юта, США. Он никогда там не был.
Помимо языковых проблем юноша переставал узнавать собственных родителей и был уверен, что находится в штате Юта, США. Он никогда там не был.
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На протяжении 18 часов молодого человека пытались заставить говорить на голландском и безрезультатно. Пациент был направлен на консультацию к психиатру, который предположил у него постнаркозный делирий - дезориентация и спутанность мыслей после выведения человека из наркоза.
"Мы увидели расслабленного 17-летнего хорошо подстриженного подростка, который лежал на кровати. Мы пожали друг другу руки. Он установил адекватный зрительный контакт и был открыт к общению. Было возможно привлечь и удерживать его внимание. Во время разговора он мог отвечать на вопросы, но только на английском языке, на котором он разговаривал с голландским акцентом", - рассказал психиатр.
"Мы увидели расслабленного 17-летнего хорошо подстриженного подростка, который лежал на кровати. Мы пожали друг другу руки. Он установил адекватный зрительный контакт и был открыт к общению. Было возможно привлечь и удерживать его внимание. Во время разговора он мог отвечать на вопросы, но только на английском языке, на котором он разговаривал с голландским акцентом", - рассказал психиатр.
Через 24 часа юноша снова начал говорить на родном языке. Улучшение состояния наступило после того, как его пришли навестить друзья. А на следующий день пациент рассказал врачам, что помнит о своей способности говорить только на английском, что он не узнавал своих родителей и том, где, по его мнению, он находился.
Несколько месяцев подросток регулярно обследовался. Никаких сложностей в общении на родном языке не было обнаружено, но через год после операции пациент заявил о проблемах с памятью: некоторые вещи, происходившие с ним до операции, стерлись из воспоминаний. Обследования не выявили никакого ухудшения когнитивных функций и врачи подозревают, что пациент фиксируется на забывчивости.
Случай синдрома иностранного языка не первый в медицине. Состояние, когда человек напрочь забывает родной язык и начинает общаться на втором, знакомом ему языке. Причем, он может долгие годы вообще на нем не говорить. Какие-то случаи длятся несколько минут, а какие-то и несколько дней.
Причина его возникновения синдрома до сих пор неизвестна, но такие случаи происходили после операций, где использовалась анестезия или же после травм головы.
Причина его возникновения синдрома до сих пор неизвестна, но такие случаи происходили после операций, где использовалась анестезия или же после травм головы.
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Интересные препараты продает. Духов вызывает )))
У сестры была опухоль головного мозга. Из-за этого образования у нее периодически случались приступы, похожие на эпилептические. После них у нее наблюдались провалы в памяти. Зачастую тупо стирались все события за последние сутки. Но после одного из приступов случилось избирательное удаление воспоминаний событий последнего месяца. В течение этого месяца она потихоньку шила себе пальто. Проделала огромное количество работы и почти закончила.
И вот последний приступ стёр напрочь любые воспоминания, связанные с этим пальто.
Она помнила всё, кроме него.
Когда отошла от приступа и увидела недошитое пальто, спросила "Что это?".
Я ответил, что это ты шьешь уже на протяжении месяца. Но она не верила, утверждая, что видит его впервые, и прекрасно помнит, чем занималась последний месяц.
На старости лет (склероз-деменция-полный-букет) стал родного языка забывать постепенно и повседневные слова начал заменять главным образом румынскими. По-болгарски он все понимал, но слово которое услышал минут 5 назад никак не мог вспомнить и говорил по-румынски. Ну или там по-немецки, по-русски или по-английски.
Так и с всеми разговаривал года два, пока не ушел.
По-румынски у нас точно никто кроме него не понимал, так что на компютере стоял открыт гугл переводчик и каждый собеседник непонятных слов писал в окно переводчика, чтобы понять что и как.