После операции мальчик заговорил на иностранном языке

Когда пациент проснулся после анестезии он не понимал ни слова из того, что ему говорили врачи. Он полностью утратил способность понимать и говорить на голландском и мог говорить только на английском языке. Английский он учил в школе как иностранный и никогда им не пользовался вне школы. Врачи же подтвердили, что пациент до операции прекрасно как говорил на голландском, так и понимал его.

Помимо языковых проблем юноша переставал узнавать собственных родителей и был уверен, что находится в штате Юта, США. Он никогда там не был.