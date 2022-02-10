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После операции мальчик заговорил на иностранном языке

После операции мальчик заговорил на иностранном языке (6 фото)

Автор:
10 февраля 2022 19:30
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: больные   здоровые   интересное   медицина   новости   случай   
1907
6
И при этом полностью забыл свой родной на целые сутки.
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Метки: больные   здоровые   интересное   медицина   новости   случай   
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25  комментариев
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1k
Сергей Иванов Час назад
Дед жены в 88 инсульт словил. Жил он в г. Рубцовске, Алтайского края вместе с бабкой. Так вот, после того как отошел малеха, заговорил на чистом польском. Никогда из Рубцовска не выезжал и всю жизнь на тракторном заводе токарем отишачил. Так и помер начисто забыв русский через пол года.
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1k
DrKlizmi 36 секунд назад
Верю!!! В конце 80х-начале 90х много подобных случаев было! Мертвые оживали,младенцы,прямо на выходе из сами знвете чего, акушерок приветствовали на древнегреческом. Воду заряжали от телевизора,из него же установки получали не ссаться по ночам. Но!!! Сейчас-то уже 21й век,хватит херню пороть и уж тем более делать из этого сенсацию. Ляпнул чувак в бреду пару импортных слов,и че?
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86
kluvik 6 минут назад
Так я не понял, что с его резко улучшенным английским, остался, или пропал после того, как снова на родном заговорил?
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13k
ss 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Hairy. 20 минут назад
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22k
Андрей Иванов Полчаса назад
Настройки сбили. Меню-language-в выпавшем списке выбираете нужный
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84
Саша Гр. Полчаса назад
Ага....
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3k
RALEXXX 43 минуты назад
- Доктор, после операции я смогу играть на скрипке?
- Да, конечно.
- Доктор, вы гений! Я никогда раньше на скрипке не играл!
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20k
kamanch 46 минут назад
Я его знаю.
Интересные препараты продает. Духов вызывает )))
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38k
Бабай 53 минуты назад
Не дай бог попасть в такую ситуацию. Что мне, на чистейшем матерном, общаться. Не, я могу, но не удобно как-то.
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678
Казак 59 минут назад
Обкурятся своей марихуаны в Голландии и забывают родной "нидерландский"))
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17k
SpoiltNail Час назад
Реальный случай из моей жизни.
У сестры была опухоль головного мозга. Из-за этого образования у нее периодически случались приступы, похожие на эпилептические. После них у нее наблюдались провалы в памяти. Зачастую тупо стирались все события за последние сутки. Но после одного из приступов случилось избирательное удаление воспоминаний событий последнего месяца. В течение этого месяца она потихоньку шила себе пальто. Проделала огромное количество работы и почти закончила.
И вот последний приступ стёр напрочь любые воспоминания, связанные с этим пальто.
Она помнила всё, кроме него.
Когда отошла от приступа и увидела недошитое пальто, спросила "Что это?".
Я ответил, что это ты шьешь уже на протяжении месяца. Но она не верила, утверждая, что видит его впервые, и прекрасно помнит, чем занималась последний месяц.
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13k
net Час назад
Лучше бы они его про Юту побольше порасспрашивали. Может он бы им такого рассказал. На рен тв попал бы.
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2k
fraxinus Час назад
Мой дед, болгарин, в детстве жил в Румынии и в школе учил, само себе понятно, румынский язык. Дальше еще подучил русский, английский, французкий и немецкий.

На старости лет (склероз-деменция-полный-букет) стал родного языка забывать постепенно и повседневные слова начал заменять главным образом румынскими. По-болгарски он все понимал, но слово которое услышал минут 5 назад никак не мог вспомнить и говорил по-румынски. Ну или там по-немецки, по-русски или по-английски.

Так и с всеми разговаривал года два, пока не ушел.

По-румынски у нас точно никто кроме него не понимал, так что на компютере стоял открыт гугл переводчик и каждый собеседник непонятных слов писал в окно переводчика, чтобы понять что и как.
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39k
Сергей Час назад
Надо было наркоз голландский делать , а не аглицкий.
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1k
Mikhail K Час назад
Штирлиц давно не был так близок к провалу.
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375
Arti Час назад
Живу в Голландии, и этот язык это просто какой-то пи***ц трудно изучаемый. Так я его понимаю этого парня что забыл свой родной
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768
Трям Час назад
Мне вчера интересней сон приснился!
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2k
Sergius SPb Час назад
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749
Serg Dex 2 часа назад
Мальчик наверно индийского происхождения? Работая в Индии слышал таких историй целый вагон с телегой.
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6k
Алексей 2 часа назад
Ссылка coub.com
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