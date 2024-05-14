Интересные факты про плацебо

Выражение "эффект плацебо" довольно устойчивое и всем нам знакомое. Но если вдруг есть кто-то, кто с ним незнаком, то вот краткое пояснение.
В переводе с латыни "плацебо" означает "понравлюсь". Термин этот собирательный для любых медицинских манипуляций и препаратов, в которых нет никакого терапевтического эффекта. Плацебо не приносит ни вреда, ни пользы для испытуемого. Среди медиков плацебо ещё называют "пустышкой". Но неужели в эффекте плацебо можно убедить и животных?
При тестировании препаратов для собак фармацевтические компании применяют тот же самый "двойной слепой метод", как и в работе с людьми.
Подопытных пёсиков, страдающих от эпилепсии, делят на группы. В первой собакам дают плацебо, а во второй реальное лекарство. И когда результаты показали, что собаки из первой группы также начинают выздоравливать, стало понятно, что эффект плацебо распространяется и на животных.
Следом взялись за сибирских хомяков и в ходе испытаний выяснилось, что они испытывают что-то похожее на плацебо, в зависимости от условий и энергии тела. Когда хомячки оказались в условиях, похожих на зиму, то они стали больше проводить время во сне, чтобы беречь силы.
Это наглядно объясняет, что не всегда для лечения нужно какое-то лекарство. Эффект плацебо может проявиться и при внешнем воздействии.
Интересно, что можно достичь состояния алкогольного опьянения, при эффекте плацебо. Исследовательская группа провела эксперимент: людям давали обычный тоник с лаймом, но говорили, что это была водка. У испытуемых не только нарушались мыслительные процессы, как обычно бывает у пьяных людей, но им также хуже давалось прохождение простых тестов.
Для сравнения: жители США более ипохондричны, нежели представители других стран. В США медицина - не пустой звук и они безоглядно верят тем препаратам, что им вводят. Жители Европы, кстати, больше уповают как раз на таблетки-"пустышки".
Культурная среда серьёзно влияет на здоровье, страхи, надежды и ожидания. Эффект плацебо буквально меняется от того, в какой среде и в какой стране находится человек.
У этого эффекта есть известное исследование, которое провели в Италии. Люди не переносящие лактозу употребили то, что им представили лактозой (но на деле ею не являлось) и у 44% с непереносимостью и 26% без неё проявились ярко выраженные симптомы расстройства желудка.
Но это всё ерунда, по сравнению с потерей веры в собственную мужскую силу, просто потому что об этом сказал врач.
Мужчинам, принимающим Финастерид (для лечения увеличенной простаты) врач сообщил, что одной из побочек может быть половая дисфункция. А другой половине группы данную информацию не сказали.
44% мужчин из первой группы и всего 15% из второй сообщили о проблемах "ниже пояса".
Ещё был случай, когда один из тех пациентов, что принимал участие в тестировании антидепрессантов, выпил 26 плацебо-таблеток, пытаясь совершить суицид. Это были самые обыкновенные "пустышки", но артериальное давление пациента упало до критически низких показателей.
Это что-то невероятное, но так и есть. К примеру, пациент получает некую травму, требующую хирургического вмешательства, а после лечение для снятия боли и правильную фиксацию травмированной конечности.
И лишь спустя месяц врач сообщил, что на деле операция не проводилась и был сделан лишь надрез, чтобы убедить пациента в том, что было какое-то хирургическое вмешательство.
Выяснилось, что такие операции могут быть вполне результативными, что вывело эффект плацебо на совершенно другой уровень. А стоит в разы дешевле, чем настоящая операция.
Впервые его обнаружили ещё в конце 1700-х годов. Но его смысл оставался не совсем понятным до самых 1970-х. Но благодаря исследованиям становится понятно, что это не просто "пустышка" и что эффект плацебо - это, в основном, результат влияния окружающей среды на человека.
Разумеется, медицину никто не отменял и, конечно же, множество болезней и травм невозможно вылечить исключительно на силе убеждения. Однако, если изучить эффект плацебо, то, возможно, можно сократить существенную долю медикаментов, которые человечество принимает всё больше, благодаря развитию фармацевтики. Но так ли они нужны? Время подискутировать на эту тему.
Источник:
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