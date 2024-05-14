Интересные факты про плацебо

У этого эффекта есть известное исследование, которое провели в Италии. Люди не переносящие лактозу употребили то, что им представили лактозой (но на деле ею не являлось) и у 44% с непереносимостью и 26% без неё проявились ярко выраженные симптомы расстройства желудка.

Но это всё ерунда, по сравнению с потерей веры в собственную мужскую силу, просто потому что об этом сказал врач.

Мужчинам, принимающим Финастерид (для лечения увеличенной простаты) врач сообщил, что одной из побочек может быть половая дисфункция. А другой половине группы данную информацию не сказали.

44% мужчин из первой группы и всего 15% из второй сообщили о проблемах "ниже пояса".

Ещё был случай, когда один из тех пациентов, что принимал участие в тестировании антидепрессантов, выпил 26 плацебо-таблеток, пытаясь совершить суицид. Это были самые обыкновенные "пустышки", но артериальное давление пациента упало до критически низких показателей.



