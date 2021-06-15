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Несчастный мужчина вот уже два года страдает от икоты

Несчастный мужчина вот уже два года страдает от икоты (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 14:23
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: больные   врачи   заболевание   здоровые   медицина   новости   
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Первый приступ у жителя Улан-Удэ Андрея Пичугина случился еще в 2019 году, когда он был в Таиланде.

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Метки: больные   врачи   заболевание   здоровые   медицина   новости   
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10  комментариев
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563
дункан 2 часа назад
Икота-икота
Перейди на Федота
С Федота на Якова
С Якова на всякова.)))

Три раза в день перед едой.
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11k
Антон Семёныч Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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4
Виталь Логвинов Час назад
Где икота вася?
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2k
NIS Час назад
Бывшая вспоминает .. не злым , тихим ....
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−78
vova old Час назад
поправляйся!
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13k
Альф 57 2 часа назад
Это лечится легко, подарите ему билет на концерт бузовой - мало того что он вылечится моментально, еще и тайгу уйдёт робинзонничать.
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62k
Viktor 2 часа назад
Не, а чё он отдал в Таиланде? Чтобы тоже не отдать!

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3k
Юрий Злой 2 часа назад
стал заикой после Таиланда ?
как то вспомнился анекдот
Спрашивают у заики, почему тот начал заикаться. Рассказывает: когда мы с братом маленькие были, была у нас в деревне коза и мы сосали у нее молоко. Когда коза стала старая, мы решили избавиться от нее. Стоим на рынке, продаем козу. Подходит мужик, спрашивает Почем козла продаете? Брат сразу умер, а я заикаться стал.
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