Несчастный мужчина вот уже два года страдает от икоты

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Первый приступ у жителя Улан-Удэ Андрея Пичугина случился еще в 2019 году, когда он был в Таиланде.
Никаких стрессов или экзотической еды, все спокойно. Икота повторялась периодически, но вот совсем плохо стало после перенесенного коронавируса. Он не может нормально есть, потому что из-за икоты у него появляется рвотный рефлекс.
"Семье приходится терпеть мое состояние практически 24 часа в сутки"
Таблетки (начали с антидепрессантов, а дальше в ход шли уже препараты для борьбы с эпилепсией), которые выписывали врачи Пичугину также не помогли, а также у него наблюдаются проблемы со сном.
Икота у Андрея прекращается только при занятии спортом, когда его пульс превышает 140 ударов в минуту. Конечно же Пичугин обошел врачей, невролога, гастроэнтеролога, онколога, но никакого диагноза поставить не удалось. Он достучался до Минздрава Бурятии, а те в свою очередь передали проблему на федеральный уровень. Мужчина выехал в Москву на обследование.
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С Якова на всякова.)))
Три раза в день перед едой.
как то вспомнился анекдот
Спрашивают у заики, почему тот начал заикаться. Рассказывает: когда мы с братом маленькие были, была у нас в деревне коза и мы сосали у нее молоко. Когда коза стала старая, мы решили избавиться от нее. Стоим на рынке, продаем козу. Подходит мужик, спрашивает Почем козла продаете? Брат сразу умер, а я заикаться стал.