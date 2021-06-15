Несчастный мужчина вот уже два года страдает от икоты

Икота у Андрея прекращается только при занятии спортом, когда его пульс превышает 140 ударов в минуту. Конечно же Пичугин обошел врачей, невролога, гастроэнтеролога, онколога, но никакого диагноза поставить не удалось. Он достучался до Минздрава Бурятии, а те в свою очередь передали проблему на федеральный уровень. Мужчина выехал в Москву на обследование.

2021-06-15T14:23:47+03:00