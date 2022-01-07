И снова здравствуйте: странная неизлечимая болезнь обнаружена у десятков людей

Девушка, у которой было диагностировано заболевание, рассказала канадскому телеканалу СВС, что у нее все началось с сильной боли в ноге, но состояние ее быстро ухудшалось. Она столкнулась с мышечными спазмами, ничем не обоснованной потерей веса и проблемами с памятью. Также у нее нарушилась работа вестибулярного аппарата, она часто стала врезаться в дверные проемы, мебель, перестала ориентироваться в доме и даже забыла как писать некоторые буквы.