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И снова здравствуйте: странная неизлечимая болезнь обнаружена у десятков людей

И снова здравствуйте: странная неизлечимая болезнь обнаружена у десятков людей (5 фото)

Автор:
07 января 2022 12:37
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Канада   больные   в мире   врачи   здоровые   медицина   новости   
3569
5
Пока что только в Канаде. Заболевание снижает умственные способности и не только.
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Метки: Канада   больные   в мире   врачи   здоровые   медицина   новости   
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42  комментария
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5k
Борис Карабанов 3 часа назад
Симптомы до ужаса знакомые. Вот, только-что, 1 января то же самое было: ломота во всём теле, нарушение координации, галлюцинации, сухость во рту, тахикардия. Буквы вообще все забыл.
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1k
Жан Плов Лагман 3 минуты назад
Заболевание снижающее умственные способности называется Тик-Ток головного мозга!!!
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5k
a_komolow Полчаса назад
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481
Bendix 2 часа назад
На последней фотке мышцА как-то гладенько спала. Меня терзают смутные сомненья.
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362
vladbb Bendix Час назад
По моему разумению, эти симптомы у большинства жителей пиндосии и канады уже лет 15 -20.
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481
Bendix vladbb 57 минут назад
В наше время это называли приступом хитрости и воспалением наглости, которые излечивались живительными люлями.
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8k
Maddy8 2 часа назад
тик-ток?
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
всем стоять !!! всем присесть!! всем бояться !!!!!!
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4k
Горожанин 2 часа назад
Готовьте ваши денюжки, буратины! Фарминдустрия по соотношению "затраты-прибыль" - самая прибыльная. А закон - пойдут на любое преступление ради 300% прибыли - никто не отменял. 21 век - век био- и фармацевтических технологий. Об этом было объявлено ещё в преддверии тысячелетия. Так что, все идёт по жесткому плану: инвестиции вложены - Аннушка уже пролила масло...
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244
alex lamagra 2 часа назад
Губчатый энцефалит(коровье бешенство)
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4k
Том Джоуд 2 часа назад
Альцгеймер помолодел?
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743
Максим Максимов 2 часа назад
Не мудрено, ибо в канадии - самая большая диаспора страны Трезубии. Не исключено, что они и заболели
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60k
Андрей 2 часа назад
Так понимаю, что лёгкой формой этого заболевания - снижение когнитивных способностей и нарушение мышления - страдают большинство жителей планеты Земля.
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3k
Alexbux1 2 часа назад
Я жду но чувствую уже, хожу по лезвию ноже ,забыл алфАвит падежей припомнил только два , и я прошу мои друзья, кому бы их бы не был я, забрать его ему меня отсюдова. © В.С. Высоцкий
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1k
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
''А вот родственники больных и некоторые специалисты предполагают, что заболевание может быть вызвано проблемами с экологией.'' Понравилось Грете Тумберг.
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690
Mixan 2 часа назад
И снова здравствуйте: странная неизлечимая болезнь обнаружена у десятков людей
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Интересно ,а у простистунов и прочих чертей Нет эпидемии ?
Они что ? такие живучии ???? По сути они уже должны все лежать и задыхаться с температурой во всех подворотнях и степях Казахстана

Что то странное происходит в мире ..Черт их возьми!
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69
kitdmuk_wqed 2 часа назад
Очередная бацилла? Не удивлюсь, если каждую неделю будут новые открывать. На каждую болячку. Бацилла, она такая....
Прыг-скок, Прыг-скок,
Я - весёлый гонококк!
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170
Kasper007 2 часа назад
А то что они там легально курят марихуану с 12 лет, они забыли сообщить врачу …
Ах да, это же лёгкий наркотик, люда и вообще это не наркота :)
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12k
Иван 2 часа назад
И все они из хохловской диаспоры?
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Нарушение мышления? Пфи, в Европе эта болезнь действует уже много лет. Особенно страдают ей политики, и особенно еврократы в Брюсселе. Отказаться от угля, атома, газа, нефти и перейти на ветряки и солнечные панельки. Налицо деградация умственных способностей.
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1k
GoInDown 3 часа назад
А что передовая западная медицина все? Не смогла? Или просто вброс и сказки?
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2k
Иван 3 часа назад
Ну то есть 8 человек рассмотреть изнутри им религия не позволяет? Там по ходу у всех мозг поражен.
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