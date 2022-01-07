И снова здравствуйте: странная неизлечимая болезнь обнаружена у десятков людей

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Пока что только в Канаде. Заболевание снижает умственные способности и не только.
На юго-востоке Канады 48 человек страдают от загадочной болезни. Уже зафиксировано 8 летальных исходов. Первые случаи были зафиксированы два года назад в западной провинции Нью-Брунсвик. Болезнь чаще выявляется у молодых людей, ранее не жалующихся на какие-либо проблемы со здоровьем.
Среди симптомов заболевания: бессонница, мышечная атрофия, нарушение мышления, быстрая потеря веса, галлюцинации. По некоторым данным число заболевших может достигать 150 человек.
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Девушка, у которой было диагностировано заболевание, рассказала канадскому телеканалу СВС, что у нее все началось с сильной боли в ноге, но состояние ее быстро ухудшалось. Она столкнулась с мышечными спазмами, ничем не обоснованной потерей веса и проблемами с памятью. Также у нее нарушилась работа вестибулярного аппарата, она часто стала врезаться в дверные проемы, мебель, перестала ориентироваться в доме и даже забыла как писать некоторые буквы.
Медики зафиксировали 9 случаев, когда симптомы заболевания проявились у тех, кто контактировал с подтвержденными больными и не имели с ними кровного родства. Это вызывает особые опасения. Канадские власти пока что уверены, что у заболевание известно, просто неверно диагностировано. А вот родственники больных и некоторые специалисты предполагают, что заболевание может быть вызвано проблемами с экологией.
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Интересно ,а у простистунов и прочих чертей Нет эпидемии ?
Они что ? такие живучии ???? По сути они уже должны все лежать и задыхаться с температурой во всех подворотнях и степях Казахстана
Что то странное происходит в мире ..Черт их возьми!
Прыг-скок, Прыг-скок,
Я - весёлый гонококк!
Ах да, это же лёгкий наркотик, люда и вообще это не наркота :)
Француватые из Голиции.
Сколько времени прошло и вот на тебе, выстрелило, Наша Канада