Ток и шок: зоозащитники против «Антимяу», а продавцы сохраняют олимпийское спокойствие

Продажа обычных электрошокеров на подобных площадках запрещена. Но, видимо, производители и реализаторы не считают электронные ошейники таковыми. Ведь и ток там используется не столь мощный, да и цели благие. Это своего рода «товар для дрессировки» в понимании тех, кто его рекламирует и доносит до потребителя.



В частности, «Яндекс.Маркет» убирать товар наотрез отказывается. Аргументация железная: закон не нарушен. К тому же, «производитель на сайте указывает, что товары проходят ветеринарный контроль, и гарантирует, что ни один его продукт не наносит вреда домашним животным». Круг замкнулся?..