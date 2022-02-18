Ток и шок: зоозащитники против «Антимяу», а продавцы сохраняют олимпийское спокойствие

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Живодёрские приспособления или просто умные гаджеты? Вопрос не риторический.
На популярных и плотно посещаемых площадках Яндекс, Ozon и Wildberries в продаже ошейники, которые зоозащитники считают «живодёрскими». Речь о приспособлении «Антимяу», призванном утихомиривать пушистых питомцев, чтобы они громко не лаяли и не мяукали.
Особенно возмущают радетелей за здоровье домашних любимцев такие гаджеты, предназначенные для котиков. Когда те начинают «разговаривать» слишком активно, хвостатых нарушителей тишины бьёт током. Тему опасного для четверолапых устройства поднимает «Readovka».
Особенно возмущают радетелей за здоровье домашних любимцев такие гаджеты, предназначенные для котиков. Когда те начинают «разговаривать» слишком активно, хвостатых нарушителей тишины бьёт током. Тему опасного для четверолапых устройства поднимает «Readovka».
Продажа обычных электрошокеров на подобных площадках запрещена. Но, видимо, производители и реализаторы не считают электронные ошейники таковыми. Ведь и ток там используется не столь мощный, да и цели благие. Это своего рода «товар для дрессировки» в понимании тех, кто его рекламирует и доносит до потребителя.
В частности, «Яндекс.Маркет» убирать товар наотрез отказывается. Аргументация железная: закон не нарушен. К тому же, «производитель на сайте указывает, что товары проходят ветеринарный контроль, и гарантирует, что ни один его продукт не наносит вреда домашним животным». Круг замкнулся?..
В частности, «Яндекс.Маркет» убирать товар наотрез отказывается. Аргументация железная: закон не нарушен. К тому же, «производитель на сайте указывает, что товары проходят ветеринарный контроль, и гарантирует, что ни один его продукт не наносит вреда домашним животным». Круг замкнулся?..
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Метод кнута и пряника ВСЕГДА был и остается наилучшим методом дрессировки животных и людей, особенно групп людей (чем больше, тем действеннее)
Ну это конечно подходит только тем, кто рассматривает животных как рабочий инструмент. А так собачек жалко
П.С. И не надо сравнивать животных с детьми это совершенно 2 разные истории как с точки зрения воспитания так и сточки зрения законодательства в области покоя.
Шутка.