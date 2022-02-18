FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11606 постов • 1297 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Ток и шок: зоозащитники против «Антимяу», а продавцы сохраняют олимпийское спокойствие

Ток и шок: зоозащитники против «Антимяу», а продавцы сохраняют олимпийское спокойствие (2 фото)

Автор:
18 февраля 2022 18:30
Сообщество : Животные
Метки: market   антимяу   гаджет   закон   кошка   ошейник   продажа   ток   
1546
2
Живодёрские приспособления или просто умные гаджеты? Вопрос не риторический.
На популярных и плотно посещаемых площадках Яндекс, Ozon и Wildberries в продаже ошейники, которые зоозащитники считают «живодёрскими». Речь о приспособлении «Антимяу», призванном утихомиривать пушистых питомцев, чтобы они громко не лаяли и не мяукали.

Особенно возмущают радетелей за здоровье домашних любимцев такие гаджеты, предназначенные для котиков. Когда те начинают «разговаривать» слишком активно, хвостатых нарушителей тишины бьёт током. Тему опасного для четверолапых устройства поднимает «Readovka».
Продажа обычных электрошокеров на подобных площадках запрещена. Но, видимо, производители и реализаторы не считают электронные ошейники таковыми. Ведь и ток там используется не столь мощный, да и цели благие. Это своего рода «товар для дрессировки» в понимании тех, кто его рекламирует и доносит до потребителя.

В частности, «Яндекс.Маркет» убирать товар наотрез отказывается. Аргументация железная: закон не нарушен. К тому же, «производитель на сайте указывает, что товары проходят ветеринарный контроль, и гарантирует, что ни один его продукт не наносит вреда домашним животным». Круг замкнулся?..

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: market   антимяу   гаджет   закон   кошка   ошейник   продажа   ток   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
43
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Леонид 3 часа назад
Афтор , а можно ссылку на такой ошейник?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
−1
olegcry 22 минуты назад
Наблюдал развитие этой темы в Инстаграмме Оли Монтуляк (надеюсь, что правильно написал фамилию) и был поражён абсурдностью происходящего. Рад, что после наведенного шороза маркетплейсы убирают товар с "полок"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Igor Полчаса назад
ну я бы для своих хвостиков такое не когда бы не купил, но уродов хватает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
antonidze Igor 5 минут назад
Согласен, как вообще можно додуматься такое нацепить на свою животинку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Nadezhda 41 минуту назад
Бедные животные( лучше бы люди себя душили ошейниками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Даша 54 минуты назад
Я считаю, что такие ошейники настоящее издевательство над животными! Если не готовы слушать их естественные звуки , то не заводите их
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Luc72 Час назад
А что таково?
Метод кнута и пряника ВСЕГДА был и остается наилучшим методом дрессировки животных и людей, особенно групп людей (чем больше, тем действеннее)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
trofimbutoleg Luc72 12 минут назад
По исследованиям на кошках работает только позитивное закрепление, иначе они видят в человеке угрозу, а в случае ошейника дезориентируются, что ничем хорошим не заканчивается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
А вообще нет на Я. М. ни одного товара с таким названием
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Maxim Zorich 2 часа назад
Вижу "Readovka" - знаю будет вонь. Говносайт выросший из говнопаблика в ВК.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Turgenev Ilya 2 часа назад
Котики ван лав (
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
239
lowB 2 часа назад
Ещё есть ЭШО, которые используются в том числе в профессиональной дрессировке собак. Развели тут нюни... Жена когда на кинолога училась ехала в метро читала учебник по дрессировке. Погранцы рядом ехали, посмеялись и говорят ей - чего там читать: берёшь цепь и по хребту ей! Самый действенный метод.
Ну это конечно подходит только тем, кто рассматривает животных как рабочий инструмент. А так собачек жалко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Царь 2 часа назад
Модераторы, откуда боты лезут по всем фишкам? Избавтесь, пжлста, от мусора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Царь СпящийКрасавец Час назад
Прими цианистый калий и спи дальше, крысавец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Лесли 🥰 2 часа назад
А мне просто интересно, нахера такие люди заводят животных? Заведите себе камень! Он молчит всегда, не портит ничего, не писает и не какает, убирать не надо. Напяльте такой ошейник своим неадекватным детям или себе! У мужа коллега по работе купил эту херню для собаки. Собака стала зашуганной. Муж говорит, ты е*блан на себе проверь!! Не нужна собака, так отдай её мне!Принёс на работу, проверил, выкинул! Зато купил за 4 тыс почти. У нас кошка и кот и они всегда мяукают, говорят с нами. Они бл*ять так созданы если вы не знали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Kolyaka 2 часа назад
Не пост а попаболь)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
"В жопу себе электрошокер вставь, п*дрила е*аная"))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
922
Александр 3 часа назад
Нормальная приблуда.Я соседке на Алике взял такой для собаки - постоянно гавкала. Там принцип такой : после первого ГАВ - ультразуковой сигнал. После второй попытки - сигнал + вибратор.После третьего вибратор и небольшой разряд (примерно как 4.5 вольта на язык).Следущая попытка гавкнуть - вибратор + удар током помощнее.Убить не убьёт - но собака реагирует моментально. Там есть ещё регулировки по мощности - для сердобольных. Так вот .Повесили мы собакену ошейник. Я вышет за двери и через минуту постучал. Пёс гначал лаять.После третьей попытки визгнул и затих. Через пару недель ошейник сняли.Но стоит показать его собакену он пропадает с поля зрения и сидит тихонько,чтоб не нашли.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Kseniaa 3 часа назад
Мне кажется, все зависит от ситуации, иначе никак не перевоспитать, если уж слишком разговорчивый котик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−59
deer 3 часа назад
Суматранский элефант, лудший друг рашен элефант, передаёт привет котегам и собачкам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Котиков нельзя обижать!!!! Кто обижает, для тех отдельный есть котёл в аду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−8
Елизавета 3 часа назад
Как жалко таких людей! Которые покупают, но потом продают или бросают своих кошек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−7
Данила 3 часа назад
Молодцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−7
Karina 3 часа назад
Ого, это реально круто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз 18-летие с позиции права, физиологии и психологии 18-летие с позиции права, физиологии и психологии 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках Фотографии котов, которые преуспели в прятках Фотографии котов, которые преуспели в прятках Изолировать нельзя контролировать: споры о пожизненном сроке для педофилов продолжаются Изолировать нельзя контролировать: споры о пожизненном сроке для педофилов продолжаются Кот прославился в сети благодаря своему крутому аквариуму Кот прославился в сети благодаря своему крутому аквариуму
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24725



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два мигранта напали на полицейских в московском метро
2
434
Два мигранта напали на полицейских в московском метро
«Даю вам четыре дня, чтобы разобраться с мигрантами»: губернатор Куйвашев приказал навести порядок
0
169
«Даю вам четыре дня, чтобы разобраться с мигрантами»: губернатор Куйвашев приказал...
Набирающие популярность в сообществах
Новейший вертолет H160 «Гепард», с бесшумными лопастями, приступил к испытаниям
0
14
Новейший вертолет H160 «Гепард», с бесшумными лопастями, приступил к испытаниям
20 лучших хорроров десятилетия по версии Ranker
4
9
20 лучших хорроров десятилетия по версии Ranker
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#люди#в мире#аварии#авто аварии#картинки#девушки#дети
#Юмор#животные#интересное#Россия#кино#автомобили#автомир#мигранты#знаменитости#допинг
#интересно#ватермарк#история#Ynews#Приколы#дтп#забавно#подборка#фильм#нападение

На что жалуетесь?

Вернуться