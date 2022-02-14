Блендер, раковина, статуя и сапоги: 16 необычных мест, где любят отдыхать котики

Каждая собака знает, что самое удобное место для отдыха — это хозяйский диван. Но у котов свое мнение на этот счет, и порой они устраиваются в самых неудобных и неподходящих местах, например, на дорожных указателях, турникетах или на живой лошади.

Стамбульские коты отдыхают с роскошью

Для них не помеха продавцы, покупатели или слепящий блеск презренного металла.