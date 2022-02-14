Блендер, раковина, статуя и сапоги: 16 необычных мест, где любят отдыхать котики

Взгляните на эти 16 снимков, доказывающих, что кошки могут наслаждаться жизнью в любом месте.
Каждая собака знает, что самое удобное место для отдыха — это хозяйский диван. Но у котов свое мнение на этот счет, и порой они устраиваются в самых неудобных и неподходящих местах, например, на дорожных указателях, турникетах или на живой лошади.
Стамбульские коты отдыхают с роскошью
Для них не помеха продавцы, покупатели или слепящий блеск презренного металла.
Лучшее место там, где работает хозяин
Если кот в восторге, то его не остановят рабочие процессы, такие как фотосъемка товаров.
Похоже, все коты знают, как отвлечь своего хозяина от занятий
Если нет желания сегодня подтягиваться, то всегда можно сказать: «Турник занял кот!»
У этой кошки есть четыре разных лежанки
Но она любит только крышку от мусорного ведра.
Это явно их размер
Где еще будет удобно спать котятам, как не в ботинках любящего хозяина?
Если положить на стол фольгу, то кот не станет там лежать
Так сказали одной женщине, но ее черный приятель мигом доказал обратное.
Выход всегда есть!
Этому полосатику тоже запрещено лазить по столам, но про микроволновую печь никто ничего не говорил. Вредные излучения? Нет, не слышали!
Сегодня блендер не работает
Хозяину стоит поискать другое место для взбивания яиц и замешивания теста.
Большой любитель спорта
Чем этот котик хуже 10-килограмовой гантели? Его тоже можно поднять, 3 подхода по 15 раз, и накачать трицепс.
Знатный наездник
Рыжему коту удобно даже ехать на пони задом наперед. Похоже, он насмотрелся забавной рекламы мужского дезодоранта и решил освоить ее на практике.
Раковина — второе место по удобству
Интересно, но среди всех необычных мест для отдыха кошек раковины входят в тройку лидеров. Как вы думаете, что может привлекать котов?
Верхом на заборе? Почему бы и нет!
Похоже, что котик был слишком усталым, потому что он заснул прямо во время преодоления препятствия. Если бы люди могли так же, то у нас бы не было столько олимпийских чемпионов.
Коробки бьют все рекорды
Если раковины входят в список самых популярных кошачьих лежанок, то коробки занимают первое место! Есть что-то магическое в обычной картонной жесткой коробке, и там рад оказаться любой котик.
Строгий надзиратель
В Европе, Канаде и США можно увидеть на улицах Dog waste station — место для сбора собачьих отходов. Там можно взять пакетики для выгула собаки, а потом выбросить их в урну. Кому же контролировать процесс, как не котам?
Главное — пробовать новое
Этот толстяк нашел еще одно удобное место для отдыха.
Даже бездомным котикам порой хочется на ручки
Одни коты забираются на статуи, а другие — в чужие дома, где чувствуют себя хозяевами.
Источник:
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