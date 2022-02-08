От медсестры до Кэтмена: 25 веселых котиков в тематических костюмах

Мы хотим познакомить вас с 25 котиками и рассказать об истории кошачьей моды.

Покорительница душ

Мало кто знает, но кошачья мода появилась не благодаря китайским интернет-магазинам, где можно купить самого черта, особенно такого очаровательного, она была еще в древнем мире.