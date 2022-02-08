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Сообщество Без кота и жизнь не та 1128 постов • 413 подписчиков подписаться
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От медсестры до Кэтмена: 25 веселых котиков в тематических костюмах

От медсестры до Кэтмена: 25 веселых котиков в тематических костюмах (26 фото)

Автор:
08 февраля 2022 08:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забавно   кот   кошка   тематический костюм   фото   
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Все уже привыкли, что собаки щеголяют по улицам в комбинезонах и свитерах, но наряженные коты пока способны удивлять, особенно необычными образами.

Мы хотим познакомить вас с 25 котиками и рассказать об истории кошачьей моды.


Покорительница душ

Мало кто знает, но кошачья мода появилась не благодаря китайским интернет-магазинам, где можно купить самого черта, особенно такого очаровательного, она была еще в древнем мире.

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Птица счастья

История кошачьей одежды намного глубже и началась еще в Древнем Египте тысячи лет назад. Тогда к этим существам относились как к божественным созданиям, которые могут жить меж двух миров: живых и мертвых.

Хозяйка северных земель

Кошкам возносили почести, и не только свежей рыбкой на завтрак, но и украшениями, например, им надевали браслеты на лапки, ожерелья из золота и оникса, а сверху укрывали попонами.

Истинная женщина-кошка

Барон фон Котт

С течением времени кошки «утратили» свою божественность в глазах людей, но при этом не лишились шарма. Многие люди по-прежнему носили их на руках и повязывали вокруг шеи бантики.

Малютка Нэко

Особенно отличились французские короли Средневековья, когда кошки нарекались любимицами королей и имели сотни платьев, шляпок и украшений в своей гардеробной.

Красная шапочка

Прислуга же была обязана не только чтить хвостатых «фавориток», но и уметь завязывать им банты на разный манер, согласно моде и настроению монарха.

Голубой Стич

Сейчас же кошек облачают в кардиганы и платья по ряду причин. Во-первых, одежда помогает сохранять тепло во время уличных прогулок. Во-вторых, некоторым породам кошек требуется одежда. К примеру, сфинксы не могут выносить российского холода, особенно зимой, и будут благодарны своему владельцу за теплый свитерок.

Как приручить такого дракона?

Кот юрского периода

Самый пушистый тираннозавр

Строгая медсестра

Также мерзнуть могут маленькие котята и старые коты.

Добрый доктор

Не лишним будет теплая кофта для тех котиков, которые недавно перенесли операции, ведь у них сбрили часть шерсти.

Рубаха-парень

Летом же многие владельцы кошек одевают животных в легкие пижамы, чтобы защитить питомца от паразитов, например, клещей. Да, кошки намного легче переносят укус клеща, нежели собаки, но и для них приятного мало.

Морячок Папай

На страже порядка

А еще хозяева кошек просто любят рядить своих хвостатых и усатых питомцев в разные забавные костюмы, которые не только веселят окружающих, но и характеризуют владельца как творческого и креативного человека.

Шериф на Диком западе

Рэмбо

А вы тоже улавливаете связь со Сталлоне?

Гроза Питера Пена

Лучший учитель джедаев

Правда, купить одежду для любимца — это полдела, а вот чтобы надеть ее на котика, нужен истинный талант. Кошки — довольно нежные существа, и не вся одежда придется им по вкусу.

Воинственный Эвок, а не плюшевый медведь

Так, идеальный предмет гардероба в глазах кота не должен стеснять его движений, не должен мешать носиться по стенам и тем более делать ночной тыгыдык.

Темный Кэтмен

Также котам не понравится, если кофта или платье будет шуршать, шелестеть, электризоваться и развеваться на ветру, как у мисс Монро. Исключения — плащи супергероев. В них коты чудо как хороши.

Ловкий Спайдеркэт

Мяукающий Пикачу

Рональд Макдональд в новом обличье

Владельцам же при выборе стоит быть внимательнее к деталям: молнии, клепки и острые штуки могут зажать мех или травмировать кожу, за что кошка не скажет спасибо.

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Метки: животные   забавно   кот   кошка   тематический костюм   фото   
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7k
Игорь Полчаса назад
котам это не очень нравится
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zlopisec 53 секунды назад
когда твой хозяин идиот....
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YaNa Полчаса назад
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