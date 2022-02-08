От медсестры до Кэтмена: 25 веселых котиков в тематических костюмах

Все уже привыкли, что собаки щеголяют по улицам в комбинезонах и свитерах, но наряженные коты пока способны удивлять, особенно необычными образами.
Мы хотим познакомить вас с 25 котиками и рассказать об истории кошачьей моды.
Покорительница душ
Мало кто знает, но кошачья мода появилась не благодаря китайским интернет-магазинам, где можно купить самого черта, особенно такого очаровательного, она была еще в древнем мире.
Птица счастья
История кошачьей одежды намного глубже и началась еще в Древнем Египте тысячи лет назад. Тогда к этим существам относились как к божественным созданиям, которые могут жить меж двух миров: живых и мертвых.
Хозяйка северных земель
Кошкам возносили почести, и не только свежей рыбкой на завтрак, но и украшениями, например, им надевали браслеты на лапки, ожерелья из золота и оникса, а сверху укрывали попонами.
Истинная женщина-кошка
Барон фон Котт
С течением времени кошки «утратили» свою божественность в глазах людей, но при этом не лишились шарма. Многие люди по-прежнему носили их на руках и повязывали вокруг шеи бантики.
Малютка Нэко
Особенно отличились французские короли Средневековья, когда кошки нарекались любимицами королей и имели сотни платьев, шляпок и украшений в своей гардеробной.
Красная шапочка
Прислуга же была обязана не только чтить хвостатых «фавориток», но и уметь завязывать им банты на разный манер, согласно моде и настроению монарха.
Голубой Стич
Сейчас же кошек облачают в кардиганы и платья по ряду причин. Во-первых, одежда помогает сохранять тепло во время уличных прогулок. Во-вторых, некоторым породам кошек требуется одежда. К примеру, сфинксы не могут выносить российского холода, особенно зимой, и будут благодарны своему владельцу за теплый свитерок.
Как приручить такого дракона?
Кот юрского периода
Самый пушистый тираннозавр
Строгая медсестра
Также мерзнуть могут маленькие котята и старые коты.
Добрый доктор
Не лишним будет теплая кофта для тех котиков, которые недавно перенесли операции, ведь у них сбрили часть шерсти.
Рубаха-парень
Летом же многие владельцы кошек одевают животных в легкие пижамы, чтобы защитить питомца от паразитов, например, клещей. Да, кошки намного легче переносят укус клеща, нежели собаки, но и для них приятного мало.
Морячок Папай
На страже порядка
А еще хозяева кошек просто любят рядить своих хвостатых и усатых питомцев в разные забавные костюмы, которые не только веселят окружающих, но и характеризуют владельца как творческого и креативного человека.
Шериф на Диком западе
Рэмбо
А вы тоже улавливаете связь со Сталлоне?
Гроза Питера Пена
Лучший учитель джедаев
Правда, купить одежду для любимца — это полдела, а вот чтобы надеть ее на котика, нужен истинный талант. Кошки — довольно нежные существа, и не вся одежда придется им по вкусу.
Воинственный Эвок, а не плюшевый медведь
Так, идеальный предмет гардероба в глазах кота не должен стеснять его движений, не должен мешать носиться по стенам и тем более делать ночной тыгыдык.
Темный Кэтмен
Также котам не понравится, если кофта или платье будет шуршать, шелестеть, электризоваться и развеваться на ветру, как у мисс Монро. Исключения — плащи супергероев. В них коты чудо как хороши.
Ловкий Спайдеркэт
Мяукающий Пикачу
Рональд Макдональд в новом обличье
Владельцам же при выборе стоит быть внимательнее к деталям: молнии, клепки и острые штуки могут зажать мех или травмировать кожу, за что кошка не скажет спасибо.
Источник:
- Чёрные коты приносят в дом не несчастья, а только милоту
- Хозяева защищают тучную кошку от "хейтеров" в Инстаграме
- Сезон охоты кошек на новогодние ёлки объявляется открытым
- 16 случаев, когда коты нагло отжали у собак лежанки
- Их «мяу» передаётся даже через снимки
Понравилось14