В Госдуме продолжают кипеть обсуждения закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Поправки в Уголовный кодекс вступят в силу 8 февраля. С этого числа суды начнут выносить приговоры, в отношении преступников, у которых насилие против совершеннолетних начинает входить в привычку. Педофилов будут изолировать от общества. Однако, не все согласны с таким решением.
Начнём с того, что действующее законодательство предусматривает в качестве наказания для педофилов срок лишения свободы на 15-20 лет либо пожизненный. Педофилов и раньше сажали на пожизненный срок, но только тех, кто применил повторно насилие в отношении ребенка, если новой жертве меньше 14 лет. Согласно новому закону, педофилов будут сажать на пожизненный срок за повторное надругательство над детьми возрастом до 18 лет.
Теперь суду предоставлена возможность навсегда изолировать преступника-педофила от общества. И более того, установлен универсальный подход по отношению ко всем несовершеннолетним, вне зависимости от возраста. Педофилы-рецидивисты, серийники навсегда должны быть изолированы, и не имеет значения, сколько лет несовершеннолетнему, - отметила первый зампред Комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина.
Новый закон также будет применяться и к тем, кто применил насилие по отношению к двум и более детям. Пожизненное заключение будут получать и педофилы, которые одновременно с растлением ребенка совершили и другое тяжкое или особо тяжкое преступления против личности.
Однако, споры не прекращаются. Партия КПРФ выступает либо за смертную казнь, либо за профилактику.
Оно так и есть — ничто его не остановит, что мы там запишем, два года, 12, 15, пожизненное или смертная казнь. Это никакой роли не сыграет. Поэтому вопрос в чем: либо надо применять смертную казнь к этому человеку — ему нечего делать на земле, — либо серьезно профилактировать, если мы оставляем его в живых, - заявил депутат фракции КПРФ Юрий Синельщиков.
Вместе с КПРФ за смертную казнь выступила и «Справедливая Россия — За правду». С одной только поправкой - доработать это аспект. По мнению депутатов СР, если ввести смертную казнь, позже эта мера в дальнейшем распространится и на коррупционеров, оборотней в погонах, наркобаронов и на всех остальных. В итоге через несколько лет будут казнить старушек, укравших пачку масла.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь напомнил, что введение смертной казни увеличит число убитых жертв. Преступники убивали изнасилованных девушек как свидетельниц преступления — ведь доказать вину в убийстве сложнее. Поэтому, чтобы жертвы оставались в живых, смертную казнь заменили на большие сроки.
В этом плане должно быть правильное понимание: наказать преступника и сохранить жертву, чтобы не получилось так, что преступника мы накажем, а жертв будет еще больше, - пояснил Жириновский.
Государственная Дума планирует как можно скорее рассмотреть эти темы с участием МВД, ФСИН — чтобы был контроль за теми, кто выходит из мест лишения свободы.
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Сейчас есть надежные и безопасные химические средства развязать язык. Смертная казнь должна быть введена только по итогам допроса с таким средствами... ну или обвиняемый откажется от этого допроса. Это нужно чтобы существенно сократить шанс наказания невиновного.
Надо также учитывать оговоры и клевету. Да и одно дело поцеловать ребенка в живот (как сами знаете кто), а другое насилие прямое. То есть должна быть также квалификация. Уж извините - потрогать это одно, а показать свои причиндалы это другое.
«Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается один из наиболее эффективных способов предупредить преступление» (Ч. Беккария)
Но рассматривать проблему только в ключе сколько дать это тупость и не только за это преступление.
Это игра в одни ворота.
В инете полно статей и видео из которых понятно что в педофилии обвиняют заведомо невиновного человека. И как мне кажется с каждым годом таких лжеобвинений все больше и больше. Кто то стремиться заработать, кто то мстит, кто то шутит. Вариантов дохрена, а в итоге невиновный человек садится. Как мне кажется прежде чем обсуждать наказание за какое угодно преступление необходим механизм который бы позволил свести клевету к минимуму, а тех клеветников которые не поняли что УК РФ не допускает оговор, должно ждать такое же суровое наказание как и человека которого он оговорил. Обвинил в краже невиновного, присядь на столько сколько дают за кражу, обвинил в изнасиловании присядь на столько сколько дают за изнасилование.
Доказать виновность подозреваемого или виновность клеветника при нашем уровне химии не составит труда.
А сейчас? Соседская жена башкой об стенку бьётся и на луну воет, сосед и сам бы рад её в психушку сдать, да доказать ничего не может.... Менты приезжают, да руками разводят. Мол она на учёте не стоит и пока никого не убила...
Может для начала нужно вспомнить практику той великой страны в отношении шизоидов? Ну и заодно ввести смертную казнь.
А сейчас в любом автобусе любого города этих лиц - до жопы.
Про количество психически неадекватных владельцев авто, - можно складывать легенды.
Вот прямо здесь, на фишках, только что, свежая новостюха.
Отец ребёнка сидел на трубах, пока его жена рожала в коллекторе. Он рассказал, что его вместе с женой и старшим ребёнком выгнали из дома.