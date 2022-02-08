Начнём с того, что действующее законодательство предусматривает в качестве наказания для педофилов срок лишения свободы на 15-20 лет либо пожизненный. Педофилов и раньше сажали на пожизненный срок, но только тех, кто применил повторно насилие в отношении ребенка, если новой жертве меньше 14 лет. Согласно новому закону, педофилов будут сажать на пожизненный срок за повторное надругательство над детьми возрастом до 18 лет.

Теперь суду предоставлена возможность навсегда изолировать преступника-педофила от общества. И более того, установлен универсальный подход по отношению ко всем несовершеннолетним, вне зависимости от возраста. Педофилы-рецидивисты, серийники навсегда должны быть изолированы, и не имеет значения, сколько лет несовершеннолетнему, - отметила первый зампред Комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина.

Новый закон также будет применяться и к тем, кто применил насилие по отношению к двум и более детям. Пожизненное заключение будут получать и педофилы, которые одновременно с растлением ребенка совершили и другое тяжкое или особо тяжкое преступления против личности.

Однако, споры не прекращаются. Партия КПРФ выступает либо за смертную казнь, либо за профилактику.