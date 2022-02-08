В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила

Отец ребёнка сидел на трубах, пока его жена рожала в коллекторе. Он рассказал, что его вместе с женой и старшим ребёнком выгнали из дома.