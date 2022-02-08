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18-летие с позиции права, физиологии и психологии

18-летие с позиции права, физиологии и психологии (3 фото)

Автор:
08 февраля 2022 10:41
Сообщество : Психология
Метки: 18 лет   возраст   закон   история   почемучка   психология   совершеннолетие   физиология   
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«Вот станешь совершеннолетним, и можешь делать что хочешь!» Такой аргумент родители часто используют в споре с детьми-подростками, демонстрируя невозможность осуществления какого-то желания. Почему 18 лет – это своего рода рубеж, когда и как возникла настоящая категория?

В этом возрасте человек из подростка превращается во взрослого, если рассматривать вопрос в правовом поле. Считается, что историческое обоснование уходит корнями еще во времена Великой французской революции. Именно тогда было сформулировано определение «гражданин», которое постепенно распространилось в другие государства. В соответствии с ним, 18-летних стали считать людьми, достигшими возраста дееспособности.


Есть также мнение, что этот возраст позаимствован в еще более раннем праве – римском. После завершения 17-летнего возраста у юношей, относящихся к привилегированным слоям общества, появлялись определенные гражданские права. Эта норма перешла и в европейское законодательство. В возрасте с 7 до 14 мальчики служили пажами, затем становились оруженосцами. А по достижении совершеннолетия посвящались  в рыцари. Это общая концепция, поскольку возраст совершеннолетия в разных странах в разные эпохи менялся.


С позиции науки этот возраст считается периодом, когда завершается формирование организма с позиции физиологии и личности с точки зрения психологии. Начинает превалировать произвольное внимание, завершается формирование сексуальной самоидентичности, закрепляются социальные и нравственные установки. То есть по достижении этого возраста человек уже может принимать осознанные решения и нести за них ответственность. Поскольку завершается физиологическое развитие, то можно выполнять работу, сопоставимую с нагрузкой на среднестатистического взрослого человека.

С позиции исследователей совершеннолетний должен уметь:

1.     Ориентироваться на местности.

2.     Просчитывать риски.

3.     Зарабатывать деньги и распоряжаться ими.

4.     Разрешать стандартные конфликтные ситуации.

5.     Вести домашнее хозяйство.

6.     Адекватно реагировать на достижения и неудачи.

В действительности же 18 лет – это очень условная граница. Сейчас в этом возрасте только оканчивают школу. Этот возраст лишь среднестатистический, а фактическое взросление может наступить как раньше, так и позже в зависимости от семьи, среды, жизненных обстоятельств и других факторов.

Как вы считаете, нужно ли поднять возраст совершеннолетия?

Источник:

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Метки: 18 лет   возраст   закон   история   почемучка   психология   совершеннолетие   физиология   
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24k
SerGProS 2 часа назад
- 18 есть?
- Есть
- Все. Презик и лубрикант уже на готове
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32k
Седой Час назад
Сейчас дети поздней становятся взрослыми, имею ввиду не физическую составляющую, а самостоятельность в полном размере. Сказывается то время в котором мы живем. Есть конечно молодежь которая уже и раньше стала самостоятельной, но это уже исключения, чем правило
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