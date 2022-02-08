С позиции науки этот возраст считается периодом, когда завершается формирование организма с позиции физиологии и личности с точки зрения психологии. Начинает превалировать произвольное внимание, завершается формирование сексуальной самоидентичности, закрепляются социальные и нравственные установки. То есть по достижении этого возраста человек уже может принимать осознанные решения и нести за них ответственность. Поскольку завершается физиологическое развитие, то можно выполнять работу, сопоставимую с нагрузкой на среднестатистического взрослого человека.

С позиции исследователей совершеннолетний должен уметь:

1. Ориентироваться на местности.

2. Просчитывать риски.

3. Зарабатывать деньги и распоряжаться ими.

4. Разрешать стандартные конфликтные ситуации.

5. Вести домашнее хозяйство.

6. Адекватно реагировать на достижения и неудачи.

В действительности же 18 лет – это очень условная граница. Сейчас в этом возрасте только оканчивают школу. Этот возраст лишь среднестатистический, а фактическое взросление может наступить как раньше, так и позже в зависимости от семьи, среды, жизненных обстоятельств и других факторов.

Как вы считаете, нужно ли поднять возраст совершеннолетия?