«Вот станешь совершеннолетним, и можешь делать что хочешь!» Такой аргумент родители часто используют в споре с детьми-подростками, демонстрируя невозможность осуществления какого-то желания. Почему 18 лет – это своего рода рубеж, когда и как возникла настоящая категория?
В этом возрасте человек из подростка превращается во взрослого, если рассматривать вопрос в правовом поле. Считается, что историческое обоснование уходит корнями еще во времена Великой французской революции. Именно тогда было сформулировано определение «гражданин», которое постепенно распространилось в другие государства. В соответствии с ним, 18-летних стали считать людьми, достигшими возраста дееспособности.
Есть также мнение, что этот возраст позаимствован в еще более раннем праве – римском. После завершения 17-летнего возраста у юношей, относящихся к привилегированным слоям общества, появлялись определенные гражданские права. Эта норма перешла и в европейское законодательство. В возрасте с 7 до 14 мальчики служили пажами, затем становились оруженосцами. А по достижении совершеннолетия посвящались в рыцари. Это общая концепция, поскольку возраст совершеннолетия в разных странах в разные эпохи менялся.
С позиции науки этот возраст считается периодом, когда завершается формирование организма с позиции физиологии и личности с точки зрения психологии. Начинает превалировать произвольное внимание, завершается формирование сексуальной самоидентичности, закрепляются социальные и нравственные установки. То есть по достижении этого возраста человек уже может принимать осознанные решения и нести за них ответственность. Поскольку завершается физиологическое развитие, то можно выполнять работу, сопоставимую с нагрузкой на среднестатистического взрослого человека.
С позиции исследователей совершеннолетний должен уметь:
1. Ориентироваться на местности.
2. Просчитывать риски.
3. Зарабатывать деньги и распоряжаться ими.
4. Разрешать стандартные конфликтные ситуации.
5. Вести домашнее хозяйство.
6. Адекватно реагировать на достижения и неудачи.
В действительности же 18 лет – это очень условная граница. Сейчас в этом возрасте только оканчивают школу. Этот возраст лишь среднестатистический, а фактическое взросление может наступить как раньше, так и позже в зависимости от семьи, среды, жизненных обстоятельств и других факторов.
Как вы считаете, нужно ли поднять возраст совершеннолетия?
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