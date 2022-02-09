Фотографии котов, которые преуспели в прятках

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Вы можете сколько угодно их звать и проходить мимо, если им не захочется, они не отреагируют.
Любите ли вы играть в прятки? Если у вас дома есть кот, то вам придётся делать это не раз, причём в роли водящего. Потому что эти пушистые наглецы обожают залезть в какой-нибудь укромный уголок и затаиться там.
Этой кошке нравится быть в одной комнате с людьми. Но тайно
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Два шпиона
Ещё одна игрушка
Стрижка когтей — повод для пряток
Обычный дождевик
На поиски этой кошки ушло 10 минут
Здесь нет кота, но интересно, что произойдёт, если дёрнуть за эту верёвочку
Взгляд из бездны
Как скрыться после хулиганства
Моя кошка проделала огромную дыру в бумажном пакете на столе. Затем она спряталась, пытаясь убедить меня, что она этого не делала.
А здесь вообще не на что смотреть
Сливаясь с тёмной тканью
Кошка отсутствовала несколько часов, пока её не нашли в ящике стола
Хозяин искал кошку 45 минут
А она спряталась между полотенец и игнорировала эти поиски.
Только хвост торчит
Котобрёвнышко
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