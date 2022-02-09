Фотографии котов, которые преуспели в прятках

Любите ли вы играть в прятки? Если у вас дома есть кот, то вам придётся делать это не раз, причём в роли водящего. Потому что эти пушистые наглецы обожают залезть в какой-нибудь укромный уголок и затаиться там.

Этой кошке нравится быть в одной комнате с людьми. Но тайно