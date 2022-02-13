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Меделяны: Царская порода, которую мы потеряли. Русский богатырь от мира собак был способен выстоять в схватке с медведем

Меделяны: Царская порода, которую мы потеряли. Русский богатырь от мира собак был способен выстоять в схватке с медведем (5 фото)

Автор:
13 февраля 2022 20:18
Метки: интересно   породы   собаки   
891
5

Сможет ли хоть один нынешний молосс завалить медведя? Или бульдог, «бычий пёс», одолеть разъяренного бычка? С запретами на звериную травлю рабочие породы собак переобулись в компаньонов, утратив былую силу. А некоторые из них и вовсе вымерли. Так, мы потеряли меделянов — поистине царскую породу собак. А ведь когда то эти псы поодиночке ходили на косолапого — и побеждали!

Версий происхождения собаки довольно много. Предками меделян записывают ассирийских псов и итальянских молоссов, тюркских волкодавов и британских бульдогов. История барбосов уходит далеко в прошлое, и докопаться до истины практически невозможно.

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В царские времена один щенок этой породы стоил целое состояние. Ведь сам факт того, что от пары меделянов получили потомство, подтверждал их отменные рабочие качества. Плохие собаки не то, чтобы не размножались — они попросту не выживали. С охоты возвращались только лучшие представители породы, все остальные оставались в лесу. Щенка меделяна можно было обменять на заморского скакуна, шелк или драгоценности. Их щенков дарили иностранным правителям в знак большого уважения.

Один такой боец мог свалить с ног целого быка и выстоять в схватке с медведем. Неутомимая свора меделянов загоняла лосей и кабанов. Но несмотря на внушительные габариты (весил пёс до 120 кг) и огромную силу, меделяны были вовсе не злобными. Умные и преданные гиганты никогда не трогали домашнюю живность и мелких собачек. Травильные псы «включались» только при виде дикого зверя, в остальное время оставаясь флегматичными и спокойными.

Но как же такой замечательный пёс исчез? Сначала запретили травлю медведей, затем грянула революция и стало не до охоты вовсе. Содержать свору огромных собак стало не на что и некому, ведь раньше этим занималась знать. Постепенно поголовье отважных псов сошло на нет и кануло в лету.

Пёс породы меделян был у А.И. Куприна. Его питомец стал прототипом для рассказа «Сапсан».

Сейчас предпринимаются малые попытки воссоздать меделянов. Однако это будут просто метисы нескольких пород, ведь ценные крови минувших поколений были утрачены навсегда.

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Метки: интересно   породы   собаки   
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10k
Kostick 4 часа назад
нет ни одной собаки в мире, которая способна на равных быть с медведем. афтору низачот. все эти бредни только для тех, у кого ни когда не было собаки, и не знают что такое на самом деле михал потапыч. кста, миша лосю череп лапой разбивает. так, для общей информации. экий же лютый трэш порой прочитаешь от димона.
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3k
dampfer Час назад
Ну революция тут особо ни при чём, они практически выродились к концу XIX века.

"Во второй половине XIX века меделяне стали постепенно исчезать. Одной из причин послужило то, что с отменой крепостного права содержание больших псарен многим помещикам стало не по карману.

Но главным ударом по породе стало запрещение в России во второй половине XIX века звериной травли - основной области применения породы. Это произошло, по воспоминаниям П.И.Богатырева, в 1866 или в 1868 году.

Меделян стали использовать в основном как сторожевых - "цепных" - псов. Из-за отсутствия "естественного отбора" порода стала вырождаться. Произошло то же, что бывает обычно с любой рабочей собакой, если она не находит области применения - этот процесс хорошо знаком всем, кто наблюдал так называемых "диванных" собак служебных или охотничьих пород.

Этот процесс можно было затормозить грамотной селекцией, но любители меделян спохватились слишком поздно - выдающиеся представители породы уже исчезли. Да и представления наших собаководов о селекции были не вполне правильными. В начале XX века были сделаны попытки сохранить породу, метизируя меделян с мастифами и короткошерстными сенбернарами - фактически, это оказалось трагической ошибкой, окончательно погубившей породу."

http://kinolog.online/posts/18-medeljanskaja-sobaka.htmlhttp://kinolog.online/posts/18-medeljanskaja-sobaka.html
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24k
Юрьевич 2 часа назад
Что-то мне слабо верится, чтобы собака весом 120 кг могла завалить бурого медведя под 500 кг. Более того, у медведя кроме зубов ещё и лапы с длинными когтями. 5-6 собак может быть и смогут, но в одиночку - это полный бред. Ну или имелся в виду медведь типа панды или гималайского...
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3k
Egoro 2 часа назад
А ведь когда то эти псы поодиночке ходили на косолапого и побеждали

Кого побеждали? медвежат? Нет такой собаки, чтобы медведя победила.
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8k
Тудаблин 3 часа назад
"Причиной вымирания этой породы собак стал запрет на травлю медведей, введённый в 1860-х годах[1]. Во второй половине XIX века численность породы начала быстро сокращаться, и к началу XX века меделяны сохранялись только в Гатчине месте императорской охоты. "
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16k
Corvus Corax 3 часа назад
Как порода меделяны погибли задолго до революции, оставались единицы...
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2k
Андрей Ы. 4 часа назад
Медведя? Что то сомнительно. Даже волка, не мелкого степного, а нашего лесного, один на один ни одна собака не возьмёт. А тут медведь, зверь, который и тигру может навалять.
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