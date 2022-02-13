Меделяны: Царская порода, которую мы потеряли. Русский богатырь от мира собак был способен выстоять в схватке с медведем

Сможет ли хоть один нынешний молосс завалить медведя? Или бульдог, «бычий пёс», одолеть разъяренного бычка? С запретами на звериную травлю рабочие породы собак переобулись в компаньонов, утратив былую силу. А некоторые из них и вовсе вымерли. Так, мы потеряли меделянов — поистине царскую породу собак. А ведь когда то эти псы поодиночке ходили на косолапого — и побеждали!
Версий происхождения собаки довольно много. Предками меделян записывают ассирийских псов и итальянских молоссов, тюркских волкодавов и британских бульдогов. История барбосов уходит далеко в прошлое, и докопаться до истины практически невозможно.
В царские времена один щенок этой породы стоил целое состояние. Ведь сам факт того, что от пары меделянов получили потомство, подтверждал их отменные рабочие качества. Плохие собаки не то, чтобы не размножались — они попросту не выживали. С охоты возвращались только лучшие представители породы, все остальные оставались в лесу. Щенка меделяна можно было обменять на заморского скакуна, шелк или драгоценности. Их щенков дарили иностранным правителям в знак большого уважения.
Один такой боец мог свалить с ног целого быка и выстоять в схватке с медведем. Неутомимая свора меделянов загоняла лосей и кабанов. Но несмотря на внушительные габариты (весил пёс до 120 кг) и огромную силу, меделяны были вовсе не злобными. Умные и преданные гиганты никогда не трогали домашнюю живность и мелких собачек. Травильные псы «включались» только при виде дикого зверя, в остальное время оставаясь флегматичными и спокойными.
Но как же такой замечательный пёс исчез? Сначала запретили травлю медведей, затем грянула революция и стало не до охоты вовсе. Содержать свору огромных собак стало не на что и некому, ведь раньше этим занималась знать. Постепенно поголовье отважных псов сошло на нет и кануло в лету.
Пёс породы меделян был у А.И. Куприна. Его питомец стал прототипом для рассказа «Сапсан».
Сейчас предпринимаются малые попытки воссоздать меделянов. Однако это будут просто метисы нескольких пород, ведь ценные крови минувших поколений были утрачены навсегда.
Источник:
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"Во второй половине XIX века меделяне стали постепенно исчезать. Одной из причин послужило то, что с отменой крепостного права содержание больших псарен многим помещикам стало не по карману.
Но главным ударом по породе стало запрещение в России во второй половине XIX века звериной травли - основной области применения породы. Это произошло, по воспоминаниям П.И.Богатырева, в 1866 или в 1868 году.
Меделян стали использовать в основном как сторожевых - "цепных" - псов. Из-за отсутствия "естественного отбора" порода стала вырождаться. Произошло то же, что бывает обычно с любой рабочей собакой, если она не находит области применения - этот процесс хорошо знаком всем, кто наблюдал так называемых "диванных" собак служебных или охотничьих пород.
Этот процесс можно было затормозить грамотной селекцией, но любители меделян спохватились слишком поздно - выдающиеся представители породы уже исчезли. Да и представления наших собаководов о селекции были не вполне правильными. В начале XX века были сделаны попытки сохранить породу, метизируя меделян с мастифами и короткошерстными сенбернарами - фактически, это оказалось трагической ошибкой, окончательно погубившей породу."
http://kinolog.online/posts/18-medeljanskaja-sobaka.htmlhttp://kinolog.online/posts/18-medeljanskaja-sobaka.html
Кого побеждали? медвежат? Нет такой собаки, чтобы медведя победила.