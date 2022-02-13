Меделяны: Царская порода, которую мы потеряли. Русский богатырь от мира собак был способен выстоять в схватке с медведем

В царские времена один щенок этой породы стоил целое состояние. Ведь сам факт того, что от пары меделянов получили потомство, подтверждал их отменные рабочие качества. Плохие собаки не то, чтобы не размножались — они попросту не выживали. С охоты возвращались только лучшие представители породы, все остальные оставались в лесу. Щенка меделяна можно было обменять на заморского скакуна, шелк или драгоценности. Их щенков дарили иностранным правителям в знак большого уважения.