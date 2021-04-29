Корги: 12 любопытных фактов о породе

Любовь британской королевы Елизаветы к корги началась еще в 1933 году, когда она была еще принцессой. Она впервые увидела щенка корги, когда гостила в поместье друга семьи, и в возрасте 18 лет у Елизаветы уже был свой щенок вельш-корги-пемброк. По состоянию на 2020 год в доме королевы насчитывалось десять поколений корги - около 30 собак.