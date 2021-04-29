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Корги: 12 любопытных фактов о породе

Корги: 12 любопытных фактов о породе (13 фото)

Автор:
29 апреля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   корги   питомцы   породы   собака   собаки   факты   
627
13

Корги - очаровательные, любимые многими собачки. Как и у любой породы, у них есть свои особенности характера, а также своя история. Вы знали, что первые упоминания этой породы датируются Х веком? Внутри - еще больше интересных фактов про представителей этой милейшей породы.

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Метки: домашние животные   животные   корги   питомцы   породы   собака   собаки   факты   
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8k
MUZSER 50 минут назад
Ну давай дальше рассказывай какая я хорошая

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7k
trak Полминуты назад
Отличные пёсики .
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23k
Sergey 38 минут назад
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