Корги: 12 любопытных фактов о породе

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Корги - очаровательные, любимые многими собачки. Как и у любой породы, у них есть свои особенности характера, а также своя история. Вы знали, что первые упоминания этой породы датируются Х веком? Внутри - еще больше интересных фактов про представителей этой милейшей породы.
Существует две породы корги
Первая переда - вельш-корги-кардиган, которые, по данным источников, были завезены в Британию кельтами в конце бронзового века. Вторая порода, более известная - вельш-корги-пемброк. Эти породы отличаются внешне: кардиганы более крупные, у них более округлые уши, а лапы - длиннее. Породы официально признали разными лишь в 1930-х годах.
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Значение слова "корги" - карлик
Слово "corgi" образовано от валлийского "cor gi", что значит "карлик" и "собака". Однако, по данным других источников, название породы произошло от слова cur - "смотреть, сторожить".
Породе вельш-корги-кардиган больше 3 тысяч лет
Первые упоминания о корги, в частности вельш-корги-кардиган, появлялись в Х веке. Одна из теорий происхождения гласит, что их предки прибыли из материковой Европы в Уэльс на лодках кельтов при освоении территории Британских островов, примерно в 1200 году до нашей эры.
Вельш-корги-пемброк появился позже кардигана
Представители породы вельш-корги-пемброк появились позже - порода ведет свою историю с XIII века. Однако, эксперты до сих пор слабо уверены в том, как они попали в Уэльс. Одна из теорий - их предки пересекли Ла-Манш с фламандскими ткачами.
Они были собаками-пастухами
В Уэльсе вплоть до 19-го века многие держали крупный рогатый скот. В те времена корги часто выполняли роль пастушьих собак - их ловкость и небольшие размеры позволяли прекрасно справляться с этой миссией.
По легендам, на корги передвигались эльфы
По валлийским легендам, на этих маленьких собаках ездили феи и эльфы во время сражений. Также их использовали для перемещения грузов. С этим связывают окрас корги - например, большие темные пятна на спине напоминают седло.
Корги очень много линяют
У каждой породы есть свои минусы - многие владельцы корги, например, говорят о большом количестве шерсти в доме. Представители этой породы линяют понемногу круглый год, а два раза в год у них происходит сезонная линька.
Корги - одна из самых умных пород
В списке самых умных пород собак корги занимают 11-е место. Эксперты советуют хозяевам этих пушистиков периодически тренировать своих питомцев умственно - они могут показывать впечатляющие результаты, и им самим это понравится. Они также усваивают команды с поразительной скоростью.
У королевы Елизаветы было 30 корги
Любовь британской королевы Елизаветы к корги началась еще в 1933 году, когда она была еще принцессой. Она впервые увидела щенка корги, когда гостила в поместье друга семьи, и в возрасте 18 лет у Елизаветы уже был свой щенок вельш-корги-пемброк. По состоянию на 2020 год в доме королевы насчитывалось десять поколений корги - около 30 собак.
Они очень быстрые
Корги бегают со скоростью примерно 40 км/ч - глядя на них, может быть сложно это предположить, но они те еще бегуны. Эксперты объясняют такую большую скорость тем, что они используют силу верхней части тела больше, чем некоторые другие породы.
Корги - хорошие сторожевые собаки
Корги - очень преданные собаки, которые всегда готовы защитить хозяина. Даже если их размеры не позволят, например, прогнать злоумышленника, ворвавшегося в дом, они молниеносно об этом сообщат громким лаем.
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