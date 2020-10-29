20 самых сильных пород собак в мире

Мы любим чувствовать себя защищёнными. Для человека это естественно. В основном именно поэтому люди заводят больших злых собак. Так они стараются не подпускать к себе непрошенных гостей.
Однако во владении такими животными есть не только положительные стороны. Много и минусов. Самые сильные собаки в мире, породы которых мы разберём ниже, являются, например, не лучшим вариантом для семей с детьми. Большинство из них также требуют особых условий содержания. Мы постарались представить все за и против заведения этих прекрасных и в то же время опасных животных.
20. Американский бандог
Это порода была создана путем скрещивания мастифа с бульдогом.
Плюсы: бандогов используют в качестве сторожевых собак, и они прекрасно справляются со своей задачей. Храбрые и сильные, эти собаки отдадут свою жизнь за хозяев. Эти массивные животные имеют короткую, легкую в уходе шерсть. Бандоги могут быть ласковыми и преданными к своим хозяевам, но они их не рекомендуется подпускать к детям и другим животным.
Минусы: поскольку это в первую очередь сторожевые собаки, они могут быть очень опасны. Нуждаются в интенсивной тренировке. Они настороженно и недоверчиво относятся к незнакомцам, поэтому с самого рождения собак нужно приучать не бросаться на первого встречного. Для многих бандог считается дворнягой. Если вы не уверены окончательно, что вам нужен именно бандог, то лучше всего выбрать другую породу.
Плюсы: бандогов используют в качестве сторожевых собак, и они прекрасно справляются со своей задачей. Храбрые и сильные, эти собаки отдадут свою жизнь за хозяев. Эти массивные животные имеют короткую, легкую в уходе шерсть. Бандоги могут быть ласковыми и преданными к своим хозяевам, но они их не рекомендуется подпускать к детям и другим животным.
Минусы: поскольку это в первую очередь сторожевые собаки, они могут быть очень опасны. Нуждаются в интенсивной тренировке. Они настороженно и недоверчиво относятся к незнакомцам, поэтому с самого рождения собак нужно приучать не бросаться на первого встречного. Для многих бандог считается дворнягой. Если вы не уверены окончательно, что вам нужен именно бандог, то лучше всего выбрать другую породу.
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19. Бернский зенненхунд
Эта шерстистая собака предпочитает прохладный климат. Породу ещё называют бернской овчаркой или большой швейцарской собакой..
Плюсы: хотя бернский зенненхунд и считается одной из самых сильных пород, они также отлично подходят для детей и других домашних животных. Это ласковые и дружелюбные собаки. Зенненхунды любят работать, с удовольствием учатся трюкам и занимаются спортом. Благодаря природной сообразительности эти гиганты легко поддаются дрессировке. Для них очень важно нравиться своим хозяевам. В этих меховых великанах нет агрессии, они дружелюбны ко всем, кого встречают.
Минусы: они очень красивы, но красота требует постоянного ухода, а длинная шерсть делает это занятие утомительным. Также бернская овчарка довольно сильно линяет. Если вы не любите, когда вас облизывают, этот слюнявый зверь не для вас. Из-а чрезмерной игривости порода нуждается в дрессировке на послушание с самого раннего возраста.
Плюсы: хотя бернский зенненхунд и считается одной из самых сильных пород, они также отлично подходят для детей и других домашних животных. Это ласковые и дружелюбные собаки. Зенненхунды любят работать, с удовольствием учатся трюкам и занимаются спортом. Благодаря природной сообразительности эти гиганты легко поддаются дрессировке. Для них очень важно нравиться своим хозяевам. В этих меховых великанах нет агрессии, они дружелюбны ко всем, кого встречают.
Минусы: они очень красивы, но красота требует постоянного ухода, а длинная шерсть делает это занятие утомительным. Также бернская овчарка довольно сильно линяет. Если вы не любите, когда вас облизывают, этот слюнявый зверь не для вас. Из-а чрезмерной игривости порода нуждается в дрессировке на послушание с самого раннего возраста.
18. Немецкий боксёр
Эта порода имеет внушительный рост, который не соответствует ее индивидуальности. Обычно она и муху не обидит, но если собаку не дрессировать, то она может нападать на более мелких животных.
Плюсы: это ласковые собаки, которые очень ладят с семьей, включая детей и других собак. Боксёры умны и легко поддаются дрессировке. Они не так часто лают и не стремятся сбежать от хозяев. Этот энергичный член семьи сможет адаптироваться к жизни в квартире, если ему давать физическую нагрузку.
Минусы: из-за своего мускулистого тела боксёры имеют устрашающий вид, однако это ложное впечатление. На самом деле из-за чрезмерного дружелюбия их даже не используют в качестве сторожевых собак. Боксеры любят мягкий климат, поэтому необходимо соблюдать осторожность, выходя на улицу в холодную или жаркую погоду. Хоть это одна из самых сильных пород, но эти собаки плохо переносят одиночество и не любят, когда их оставляют одних на долгое время.
Плюсы: это ласковые собаки, которые очень ладят с семьей, включая детей и других собак. Боксёры умны и легко поддаются дрессировке. Они не так часто лают и не стремятся сбежать от хозяев. Этот энергичный член семьи сможет адаптироваться к жизни в квартире, если ему давать физическую нагрузку.
Минусы: из-за своего мускулистого тела боксёры имеют устрашающий вид, однако это ложное впечатление. На самом деле из-за чрезмерного дружелюбия их даже не используют в качестве сторожевых собак. Боксеры любят мягкий климат, поэтому необходимо соблюдать осторожность, выходя на улицу в холодную или жаркую погоду. Хоть это одна из самых сильных пород, но эти собаки плохо переносят одиночество и не любят, когда их оставляют одних на долгое время.
17. Бульдог (питбуль, американский, английский и пр.)
У бульдогов плохая репутация из-за схожих с ними питбулей. На самом деле собаки любой породы могут быть послушными, если их правильно дрессировать.
Плюсы: умные и преданные, эти мускулистые спутники легко поддаются дрессировке. Благодаря короткой шерсти бульдоги не требуют длительного ухода. Известные как ”собаки-няньки", они любят детей. Они игривы и заботливы. Большинство собак этих пород спокойные и тихие.
Минусы: убедитесь, что вы получаете своего питомца от авторитетного заводчика, который не разводит бойцовых собак. Как и собак других сильных пород бульдогов необходимо дрессировать.
Плюсы: умные и преданные, эти мускулистые спутники легко поддаются дрессировке. Благодаря короткой шерсти бульдоги не требуют длительного ухода. Известные как ”собаки-няньки", они любят детей. Они игривы и заботливы. Большинство собак этих пород спокойные и тихие.
Минусы: убедитесь, что вы получаете своего питомца от авторитетного заводчика, который не разводит бойцовых собак. Как и собак других сильных пород бульдогов необходимо дрессировать.
16. Кавказская овчарка
Эта собака способна убивать волков и медведей, чтобы защитить своих подопечных. Вот главная причина, по которой она попала в список самых сильных пород собак в мире.
Плюсы: эта порода была создана для выживания в бесплодных, влажных землях и лютых холодах. Это крепкий орешек.. Независимые и уверенные в себе, эти собаки обычно хорошо справляются с одиночеством. Храбрая и преданная, эта порода обычно помогает полиции и спасателям в странах бывшего Советского Союза.
Минусы: если у вас есть дети, кавказских овчарок лучше не заводить. Из-за густой шерсти собаки плохо переносят теплый климат. Если вы хотите использовать эту собаку в качестве сторожевой или просто как домашнего питомца, ей необходимо будет пройти серьезную дрессировку. Также кавказскую овчарку следует научить лояльности к незнакомцам.
Плюсы: эта порода была создана для выживания в бесплодных, влажных землях и лютых холодах. Это крепкий орешек.. Независимые и уверенные в себе, эти собаки обычно хорошо справляются с одиночеством. Храбрая и преданная, эта порода обычно помогает полиции и спасателям в странах бывшего Советского Союза.
Минусы: если у вас есть дети, кавказских овчарок лучше не заводить. Из-за густой шерсти собаки плохо переносят теплый климат. Если вы хотите использовать эту собаку в качестве сторожевой или просто как домашнего питомца, ей необходимо будет пройти серьезную дрессировку. Также кавказскую овчарку следует научить лояльности к незнакомцам.
15. Доберман
Наверняка, вы не удивлены присутствие добермана в нашем рейтинге. Эти собаки вырастают до больших размеров. Несмотря на это, они невероятно грациозны. Доберманы относятся к семейству мастифов.
Плюсы: доберманы - храбрые и преданные собаки, ласковые со всеми членами семьи. Из них получаются отличные сторожевые псы. Они легко поддаются дрессировке.
Минусы: из-за чрезмерной энергичности и игривости эти собаки должны регулярно тренироваться, чтобы не превратиться в агрессивных хищников и иметь возможность выплеснуть лишнюю энергию. Хотя эта собака ладит с детьми, с которыми вместе живёт, доберманов нельзя считать породой, дружелюбной ко всем детям. Некоторые щенки этой породы могут быть своенравными, поэтому им нужен хороший дрессировщик.
Плюсы: доберманы - храбрые и преданные собаки, ласковые со всеми членами семьи. Из них получаются отличные сторожевые псы. Они легко поддаются дрессировке.
Минусы: из-за чрезмерной энергичности и игривости эти собаки должны регулярно тренироваться, чтобы не превратиться в агрессивных хищников и иметь возможность выплеснуть лишнюю энергию. Хотя эта собака ладит с детьми, с которыми вместе живёт, доберманов нельзя считать породой, дружелюбной ко всем детям. Некоторые щенки этой породы могут быть своенравными, поэтому им нужен хороший дрессировщик.
14. Эштрельская овчарка
Это относительно новая порода, которая попала в реестр АКС только в 2004 году. Хотя официальный стандарт породы был принят за 70 лет до этого - в 1934 году. Другое название породы - эштрельская горная собака.
Плюсы: из этих преданных и энергичных собак получаются отличные сторожи. Благодаря врождённой выносливости и здоровью собаки этой породы живут в среднем около 16 лет. Это достаточно много для собак с такими размерами. Длинная, красивая шерсть этой дворняжки не так легко пачкается, поэтому за ней легко следить. Эстрельские овчарки любят детей.
Минусы: как и многие сильные собаки, этот меховой медвежонок независим и своеволен. Для правильного воспитания придётся привлекать хорошего дрессировщика. Хотя горные собаки обычно хорошо относятся к детям, они не любят других животных. Эта порода рекомендуется опытным собаководам.
Плюсы: из этих преданных и энергичных собак получаются отличные сторожи. Благодаря врождённой выносливости и здоровью собаки этой породы живут в среднем около 16 лет. Это достаточно много для собак с такими размерами. Длинная, красивая шерсть этой дворняжки не так легко пачкается, поэтому за ней легко следить. Эстрельские овчарки любят детей.
Минусы: как и многие сильные собаки, этот меховой медвежонок независим и своеволен. Для правильного воспитания придётся привлекать хорошего дрессировщика. Хотя горные собаки обычно хорошо относятся к детям, они не любят других животных. Эта порода рекомендуется опытным собаководам.
13. Немецкая овчарка
Это умные ”рабочие" собаки. Немецкие овчарки используются в качестве полицейских собак, собак-поводырей и пастушьих собак. Также широко используются в качестве сторожевых псов.
Плюсы: из этой породы получаются отличные сторожи. Собаки энергичны и любят играть, но они также знают, когда нужно проявить спокойствие и сдержанность. Щенки этой породы умны и чутки к пожеланиям своих хозяев, поэтому они легко поддаются дрессировке. Эти дружелюбные к детям собаки проворны и уверенны в себе, что делает их подходящими для активной семьи.
Минусы: немецкие овчарки много линяют, поэтому хорошо, если у вас дома нет ковра. Собаки этой породы обычно не любят других собак. Прячьте обувь и все хрупкие предметы, потому что эти собаки любят грызть и жевать всё подряд. Немецкие овчарки с подозрением относятся к незнакомцам.
Плюсы: из этой породы получаются отличные сторожи. Собаки энергичны и любят играть, но они также знают, когда нужно проявить спокойствие и сдержанность. Щенки этой породы умны и чутки к пожеланиям своих хозяев, поэтому они легко поддаются дрессировке. Эти дружелюбные к детям собаки проворны и уверенны в себе, что делает их подходящими для активной семьи.
Минусы: немецкие овчарки много линяют, поэтому хорошо, если у вас дома нет ковра. Собаки этой породы обычно не любят других собак. Прячьте обувь и все хрупкие предметы, потому что эти собаки любят грызть и жевать всё подряд. Немецкие овчарки с подозрением относятся к незнакомцам.
12. Немецкий дог
Если вы любите лошадей, то эта порода для вас. Они вырастают до размеров пони. Хотя немецкие доги и являются одной из самых сильных пород собак, по своей природе это нежные гиганты.
Плюсы: это любящие и преданные собаки. Они хорошо уживаются с другими домашними животными и детьми. Обладают средним интеллектом, но очень легко поддаются дрессировке. Эти гиганты очень энергичны и игривы, поэтому они отлично вписываются в активную семью, которая любит путешествовать.
Минусы: почти каждая отрицательная сторона догов связана с их размером. Они легко могут сбить с ног детей и завалить мебель. Им нужен опытный дрессировщик, чтобы научить их управлять своим телом пока они еще достаточно малы. Эта порода быстро вырастает за короткий промежуток времени. Из-за чего они травмируются чаще других собак.
Плюсы: это любящие и преданные собаки. Они хорошо уживаются с другими домашними животными и детьми. Обладают средним интеллектом, но очень легко поддаются дрессировке. Эти гиганты очень энергичны и игривы, поэтому они отлично вписываются в активную семью, которая любит путешествовать.
Минусы: почти каждая отрицательная сторона догов связана с их размером. Они легко могут сбить с ног детей и завалить мебель. Им нужен опытный дрессировщик, чтобы научить их управлять своим телом пока они еще достаточно малы. Эта порода быстро вырастает за короткий промежуток времени. Из-за чего они травмируются чаще других собак.
11. Большой пиреней
Эти прекрасные собаки такие же сильные и стойкие, как горы, в честь которых они названы. Другое название породы - пиренейская горная собака.
Плюсы: эти собаки просто великолепны, с белой пушистой шерстью и проникновенными карими глазами. Нежные и любящие питомцы, они отлично ладят с детьми. Пиренеи хорошо себя чувствуют как в теплом, так и в холодном климате, но предпочитают холод. Эти энергичные собаки нуждаются в активной семье, где они почувствуют себя полезными.
Минусы: как и других собак аналогичных размеров, пиренеев нужно дрессировать, пока они не стали слишком большими и не навредили окружающим. Это отличные сторожевые собаки, поэтому питомца нужно выбирать с осторожностью, т.к. некоторые линии выведены, чтобы быть более агрессивными. Еще один минус - эти собаки сильно линяют.
Плюсы: эти собаки просто великолепны, с белой пушистой шерстью и проникновенными карими глазами. Нежные и любящие питомцы, они отлично ладят с детьми. Пиренеи хорошо себя чувствуют как в теплом, так и в холодном климате, но предпочитают холод. Эти энергичные собаки нуждаются в активной семье, где они почувствуют себя полезными.
Минусы: как и других собак аналогичных размеров, пиренеев нужно дрессировать, пока они не стали слишком большими и не навредили окружающим. Это отличные сторожевые собаки, поэтому питомца нужно выбирать с осторожностью, т.к. некоторые линии выведены, чтобы быть более агрессивными. Еще один минус - эти собаки сильно линяют.
10. Ирландский волкодав
Эти псы не только сильные. Они ещё довольно быстры. Некоторые собаководы даже называют их "ирландскими борзыми".
Плюсы: эти массивные собаки сдерживают преступников от нападения, но они скорее оближут их до смерти, чем причинят человеку вред. Дружелюбие ирландских волкодавов не знает границ. Они ладят со всеми.
Минусы: собаки этой породы не переносят жаркий климат. У них хорошо развит охотничий инстинкт, поэтому дрессировать их нужно ещё щенками. Ирландские волкодавы игривы, но они нуждаются в обучении, чтобы не навредить своим товарищам по играм. Живут не долго - 8-11 лет.
Плюсы: эти массивные собаки сдерживают преступников от нападения, но они скорее оближут их до смерти, чем причинят человеку вред. Дружелюбие ирландских волкодавов не знает границ. Они ладят со всеми.
Минусы: собаки этой породы не переносят жаркий климат. У них хорошо развит охотничий инстинкт, поэтому дрессировать их нужно ещё щенками. Ирландские волкодавы игривы, но они нуждаются в обучении, чтобы не навредить своим товарищам по играм. Живут не долго - 8-11 лет.
9. Леонбергер
Эта порода не получила большой популярности. Она создана из нескольких других пород, включая сенбернара, ландсира и большого пиренея.
Плюсы: ласковая и игривая, эта собака отлично подходит для малышей. Эти активные питомцы любят быть частью семьи и хотят делать то, что делаете вы. Леонбергеры активны и любопытны. Подозрительно относясь к незнакомцам, эта собака станет отличным сторожевым псом.
Минусы: щенки любят жевать, кусать и лаять, поэтому требуется дрессировка, способная обуздать эти желания. Хотя они любят детей, леонбергеры массивны и могут легко навредить ребенку. Как и большинству крупных собак, им требуется много места, поэтому им тяжело жить в квартирах.
Плюсы: ласковая и игривая, эта собака отлично подходит для малышей. Эти активные питомцы любят быть частью семьи и хотят делать то, что делаете вы. Леонбергеры активны и любопытны. Подозрительно относясь к незнакомцам, эта собака станет отличным сторожевым псом.
Минусы: щенки любят жевать, кусать и лаять, поэтому требуется дрессировка, способная обуздать эти желания. Хотя они любят детей, леонбергеры массивны и могут легко навредить ребенку. Как и большинству крупных собак, им требуется много места, поэтому им тяжело жить в квартирах.
8. Мастиф
Эти ласковые великаны далеко ушли от своих воинственных предков. Мастифы прошли долгий путь, чтобы превратиться в любящих псов, которыми они являются сегодня.
Плюсы: мастиф - отличная собака для семей с детьми и другими домашними животными. Из них также получаются отличные сторожевые собаки. Они привязаны к семье и друзьям, и мастифам не нравятся посторонние люди и животные. Собаки этой породы имеют короткую шерсть и мало линяют. Они не так энергичны, поэтому меньше нуждаются в физических упражнениях.
Минусы: собаки этой породы хорошо переносят холодную погоду, но не приспособлены к жаре. Мастифы обладают низким интеллектом и немного упрямы. Им нужен опытный дрессировщик. Как известно, они обильно пускают слюни.
Плюсы: мастиф - отличная собака для семей с детьми и другими домашними животными. Из них также получаются отличные сторожевые собаки. Они привязаны к семье и друзьям, и мастифам не нравятся посторонние люди и животные. Собаки этой породы имеют короткую шерсть и мало линяют. Они не так энергичны, поэтому меньше нуждаются в физических упражнениях.
Минусы: собаки этой породы хорошо переносят холодную погоду, но не приспособлены к жаре. Мастифы обладают низким интеллектом и немного упрямы. Им нужен опытный дрессировщик. Как известно, они обильно пускают слюни.
7. Ньюфаундленд
Мощные и мускулистые, эти домашние животные легко выполняют практически любую работу. Их можно подстригать летом, чтобы собаки лучше переносили жару.
Плюсы: терпеливые и добрые, эти пушистые члены семьи на самом деле предпочитают компанию детей. Отличная семейная собака! Эти любящие животные очень общительны и дружелюбны. Несмотря на размеры, ньюфаундленд не нуждается в интенсивной физической нагрузке, однако он любит играть. Легко поддаются дрессировке и не знают большей радости, чем угодить своему хозяину.
Минусы: ньюфаундленды плохо себя чувствуют, когда их оставляют одних. Поэтому, если вас часто не бывает дома, подумайте о заведении другой породы. Эта питомцы линяют и пускают слюни. Если у вас частный дом, сделайте забор повыше, т.к. собака будет охотиться на каждую птицу и белку, которую увидит. Ньюфаундленды очень любопытны.
Плюсы: терпеливые и добрые, эти пушистые члены семьи на самом деле предпочитают компанию детей. Отличная семейная собака! Эти любящие животные очень общительны и дружелюбны. Несмотря на размеры, ньюфаундленд не нуждается в интенсивной физической нагрузке, однако он любит играть. Легко поддаются дрессировке и не знают большей радости, чем угодить своему хозяину.
Минусы: ньюфаундленды плохо себя чувствуют, когда их оставляют одних. Поэтому, если вас часто не бывает дома, подумайте о заведении другой породы. Эта питомцы линяют и пускают слюни. Если у вас частный дом, сделайте забор повыше, т.к. собака будет охотиться на каждую птицу и белку, которую увидит. Ньюфаундленды очень любопытны.
6. Родезийский риджбек
Эта порода отлично подходит для людей, ищущих большую, красивую собаку. У них есть характерная линия (гребень) волос на позвоночнике. Другое название породы - африканская львиная собака.
Плюсы: эти мощные собаки отлично подходят, если вы ищете питомца, который будет жить в основном на открытом воздухе. Это делает их прекрасными кандидатами на роль сторожевых собак. Порода энергична и легка в уходе, идеально подойдёт для активной семьи.
Минусы: риджбек - крупная, мощная и независимая порода, поэтому собаки нуждаются в дрессировке. В противном случае они могут стать агрессивными. У риджбеков развиты охотничьи инстинкты, поэтому они любят бродить по территории в поисках добычи. По этой причине им нужен крепкий забор и сильный хозяин. Если им скучно, они могут начать крушить всё вокруг.
Плюсы: эти мощные собаки отлично подходят, если вы ищете питомца, который будет жить в основном на открытом воздухе. Это делает их прекрасными кандидатами на роль сторожевых собак. Порода энергична и легка в уходе, идеально подойдёт для активной семьи.
Минусы: риджбек - крупная, мощная и независимая порода, поэтому собаки нуждаются в дрессировке. В противном случае они могут стать агрессивными. У риджбеков развиты охотничьи инстинкты, поэтому они любят бродить по территории в поисках добычи. По этой причине им нужен крепкий забор и сильный хозяин. Если им скучно, они могут начать крушить всё вокруг.
5. Ротвейлер
Это спокойные, храбрые и тяжёлые собаки. Они могут весить до 60 кг.
Плюсы: умные и внимательные ротвейлеры являются замечательными рабочими собаками. Они удивительно дружелюбны и общительны. Несмотря на свою репутацию, при правильной дрессировке они нежны и дружелюбны по отношению к семье.
Минусы-обучение нужно начинать как можно скорее, пока они еще достаточно малы, чтобы с ними было легко справиться. Обычно ротвейлеры не любят других животных. Они не любят одиночества и становятся разрушительными и агрессивными, если им скучно.
Плюсы: умные и внимательные ротвейлеры являются замечательными рабочими собаками. Они удивительно дружелюбны и общительны. Несмотря на свою репутацию, при правильной дрессировке они нежны и дружелюбны по отношению к семье.
Минусы-обучение нужно начинать как можно скорее, пока они еще достаточно малы, чтобы с ними было легко справиться. Обычно ротвейлеры не любят других животных. Они не любят одиночества и становятся разрушительными и агрессивными, если им скучно.
4. Сенбернар
Представьте, что вы в кино. На экране показывают, что кто-то застрял в метели. Вдруг под героическую музыку появляется дружелюбный пес с бочонком горячего супа на шее. Это и есть сенбернар.
Плюсы: ласковая порода. Сенбернар отлично подходит для семей с детьми и другими домашними животными. Псы немного ленивы, и не проявляют большой активности. Благодаря этому они легко приспосабливаются к жизни в квартире, даже если она небольшая. Главное, чтобы животные могли иногда выходить на улицу и разминаться.
Минусы: они плохо переносят жару. Несмотря на свои дружелюбие и ум, эти гиганты трудно поддаются дрессировке. Они любят делать все по-своему. Они любят пускать слюни и сильно линяют. Будьте готовы к интенсивной уборке.
Плюсы: ласковая порода. Сенбернар отлично подходит для семей с детьми и другими домашними животными. Псы немного ленивы, и не проявляют большой активности. Благодаря этому они легко приспосабливаются к жизни в квартире, даже если она небольшая. Главное, чтобы животные могли иногда выходить на улицу и разминаться.
Минусы: они плохо переносят жару. Несмотря на свои дружелюбие и ум, эти гиганты трудно поддаются дрессировке. Они любят делать все по-своему. Они любят пускать слюни и сильно линяют. Будьте готовы к интенсивной уборке.
3. Ксолоитцкуинтли
Сложно выговорить? Зовите эту породу просто “ксоло”. Также известная как "мексиканская безволосая", эта порода считается гипоаллергенной.
Плюсы: у ксоло нет шерсти,поэтому их не нужно расчесывать. Они не пускают слюни. Эти черты в сочетании с хорошим здоровьем делают ксоло одними из самых простых в уходе.
Минусы: немного агрессивные. Эти собаки не очень хорошо ладят с детьми и другими животными. Чтобы предотвратить развитие врождённой агрессивности, их нужно дрессировать, начиная с раннего возраста,. Из-за отсутствия некоторых зубов эти собаки иногда имеют щербатую улыбку.
Плюсы: у ксоло нет шерсти,поэтому их не нужно расчесывать. Они не пускают слюни. Эти черты в сочетании с хорошим здоровьем делают ксоло одними из самых простых в уходе.
Минусы: немного агрессивные. Эти собаки не очень хорошо ладят с детьми и другими животными. Чтобы предотвратить развитие врождённой агрессивности, их нужно дрессировать, начиная с раннего возраста,. Из-за отсутствия некоторых зубов эти собаки иногда имеют щербатую улыбку.
2. Сибирский хаски
Эти ласковые меховые мишки дружелюбны и общительны. Сибирские хаски обладают средним интеллектом, но они также независимы и озорны.
Плюсы: если вам нужна не только одна из самых сильных пород собак в мире, но и самая красивая собака, то хаски для вас. Благодаря красивой шерсти и голубым глазам эта порода привлекает к себе большое внимание. Дружелюбные, ласковые хаски хорошо ладят с детьми, домашними животными и незнакомыми людьми.
Минусы: собаки этой породы являются мастерами побега. Им нужен сильный хозяин. Они имеют двойную шерсть и предпочитают мягкий и холодный климат.
Плюсы: если вам нужна не только одна из самых сильных пород собак в мире, но и самая красивая собака, то хаски для вас. Благодаря красивой шерсти и голубым глазам эта порода привлекает к себе большое внимание. Дружелюбные, ласковые хаски хорошо ладят с детьми, домашними животными и незнакомыми людьми.
Минусы: собаки этой породы являются мастерами побега. Им нужен сильный хозяин. Они имеют двойную шерсть и предпочитают мягкий и холодный климат.
1. Аляскинский Маламут
Первое место в списке занимает аляскинский маламут. Эта порода предпочитает обитать на территориях с прохладным климатом. За редким исключением маламуты не умеют гавкать, поэтому спокойный сон по ночам вам обеспечен.
Плюсы: собаки этой породы очень сильны. Они могут тянуть сани, нести припасы и возить грузы. Аляскинские маламуты любят бродить и лазать по горам. ИМ нравится быть частью активной семьи, предпочитающей загородный отдых. Маламутам важно быть полезными, поэтому хозяевам нужно уделять этому аспекту особое внимание. Дружелюбные и ласковые, эти собаки прекрасно ладят с детьми.
Минусы: Эта порода обычно не любит других животных. Из-за густой шерсти эти пушистые медвежата плохо переносят жару. Маламуты сдержанны в общении с незнакомыми людьми и нуждаются в специальной дрессировке с раннего возраста, чтобы не превратиться в пугливых и агрессивных хищников. Они очень любят копать, так что будьте готовы к землеройным работам у себя во дворе ;-)
Вот они, самые сильные собаки в мире. Породы нуждаются в опытных дрессировщиках, даже несмотря на то, что собаки очень хороши. Всегда помните это! Такие собаки не подойдут ленивому обрюзгшему офисному сотруднику. Они должны чувствовать силу в хозяине, чтобы не наделать глупостей и не навредить окружающим.
Плюсы: собаки этой породы очень сильны. Они могут тянуть сани, нести припасы и возить грузы. Аляскинские маламуты любят бродить и лазать по горам. ИМ нравится быть частью активной семьи, предпочитающей загородный отдых. Маламутам важно быть полезными, поэтому хозяевам нужно уделять этому аспекту особое внимание. Дружелюбные и ласковые, эти собаки прекрасно ладят с детьми.
Минусы: Эта порода обычно не любит других животных. Из-за густой шерсти эти пушистые медвежата плохо переносят жару. Маламуты сдержанны в общении с незнакомыми людьми и нуждаются в специальной дрессировке с раннего возраста, чтобы не превратиться в пугливых и агрессивных хищников. Они очень любят копать, так что будьте готовы к землеройным работам у себя во дворе ;-)
Вот они, самые сильные собаки в мире. Породы нуждаются в опытных дрессировщиках, даже несмотря на то, что собаки очень хороши. Всегда помните это! Такие собаки не подойдут ленивому обрюзгшему офисному сотруднику. Они должны чувствовать силу в хозяине, чтобы не наделать глупостей и не навредить окружающим.
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