FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9021 пост • 1128 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
20 самых сильных пород собак в мире

20 самых сильных пород собак в мире (21 фото)

Автор:
29 октября 2020 09:59
Сообщество : Животные
Метки: Порода   в мире   животные   интересно   сила   собака   фото   
1124
21
Мы любим чувствовать себя защищёнными. Для человека это естественно. В основном именно поэтому люди заводят больших злых собак. Так они стараются не подпускать к себе непрошенных гостей.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Порода   в мире   животные   интересно   сила   собака   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
128
Aleks51961 59 минут назад
Расстановка совершенно произвольна. Нет целого ряда пород.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121
Обратная сторона Луны 14 минут назад
20 самых сильных пород собак в мире
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Тибетский мастиф: все о собаке Тибетский мастиф: все о собаке Топ-60 лучших собак для квартиры Топ-60 лучших собак для квартиры Землеройка Землеройка Самые умные породы собак: рейтинг по интеллекту от 1 до 83 Самые умные породы собак: рейтинг по интеллекту от 1 до 83 18 случаев, когда отражение делало фотографию только лучше 18 случаев, когда отражение делало фотографию только лучше
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3462



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные
3
203
Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные
В Волгограде из-за ссоры в родительском чате мужчина проломил обидчику голову кастетом
2
314
В Волгограде из-за ссоры в родительском чате мужчина проломил обидчику голову кастетом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Свежая порция идиотских изобретений, которые никому не нужны
2
17
Свежая порция идиотских изобретений, которые никому не нужны
Автовсячина
0
7
Автовсячина
Вся правда о съёмках российских телешоу и их редакторах (5 фото)
Вся правда о съёмках российских телешоу и их редакторах (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#авария#знаменитости#авто авария#москва#прикольные#кино#путешествия
#факты#история#интересное#сша#люди#автомобили#позитив#драка#подборка#фотографии
#интересно#животные#в мире#дтп#полиция#россия#автомир#картинки#природа#франция

На что жалуетесь?

Вернуться