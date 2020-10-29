20 самых сильных пород собак в мире

Первое место в списке занимает аляскинский маламут. Эта порода предпочитает обитать на территориях с прохладным климатом. За редким исключением маламуты не умеют гавкать, поэтому спокойный сон по ночам вам обеспечен.



Плюсы: собаки этой породы очень сильны. Они могут тянуть сани, нести припасы и возить грузы. Аляскинские маламуты любят бродить и лазать по горам. ИМ нравится быть частью активной семьи, предпочитающей загородный отдых. Маламутам важно быть полезными, поэтому хозяевам нужно уделять этому аспекту особое внимание. Дружелюбные и ласковые, эти собаки прекрасно ладят с детьми.



Минусы: Эта порода обычно не любит других животных. Из-за густой шерсти эти пушистые медвежата плохо переносят жару. Маламуты сдержанны в общении с незнакомыми людьми и нуждаются в специальной дрессировке с раннего возраста, чтобы не превратиться в пугливых и агрессивных хищников. Они очень любят копать, так что будьте готовы к землеройным работам у себя во дворе ;-)







Вот они, самые сильные собаки в мире. Породы нуждаются в опытных дрессировщиках, даже несмотря на то, что собаки очень хороши. Всегда помните это! Такие собаки не подойдут ленивому обрюзгшему офисному сотруднику. Они должны чувствовать силу в хозяине, чтобы не наделать глупостей и не навредить окружающим.