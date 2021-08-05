Правда или миф? 10 интересных фактов о собаках

Многие хозяева замечают, что собаки смотрят на них, когда ходят в туалет "по-большому". Дело в том, что в этот момент ваша собака уязвима. Она смотрит на вас, потому что доверяет вам больше всего, зная, что в случае чего, вы сможете о ней позаботиться.