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Правда или миф? 10 интересных фактов о собаках

Правда или миф? 10 интересных фактов о собаках (11 фото)

Автор:
05 августа 2021 21:45
Сообщество : Животные
Метки: интересно   мифы   полезно   полезные факты   собака   собаки   факты   фото   
249
11

Оказывается, даже многие хозяева не догадываются, что некоторые "факты" о собаках - на самом деле распространенные заблуждения. Пользователь Тиктока под ником Knowledgesaurus открывает интересные факты и мифы обо всем на свете, а в этот раз он решил поговорить о собаках. Ловите несколько интересных фактов и мифов!

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Метки: интересно   мифы   полезно   полезные факты   собака   собаки   факты   фото   
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23k
Владимир 46 минут назад
Мой собак когда какает отворачивается от меня, или вообще убегает подальше если местность знакома.
И таки да, стыдно им тоже бывает.
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5k
Olga Raudis 51 секунду назад
Неправда. Вину собаки тоже умеют чувствовать, как и гордость, превосходство и иные сложные "социальные" эмоции. Наблюдать надо уметь. Ну и современные исследования показывают возбуждение тех же самых центров в мозгу, что и у людей в аналогичных ситуациях (МРТ головного мозга). Траву собаки едят чтоб снизить кислотность и очистить желудок - например когда переели костей. Трава раздражает желудок и собака ее или отрыгнет (вместе с желудочным соком) или с помощью травы ускорит перистальтику кишечника. Поэтому основная причинс поедания травы все же нездоровье (проблемы с ЖКТ). Лапу собака кладет с разных доводов. Это и жест примирения, просьбы и просто собаки любят физически ощущать присутствие своих хозяев. Слюна содержит вещества, способные снизить ощущение боли и имеет бактерицидные свойства. Ну и рану чистят таким способом. Собаки видят красный цвет, все наблюдения говорят об этом. Да и биологический смысл это имеет: хищнику важно уметь на расстоянии четико различать среди стада убегающих животных раненное (окровавленное).
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925
Наташа Гадова 2 минуты назад
Видимо у данного "Пользователя Тиктока под ником Knowledgesaurus" никогда не было собаки. Мои питомцы на меня не смотрят когда срут. Если пёс "ездит" мягким местом, причиной могут быть засорённые анальные железы или глисты. Извиняюсь за подробности. Про возраст тоже спорно, много зависит от породы и размера.
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