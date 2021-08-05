Правда или миф? 10 интересных фактов о собаках

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Оказывается, даже многие хозяева не догадываются, что некоторые "факты" о собаках - на самом деле распространенные заблуждения. Пользователь Тиктока под ником Knowledgesaurus открывает интересные факты и мифы обо всем на свете, а в этот раз он решил поговорить о собаках. Ловите несколько интересных фактов и мифов!
Собаки смотрят на нас, делая "важные дела": правда
Многие хозяева замечают, что собаки смотрят на них, когда ходят в туалет "по-большому". Дело в том, что в этот момент ваша собака уязвима. Она смотрит на вас, потому что доверяет вам больше всего, зная, что в случае чего, вы сможете о ней позаботиться.
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Собаки кладут на хозяина лапу, чтобы показать чувства: правда
Положить на хозяина лапу - собачий способ показать ему свою любовь и заботу.
Один человеческий год = семь собачьих лет: миф
На самом деле, это зависит от веса собаки, породы и других факторов. Обычно если собаке один год, это примерно 12-15 человеческих лет, если собаке два года - по человеческим меркам это 24, когда собаке три - это эквивалентно 28 человеческим годам.
Они знают ваше расписание: правда
Если у вас регулярные рабочие часы и вы возвращаетесь домой примерно в одно и то же время каждый день, собака непременно запоминает это и готовится встречать вас к определенному времени. Ваша собака может определить, когда вы возвращаетесь домой, основываясь на количестве вашего запаха, оставшегося в доме.
Собаки ревнуют: правда
Собаки могут испытывать самую настоящую ревность каждый раз, когда вы уделяете внимание другой собаке, угощаете или гладите ее.
Собаки не испытывают чувства вины: правда
По многочисленным исследованиям, собаки не могут испытывать чувство вины. Когда собака выглядит виноватой, она только реагирует на поведение хозяина - тон его голоса, жесты, запах.
Собаки видят все в черно-белых цветах: миф
У собак нет некоторых чувствительных к свету рецепторов в глазах, а значит, они не могут видеть цвета, как мы - но могут видеть цвета в желто-синей шкале. Пример выше - как видят собаки и как видим мы.
Собаки едят траву, если болеют: миф
Многие собаки жуют траву просто от скуки, или же им просто нравится это делать.
Собаки "катаются" на мягком месте по полу: правда
Когда ваша собака "ездит" мягким местом по полу или траве, у этого могут быть безобидные причины: например, длинношерстные собаки делают это после туалета, чтобы убрать загрязнения. Но если такое поведение часто повторяется, это возможный признак проблем с параанальными железами, боли или зуда. В этом случае стоит показать питомца ветеринару.
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И таки да, стыдно им тоже бывает.