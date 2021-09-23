14 известных пород собак, которые оказались очень древними

Сейчас в мире начитывается около 400 пород собак всевозможных размеров, цветов и степеней мохнатости. Все они появились в разное время, но есть 14 пород, которые сформировались раньше остальных. Анализ их ДНК показал, что их генотип меньше всего отличается от волчьего, а значит эти собаки существуют уже давно и мало изменились за это время. Среди этих пород можно встретить как тех, что действительно похожи на волков, так и тех, кто напоминает своего предка разве что наличием хвоста и мокрого носа.

Салюки