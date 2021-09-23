14 известных пород собак, которые оказались очень древними

От разнообразия собак голова может пойти кругом. Среди них есть несколько пород, которые сформировались раньше остальных. Перед вами подборка знакомых многим пород собак, которые появились одними из первых.
Сейчас в мире начитывается около 400 пород собак всевозможных размеров, цветов и степеней мохнатости. Все они появились в разное время, но есть 14 пород, которые сформировались раньше остальных. Анализ их ДНК показал, что их генотип меньше всего отличается от волчьего, а значит эти собаки существуют уже давно и мало изменились за это время. Среди этих пород можно встретить как тех, что действительно похожи на волков, так и тех, кто напоминает своего предка разве что наличием хвоста и мокрого носа.
Салюки
Порода сформировалась в кочевых племенах арабов-бедуинов. Изображения салюки можно найти ещё в древних египетских захоронениях.
Басенджи
Басенджи появились в Центральной Африке ещё около 5000 лет назад. В Древнем Египте этих собак дарили фараонам.
Акита-Ину
Порода была выведена в одноимённой провинции на японском острове Хонсю. Этих собак использовали для охоты на крупных зверей — медведя, оленя и кабана.
Самоедская собака
Эта порода появилась в Сибири или на севере России.
Афганская борзая
По одной из легенд, собаки породы афганская борзая были одними из тех животных, кого Ной взял на свой ковчег.
Аляскинский маламут
Своим названием порода обязана племени Малемиутов. Изначально аляскинские маламуты были выведены и приспособлены для работы в упряжке.
Лхасский апсо
Порода была выведена в Тибете. Её название состоит из двух слов. Лхаса — это столица Тибета, а «апсо» переводится как «бородатый».
Пекинес
Раньше пекинесы были собаками китайского императора, и простым людям было запрещено ими владеть. Существует легенда о происхождении этой породы. Согласно ей, лев влюбился в обезьянку, и у них родился пекинес, который унаследовал характер отца и внешность матери.
Сиба-ину
Скорее всего этой породе более 3000 лет, и она появилась на территории современной Японии.
Сибирский хаски
Сибирские хаски были выведены чукчами на Северо-Востоке Сибири в качестве ездовых собак.
Тибетский терьер
Эта порода появилась на территории современного Тибета.
Чау-чау
Считается, что первые представители этой породы появились в степях Северного Китая и Монголии. В прошлом их использовали для охоты и охраны.
Шарпей
Есть две теории о происхождении этой породы. Согласно первой, шарпеи произошли от гладкошёрстных чау-чау. Согласно второй, предками этой породы были древние мастифы.
Ши-тцу
Точно определить родину этой породы сложно. Этим местом может быть Тибет или Византия.
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Согласно некоторым теориям, предки такс появились ещё в Древнем Египте, где были найдены высеченные изображения коротконогих охотничьих собак.