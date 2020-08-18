Самые умные породы собак: рейтинг по интеллекту от 1 до 83

По результатам профессор написал мгновенно ставшую популярной книгу “Интеллект собак”. Эта книга стала бестселлером. В своей книге автор рассматривает три аспекта интеллекта собак:



– инстинктивный интеллект;

– интеллект послушания;

– адаптивный интеллект.



Инстинктивный интеллект позволяет собаке выполнять функции, уже заданные генетически, например, пастушеские или охранные.



Адаптивный интеллект проявляется при выполнении задач с помощью собственных сил.



Интеллект послушания — это способность собаки к обучению выполнения команд человека. Именно интеллект послушания лёг в основу рейтинга самых умных пород собак, который Стенли Корен представил в своей книге.



Данные по способности собак выполнять различные команды Корен получил, опросив судей по дрессировке собак США и Канады. Автор сам признает ограниченность своего подхода по определению интеллектуальности той или иной породы, т.к. ездовые или охотничьи породы собак должны для успешного решения стоящих перед ними задач обладать значительной степенью независимости, по этой причине они менее склонны к выполнению команд, чем домашние собаки. Поэтому, несмотря на то, что ездовые или охотничьи породы собак стоят в рейтинге гораздо ниже, чем домашние породы, это не всегда говорит о том, что домашние породы однозначно умнее.



Кроме того, автор отмечает в своем исследовании, что сравнительно недавно выведенные породы собак более обучаемы, чем древние породы собак, генотип которых ближе к генотипу дикого волка, не случайно последнее место в рейтинге занимает афганская борзая — одна из древнейших пород собак.



Стенли Корен разделил собак в рейтинге на группы, исходя из их способностей к освоению и выполнению команд.