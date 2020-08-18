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Самые умные породы собак: рейтинг по интеллекту от 1 до 83

Самые умные породы собак: рейтинг по интеллекту от 1 до 83 (11 фото)

Автор:
18 августа 2020 12:32
Сообщество : Животные
Метки: Порода   домашний питомец   животные   интересно   собака   фото   
921
11
В 1994 году Стенли Корен, профессор психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) составил шкалу интеллекта для собак 133 пород. В ходе своих исследований Корен опросил дрессировщиков собак и судей выставочных рингов США.

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Метки: Порода   домашний питомец   животные   интересно   собака   фото   
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11  комментариев
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9k
Паша Эмильевич Час назад
Являюсь счастливым обладателем пёселя породы Шелти (шестое место в приведённом рейтинге). Почти 11 лет собаке. Я бы назвал своего Арчи больше не умным, а хитрожопым.. Если ему что то выгодно или интересно-это Эйнштейн а не собака. А если ему чего то не хочется, то тупаря конкретного включает.. Как то, будучи щенком, лапу подвернул. Мы его схватили на руки и стали ласкать. Так он до сих пор, как захочет ласки, прихрамывать начинает.

Являюсь счастливым обладателем пёселя породы Шелти (шестое место в приведённом рейтинге). Почти 11 лет собаке. Я бы назвал своего Арчи больше не умным, а хитрожопым.. Если ему что то выгодно или интересно-это Эйнштейн а не собака. А если ему чего то не хочется, то тупаря конкретного включает.. Как то, будучи щенком, лапу подвернул. Мы его схватили на руки и стали ласкать. Так он до сих пор, как захочет ласки, прихрамывать начинает.
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1k
Ivan 3 минуты назад
У меня-вест. в список не попала, но, сцуко, эталон дебила!
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11k
Андрей Дядя 9 минут назад
интеллект у животного - способность адаптироваться к неблагоприятным условиям и выживать . 99 процентов собак просто вымрут без человека. вот и весь их интеллект. у того же волка стая высокоорганизованная со сложной иерархией , очень сложная система коллективной охоты итд итп. собаки же просто сбиваются в бестолковую толпу. понимание команды и желание ее выполнять .

тогда судя по логике автора самые умные из людей это рабы и всякие халдеи , склонные к подчинению. собака воспринимает человека как доминанта , ибо все псовые произошли от волков , животные некогда коллективные . с точки зрения эволюции собака деградировашийся волк. поэтому собака подчиняется и выполняет команды другого индивида.

кошка вообще не воспринимает человека как хозяина . и это не значит что она тупа. и лошадь . и корова. пс. у самого есть такса .
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2k
Margo 20 минут назад
Самые умные - это дворняги, до сих пор удивляюсь, когда увижу как какой нибудь вожак стаю через пешеходный переход проводит, на зелёный свет светофора?!
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4k
pilgrimnl 46 минут назад
Судя по всему западный рейтинг, черный терьер например умнее и лучше дрессируется чем овчарка.
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228
кожаный олень 48 минут назад
читал, что у пуделя интеллект,как у трехлетнего ребенка.Он прекрасно умеет считать до десяти и знает много слов, только сказать конечно не может.
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4k
Владимир 48 минут назад
Спрингер-спаниель занял два призовых места. И 13-е, и 28-е. То есть он и умница и просто способный ребенок.
Спрингер-спаниель занял два призовых места. И 13-е, и 28-е. То есть он и умница и просто способный ребенок.
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6k
Перст Указующий Час назад
кто все эти люди?
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11k
Андрей Дядя Час назад
интеллект с послушанием и дрессировкой не имеет ничего общего. тот же волк умнее любой собаки.
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2k
Serg Андрей Дядя 54 минуты назад
В смысле волк уже научился добывать огонь и создавать орудия труда и охоты? Для начала книгу автора прочитайте.

Корен определил три аспекта интеллекта собак в своей книге:

инстинктивный интеллект - способность собаки выполнять задачи, для которых она была выведена;
адаптивный интеллект - способность собаки решать проблемы собственными силами;
рабочий интеллект - способность собаки к обучению.

Исходя из этих аспектов разбил все породы собак на шесть условных категорий.

Автор взял за основу в определении интеллекта собаки два критерия: понимание команды и исполнение команды с первого раза.

Этот метод не связан с генетическими особенностями интеллекта (например, с изобретательностью и пониманием общей ситуации).
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Кстати волки практически не подлежат дрессировке и подпадали бы под шестую категорию - неспособность к обучению.
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5k
Владимир Serg 2 минуты назад
Так об этом и речь: определение интеллекта у автора поста весьма спорное.
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