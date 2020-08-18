Самые умные породы собак: рейтинг по интеллекту от 1 до 83

В 1994 году Стенли Корен, профессор психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) составил шкалу интеллекта для собак 133 пород. В ходе своих исследований Корен опросил дрессировщиков собак и судей выставочных рингов США.
По результатам профессор написал мгновенно ставшую популярной книгу “Интеллект собак”. Эта книга стала бестселлером. В своей книге автор рассматривает три аспекта интеллекта собак:
– инстинктивный интеллект;
– интеллект послушания;
– адаптивный интеллект.
Инстинктивный интеллект позволяет собаке выполнять функции, уже заданные генетически, например, пастушеские или охранные.
Адаптивный интеллект проявляется при выполнении задач с помощью собственных сил.
Интеллект послушания — это способность собаки к обучению выполнения команд человека. Именно интеллект послушания лёг в основу рейтинга самых умных пород собак, который Стенли Корен представил в своей книге.
Данные по способности собак выполнять различные команды Корен получил, опросив судей по дрессировке собак США и Канады. Автор сам признает ограниченность своего подхода по определению интеллектуальности той или иной породы, т.к. ездовые или охотничьи породы собак должны для успешного решения стоящих перед ними задач обладать значительной степенью независимости, по этой причине они менее склонны к выполнению команд, чем домашние собаки. Поэтому, несмотря на то, что ездовые или охотничьи породы собак стоят в рейтинге гораздо ниже, чем домашние породы, это не всегда говорит о том, что домашние породы однозначно умнее.
Кроме того, автор отмечает в своем исследовании, что сравнительно недавно выведенные породы собак более обучаемы, чем древние породы собак, генотип которых ближе к генотипу дикого волка, не случайно последнее место в рейтинге занимает афганская борзая — одна из древнейших пород собак.
Стенли Корен разделил собак в рейтинге на группы, исходя из их способностей к освоению и выполнению команд.
– инстинктивный интеллект;
– интеллект послушания;
– адаптивный интеллект.
Инстинктивный интеллект позволяет собаке выполнять функции, уже заданные генетически, например, пастушеские или охранные.
Адаптивный интеллект проявляется при выполнении задач с помощью собственных сил.
Интеллект послушания — это способность собаки к обучению выполнения команд человека. Именно интеллект послушания лёг в основу рейтинга самых умных пород собак, который Стенли Корен представил в своей книге.
Данные по способности собак выполнять различные команды Корен получил, опросив судей по дрессировке собак США и Канады. Автор сам признает ограниченность своего подхода по определению интеллектуальности той или иной породы, т.к. ездовые или охотничьи породы собак должны для успешного решения стоящих перед ними задач обладать значительной степенью независимости, по этой причине они менее склонны к выполнению команд, чем домашние собаки. Поэтому, несмотря на то, что ездовые или охотничьи породы собак стоят в рейтинге гораздо ниже, чем домашние породы, это не всегда говорит о том, что домашние породы однозначно умнее.
Кроме того, автор отмечает в своем исследовании, что сравнительно недавно выведенные породы собак более обучаемы, чем древние породы собак, генотип которых ближе к генотипу дикого волка, не случайно последнее место в рейтинге занимает афганская борзая — одна из древнейших пород собак.
Стенли Корен разделил собак в рейтинге на группы, исходя из их способностей к освоению и выполнению команд.
1-я группа собак — Эйнштейны — наиболее способные породы собак
С 1-го по 10-е места занимают самые интеллектуальные породы собак, с наиболее высоким уровнем послушания и рабочих качеств. Большинство из них осваивают команду за 5 и менее повторений, подчиняются команде дрессировщика в среднем в 95% случаев. Более того, они реагируют на команду практически мгновенно! Дрессировать собак этих пород легко и приятно даже новичку.
1. Бордер-колли
Кинологи всего мира признают эту породу, как самую умную. Этим собакам нравится работать. Про бордер-колли даже говорят, что представители этой породы живут, чтобы работать. Очень легко поддаются тренировке, дружелюбны, любят детей. В общем, могут использоваться везде — и в качестве охранников, и как няни, и просто как домашний умный пес.
2. Пудель
Пудели очень умные собаки, и способны не только на то, чтобы скакать в цирке, показывая трюки. Ранее пудели служили и спасателями, и наблюдателями. Они хорошо плавают и способны спасти тонущего человека. Конечно, пуделей огромное множество — есть большие пудели, есть маленькие. Есть даже охотничьи пудели, которые охотятся вместе с владельцами на птиц. Более крупные представители этой породы могут быть хорошими защитниками.
3. Немецкая овчарка
Эти собаки очень способны, их можно использовать и в качестве охранника, и в качестве домашнего пса, и как полицейского. Почему-то в последнее время популярность этой породы идет на спад — и на смену ей приходят многие экзотические породы, которые далеко не так умны, как немецкая овчарка.
4. Золотистый ретривер
Имеет очень много общего с лабрадором ретривером, но золотистый ретривер еще умнее. Ретриверы очень дружелюбны, им нравятся дети, они способны очень быстро обучаться. Могут также быть спасателями, обнаруживать наркотики, работать поводырями. Кстати, ретриверы очень терпеливы.
5. Доберман
Многие считают представителей этой породы глупыми. Однако это не так — просто доберманов необходимо тренировать, иначе у вас получится неуправляемый пес, который делает все, что захочет. Появились эти собаки в 1800 году, когда возникла необходимость в породе, которая сможет и защитить, и напасть. Дрессировать представителей этой породы нужно обязательно, иначе их выдающийся ум пойдет на не менее выдающиеся проделки. Очень активные собаки, которые способны защитить своего владельца.
6. Шелти
Собаки этой породы имеют сильную схожесть с колли, однако ими не являются. Первоначально шелти тоже пасли овец — в наше время они продолжают этим заниматься, и кроме всего прочего, шелти живут и в городах. У шелти очень хороший слух и обоняние, и несмотря на свою кажущуюся декоративность, способны защитить своего хозяина.
7. Лабрадор ретривер
Представители этой породы являются очень популярными среди жителей всех стран. Победный путь этой породы начался с Ньюфаундленда, и теперь лабрадоры ретриверы есть практически в каждой стране мира. Они, как и ротвеллеры, служат в полиции — ведь эти собаки способны обнаружить даже небольшие дозы наркотиков. Их используют в качестве поводырей слепые люди. Лабрадоры ретриверы работают и как спасатели.
8. Папильон
Представители этой породы очень красивы и умны. Папильоны были и остаются символом элегантности. Во времена Возрождения многие высокопоставленные особы, включая королей, держали при себе собак этой породы.
9. Ротвейлер
Сегодняшние ротвеллеры произошли от схожей породы, только те собаки были больше, им не купировали хвосты, а основное назначение предков ротвеллеров — валить крупный рогатый скот. Да, это были собаки-убийцы, которые могли справиться и с коровой и с крупным быком. Сегодняшние ротвеллеры несколько меньше, но все равно породу отличают крепкий, широкий скелет, большие челюсти. Их умственные способности широко известны. Ротвеллеры иногда работают в полиции, а несколько ранее владельцы этих собак обучали их носить дрова и другие тяжести на рынки или домой. Вам нужен защитник? Вы его нашли.
10. Австралийская пастушья собака
Данная порода выведена австралийцами, которым был необходим надежный помощник для наблюдения за огромными стадами овец. Эта порода славится своим умом, способностью понимать хозяина с полуслова, легко поддается дрессировке. Эти собаки не просто загоняют послушных овец, они способны справиться и с упрямцами — легко покусывая животных, они принуждают их идти туда, куда указывает пастух. Порода выведена относительно недавно (19 век), и их способности находят широкое применение и сегодня. Отметим, что это очень активные и исполнительные собаки.
2-я группа собак — Умницы — просто способные породы собак
С 11-го по 22-е места разделили собаки с непревзойденными рабочими качествами, обучение которых занимает от 6 до 15 повторений. Эти собаки отлично помнят команды, отреагируют на первую отданную команду в 85% случаев или чаще. Любой хозяин сможет выдрессировать собак этих пород до превосходного уровня, даже не обладая особым терпением и опытом.
11. Вельш-корги-пемброк
12. Цвергшнауцер
13. Спрингер-спаниель
14. Бельгийская овчарка
15. Колли
16. Немецкий шпиц (кеесхонд)
17. Курцхаар
18. Английский коккер
19. Миттельшнауцер
20. Американский коккер
21. Померанский шпиц
22. Кардиган-вельш-корги
11. Вельш-корги-пемброк
12. Цвергшнауцер
13. Спрингер-спаниель
14. Бельгийская овчарка
15. Колли
16. Немецкий шпиц (кеесхонд)
17. Курцхаар
18. Английский коккер
19. Миттельшнауцер
20. Американский коккер
21. Померанский шпиц
22. Кардиган-вельш-корги
3-я группа собак — Способные ребята — породы собак с хорошей способностью
С 23-го по 38-е места занимают породы со способностями к дрессировке выше средних. Эти собаки начинают понимать простые новые команды за 15 — 25 повторений, но вы должны периодически повторять выученные команды. Псы этих пород реагируют на первую команду в 70% случаев или чаще. Если тренировки нерегулярны или дрессировщик неопытен, команды будут выполняться через пень-колоду или вообще пропускаться мимо ушей.
23. Йоркширский терьер
24. Ризеншнауцер
25. Эрдельтерьер
26. Бувье
27. Бриар
28. Спрингер-спаниель
29. Самоед
30. Американский стаффордширский терьер
31. Сеттер-гордон
32. Керн-терьер
33. Керри-блю-терьер
34. Ирландский сеттер
35. Карликовый пинчер
36. Английский сеттер
37. Фараонова собака
38. Далматин
23. Йоркширский терьер
24. Ризеншнауцер
25. Эрдельтерьер
26. Бувье
27. Бриар
28. Спрингер-спаниель
29. Самоед
30. Американский стаффордширский терьер
31. Сеттер-гордон
32. Керн-терьер
33. Керри-блю-терьер
34. Ирландский сеттер
35. Карликовый пинчер
36. Английский сеттер
37. Фараонова собака
38. Далматин
4-я группа собак — Работяги — породы собак со средними способностями
Породы, занимающие 39 — 57-е места, — рабочие собаки со средними способностями. Они понимают команды после 15 — 20 повторений, но для устойчивого эффекта требуется 25 — 40 повторений. Собаки этих пород реагируют на первую команду в 50% случаев или чаще. В отсутствие регулярной практики забывают навыки довольно быстро.
39. Бедлингтон-терьер
40. Той-терьер
41. Ирландский волкодав
42. Салюки
43. Пойнтер
44. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
45. Хаски
46. Грейхаунд
47. Боксер
48. Немецкий дог
49. Такса
50. Бультерьер
51. Маламут
52. Шарпей
53. Фокстерьер
54. Риджбек
55. Вельштерьер
56. Ирландский терьер
57. Акита-ину
39. Бедлингтон-терьер
40. Той-терьер
41. Ирландский волкодав
42. Салюки
43. Пойнтер
44. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
45. Хаски
46. Грейхаунд
47. Боксер
48. Немецкий дог
49. Такса
50. Бультерьер
51. Маламут
52. Шарпей
53. Фокстерьер
54. Риджбек
55. Вельштерьер
56. Ирландский терьер
57. Акита-ину
5-я группа собак — Упрямцы — породы собак с низкими способностями
Места 58 — 72 заняли породы, которым требуется 25 повторов для понимания команды и 40 — 80 — для безукоризненного исполнения. Запоминают плохо, им требуется освежать навыки. Эти собаки любят гулять сами по себе, принимать собственные решения и реагируют на хозяина, только если он находится вблизи. Эти собаки не для новичков, их дрессировка даже для эксперта будет не самым легким делом.
58. Скай-терьер
59. Селихэм-терьер
60. Мопс
61. Французский бульдог
62. Брюссельский грифон
63. Итальянская левретка
64. Китайская хохлатая собака
65. Японский хин
66. Бобтейл
67. Скотчтерьер
68. Сенбернар
69. Большая пиренейская собака
70. Чихуахуа
71. Лхасский апсо
72. Бульмастиф
58. Скай-терьер
59. Селихэм-терьер
60. Мопс
61. Французский бульдог
62. Брюссельский грифон
63. Итальянская левретка
64. Китайская хохлатая собака
65. Японский хин
66. Бобтейл
67. Скотчтерьер
68. Сенбернар
69. Большая пиренейская собака
70. Чихуахуа
71. Лхасский апсо
72. Бульмастиф
6-я группа собак — Просто красавцы — породы собак с очень низкими способностями
Замыкают рейтинг породы, занявшие с 73 по 83 места. Конечно, нельзя назвать их неспособными — просто они очень сложны в плане дрессировки. Для таких пород порой требуется свыше 100 повторений-проработок команды, причем за большой промежуток времени. Иначе собаки будут себя вести так, как если бы занятий не было никогда. Большинство экспертов рассматривают некоторые из этих пород как необучаемые.
73. Ши-тцу
74. Бассет-хаунд
75. Мастиф
76. Бигль
77. Пекинес
78. Бладхаунд
79. Борзая
80. Чау-чау
81. Бульдог
82. Бассенджи
83. Афганская борзая
73. Ши-тцу
74. Бассет-хаунд
75. Мастиф
76. Бигль
77. Пекинес
78. Бладхаунд
79. Борзая
80. Чау-чау
81. Бульдог
82. Бассенджи
83. Афганская борзая
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тогда судя по логике автора самые умные из людей это рабы и всякие халдеи , склонные к подчинению. собака воспринимает человека как доминанта , ибо все псовые произошли от волков , животные некогда коллективные . с точки зрения эволюции собака деградировашийся волк. поэтому собака подчиняется и выполняет команды другого индивида.
кошка вообще не воспринимает человека как хозяина . и это не значит что она тупа. и лошадь . и корова. пс. у самого есть такса .
Корен определил три аспекта интеллекта собак в своей книге:
инстинктивный интеллект - способность собаки выполнять задачи, для которых она была выведена;
адаптивный интеллект - способность собаки решать проблемы собственными силами;
рабочий интеллект - способность собаки к обучению.
Исходя из этих аспектов разбил все породы собак на шесть условных категорий.
Автор взял за основу в определении интеллекта собаки два критерия: понимание команды и исполнение команды с первого раза.
Этот метод не связан с генетическими особенностями интеллекта (например, с изобретательностью и пониманием общей ситуации).
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Кстати волки практически не подлежат дрессировке и подпадали бы под шестую категорию - неспособность к обучению.