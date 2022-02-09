Малоизвестные факты о фильмах "Обитель зла" с Миллой Йовович

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Осторожно, возможны спойлеры! Большая часть фактов связана с Миллой Йовович, событиям на съёмочной площадке, а также работе над сценариями.
"Обитель зла" (2002)
Отделу грима и съемочной группе было трудно иметь дело с собаками, которые постоянно слизывали с себя грим зомби, кровь и мясо.
Милла Йовович сама выполняла все трюки, кроме прыжка с трубы в канализации. В той сцене использовали дублера, потому что её агент полагал, что Миллу могут задушить свисающие провода.
Милла Йовович сказала, что настоящая причина, по которой она снялась в этом фильме, заключалась в том, что ее брат Марко был большим поклонником видеоигр.
Милла Йовович сама выполняла все трюки, кроме прыжка с трубы в канализации. В той сцене использовали дублера, потому что её агент полагал, что Миллу могут задушить свисающие провода.
Милла Йовович сказала, что настоящая причина, по которой она снялась в этом фильме, заключалась в том, что ее брат Марко был большим поклонником видеоигр.
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Милла Йовович была разочарована этим фильмом. Она сказала, что студия хотела больше экшена и взрывов. По этой причине сценарий несколько раз переписывали, урезая сюжетную линию.
Практически все актёры, сыгравшие зомби, были профессиональными танцорами. Но как и в первой картине, людей отучали вытягивать вперёд руки, а также волочить ноги во время движения вперёд.
Милла Йовович тренировалась 3 месяца, чтобы привести себя в форму для старта съёмок.
Декорации церкви возводили в течение 7 недель.
Практически все актёры, сыгравшие зомби, были профессиональными танцорами. Но как и в первой картине, людей отучали вытягивать вперёд руки, а также волочить ноги во время движения вперёд.
Милла Йовович тренировалась 3 месяца, чтобы привести себя в форму для старта съёмок.
Декорации церкви возводили в течение 7 недель.
Это точно самый кровавый фильм (среди трёх первых картин). И это неслучайно... Ведь "кровавость" была главным требованием студии ещё на этапе написания сценария.
Для сцены нападения ворон на протяжении всего эпизода использовались только две вороны. Остальные птицы были введены со спецэффектами.
Первоначальный сценарий включал несколько эпизодов воспоминаний, изображающих судебный процесс в Международном суде Женевы. Руководители "Амбреллы" были осуждены за геноцид, но слушание внезапно закончилось, когда в зал суда ворвалась армия нежити.
Для сцены нападения ворон на протяжении всего эпизода использовались только две вороны. Остальные птицы были введены со спецэффектами.
Первоначальный сценарий включал несколько эпизодов воспоминаний, изображающих судебный процесс в Международном суде Женевы. Руководители "Амбреллы" были осуждены за геноцид, но слушание внезапно закончилось, когда в зал суда ворвалась армия нежити.
После выхода фильма "Аватар" на экраны, Пол Андерсон загорелся идеей снять четвёртую часть в 3D. Съёмки в 3D увеличили бюджет картины на 20%. На подготовку к съёмкам ушло более 2 недель.
Самоле Элис — российский Як-52.
В прошлых фильмах "Обитель зла" у Элис были светло-жёлтые волосы, но в этом фильме волосы Элис не жёлто-русые, а коричнево-каштановые.
Фильм должны были снимать на одной из крупнейших студий Торонто, но за день до начала съемок она сгорела.
Самоле Элис — российский Як-52.
В прошлых фильмах "Обитель зла" у Элис были светло-жёлтые волосы, но в этом фильме волосы Элис не жёлто-русые, а коричнево-каштановые.
Фильм должны были снимать на одной из крупнейших студий Торонто, но за день до начала съемок она сгорела.
Первый фильм серии, в котором не фигурируют церберы (нежить-псы).
Согласно сценарию, хронология событий фильма якобы происходит через несколько недель после окончания "Обитель зла 4: Жизнь после смерти".
Первая сцена в фильме, где Элис поднимается из воды, является компьютерной графикой.
Данная часть получила самый низкий рейтинг на сайте-агрегаторе IMDb.
Хотя в фильме это не упоминается, предыстория показывает, что большинство солдат Амбреллы – клоны. Это объясняет их огромное количество и преданность корпорации.
Согласно сценарию, хронология событий фильма якобы происходит через несколько недель после окончания "Обитель зла 4: Жизнь после смерти".
Первая сцена в фильме, где Элис поднимается из воды, является компьютерной графикой.
Данная часть получила самый низкий рейтинг на сайте-агрегаторе IMDb.
Хотя в фильме это не упоминается, предыстория показывает, что большинство солдат Амбреллы – клоны. Это объясняет их огромное количество и преданность корпорации.
"Обитель зла: Последняя глава" (2016)
Во время съёмок фильма в ЮАР погиб член съёмочной группы Рикардо Корнелиус. Рикардо доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.
Также сильно пострадала каскадёрша во время съёмок фильма. Её травмы были настолько ужасными, что Оливию Джексон ввели в медикаментозную кому на 17 дней. Ей ампутировали руку. У Джексон диагностировали компрессионный перелом позвоночника, переломы дисков позвоночника, кровоизлияние в мозг, разбитую глазницу, разрыв барабанной перепонки. Несчастный случай произошёл из-за вышедшего из строя крана, на котором была размещена камера. Подробнее об этом уже писали на Фишках... здесь
Также сильно пострадала каскадёрша во время съёмок фильма. Её травмы были настолько ужасными, что Оливию Джексон ввели в медикаментозную кому на 17 дней. Ей ампутировали руку. У Джексон диагностировали компрессионный перелом позвоночника, переломы дисков позвоночника, кровоизлияние в мозг, разбитую глазницу, разрыв барабанной перепонки. Несчастный случай произошёл из-за вышедшего из строя крана, на котором была размещена камера. Подробнее об этом уже писали на Фишках... здесь
Какой из этих фильмов смотрели вы?
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