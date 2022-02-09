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Малоизвестные факты о фильмах "Обитель зла" с Миллой Йовович

Малоизвестные факты о фильмах "Обитель зла" с Миллой Йовович (8 фото)

Автор:
09 февраля 2022 10:16
Сообщество : Кино
Метки: Милла Йовович   Обитель зла   интересное   кино   кинофакты   факты   
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Осторожно, возможны спойлеры! Большая часть фактов связана с Миллой Йовович, событиям на съёмочной площадке, а также работе над сценариями.
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Милла Йовович была разочарована этим фильмом. Она сказала, что студия хотела больше экшена и взрывов. По этой причине сценарий несколько раз переписывали, урезая сюжетную линию.

Практически все актёры, сыгравшие зомби, были профессиональными танцорами. Но как и в первой картине, людей отучали вытягивать вперёд руки, а также волочить ноги во время движения вперёд.

Милла Йовович тренировалась 3 месяца, чтобы привести себя в форму для старта съёмок.

Декорации церкви возводили в течение 7 недель.
Это точно самый кровавый фильм (среди трёх первых картин). И это неслучайно... Ведь "кровавость" была главным требованием студии ещё на этапе написания сценария.

Для сцены нападения ворон на протяжении всего эпизода использовались только две вороны. Остальные птицы были введены со спецэффектами.

Первоначальный сценарий включал несколько эпизодов воспоминаний, изображающих судебный процесс в Международном суде Женевы. Руководители "Амбреллы" были осуждены за геноцид, но слушание внезапно закончилось, когда в зал суда ворвалась армия нежити.
После выхода фильма "Аватар" на экраны, Пол Андерсон загорелся идеей снять четвёртую часть в 3D. Съёмки в 3D увеличили бюджет картины на 20%. На подготовку к съёмкам ушло более 2 недель.

Самоле Элис — российский Як-52.

В прошлых фильмах "Обитель зла" у Элис были светло-жёлтые волосы, но в этом фильме волосы Элис не жёлто-русые, а коричнево-каштановые.

Фильм должны были снимать на одной из крупнейших студий Торонто, но за день до начала съемок она сгорела.
Первый фильм серии, в котором не фигурируют церберы (нежить-псы).

Согласно сценарию, хронология событий фильма якобы происходит через несколько недель после окончания "Обитель зла 4: Жизнь после смерти".

Первая сцена в фильме, где Элис поднимается из воды, является компьютерной графикой.

Данная часть получила самый низкий рейтинг на сайте-агрегаторе IMDb.

Хотя в фильме это не упоминается, предыстория показывает, что большинство солдат Амбреллы – клоны. Это объясняет их огромное количество и преданность корпорации.
Какой из этих фильмов смотрели вы?

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Метки: Милла Йовович   Обитель зла   интересное   кино   кинофакты   факты   
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Murych Час назад
Особо понравились 1,2 и 4.
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Колька Валеркин сын Час назад
Малоизвестный факт - Элик погибает в первой части RE и дальше не всплывает.
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