Малоизвестные факты о фильмах "Обитель зла" с Миллой Йовович

Отделу грима и съемочной группе было трудно иметь дело с собаками, которые постоянно слизывали с себя грим зомби, кровь и мясо.



Милла Йовович сама выполняла все трюки, кроме прыжка с трубы в канализации. В той сцене использовали дублера, потому что её агент полагал, что Миллу могут задушить свисающие провода.



Милла Йовович сказала, что настоящая причина, по которой она снялась в этом фильме, заключалась в том, что ее брат Марко был большим поклонником видеоигр.