Кадры в фильме "Высота" не уступали известному фото "Обед на небоскребе": как их снимали?

Инна Макарова вспоминала: "Мы с Николаем Рыбниковым решили все трюки выполнять самостоятельно, потому что мне казалось, что дублерша может не так прыгнуть, не так повернуться. И Коля в самых опасных сценах тоже снимался сам. Только один раз, опасаясь за его жизнь, сцену "общий спуск с высоты" осуществил каскадер. А тот эпизод, где герой Рыбникова пролетает с колосниковой площадки мимо меня, выполнил он сам. Причем приземлился Коля не очень удачно – на какую-то железку, но, тем не менее, продолжал работать. Но я считаю, что наши с Николаем действия нельзя назвать отчаянными или безрассудными. Мы не отчаянные ребята, как тогда утверждали журналисты. Это наша профессия – не мы такие, а те люди, которых мы играли".



Да, это был настоящий актерский подвиг.