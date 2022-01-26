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Кадры в фильме "Высота" не уступали известному фото "Обед на небоскребе": как их снимали?

Кадры в фильме "Высота" не уступали известному фото "Обед на небоскребе": как их снимали? (8 фото)

Автор:
26 января 2022 17:07
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   интересное   кино   советские актеры   советское кино   съемки   факты   
1328
8
В фильме Александра Зархи высотные кадры сняты очень профессионально и ни в чем не уступают известному на весь мир фото. Но "Высота" известна только в нашей стране.
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Метки: актеры   интересное   кино   советские актеры   советское кино   съемки   факты   
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7  комментариев
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
Конечно видно, что многие эпизоды снимались на "фоне" картинки, но желание актёров НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ своих дублёров - дорогого стОит
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9k
MUZSER 46 минут назад
Ну как же такой пост и без песни?

Ссылка www.youtube.com
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392
Alexa Bier 47 минут назад
не кочегара мы не плотники и сожалений горьких нет................
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608
Dimon Час назад
Фильм отличный, только сегодня попытка героя Рыбникова в ливень с ветром непременно водрузить флаг, которая закончилась ЧП , мало того что является грубейшим нарушением ТБ, так и выглядит идиотски! Представляете сколько голов полетело и сколько полетело бы в жизни, если бы человек из - за такого разбился насмерть?
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78
Vustinii 2 часа назад
Да там кругом комбинированные съемки
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22
Aleksey 2 часа назад
Хороший фильм. Добрый.
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