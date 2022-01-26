Кадры в фильме "Высота" не уступали известному фото "Обед на небоскребе": как их снимали?

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В фильме Александра Зархи высотные кадры сняты очень профессионально и ни в чем не уступают известному на весь мир фото. Но "Высота" известна только в нашей стране.
Для своего времени фильм стал действительно прорывом. Не только символ "оттепели", но отличный образец качественной операторской и актерской работы в невероятно сложных условиях, в которых раньше сниматься никто не рисковал. Премии международных кинофестивалей в Москве и Карловых Варах были заслуженны.
Картина, конечно, верх сценарного искусства, однако съемки стройки доменной печи получились просто потрясающими. Верхолазы, сварщики, скалолазы и монтажники будто бы парят над опасной бездной.
В фильме было несколько локаций:
- павильон "Мосфильма";
- Днепропетровск (сцены в местном парке);
- Днепродзержинск. Главная локация, на металлургическом комбинате снимались настоящие строители и монтажники доменной печи № 12 "Днепростальконструкция". Все взаправду.
В фильме было несколько локаций:
- павильон "Мосфильма";
- Днепропетровск (сцены в местном парке);
- Днепродзержинск. Главная локация, на металлургическом комбинате снимались настоящие строители и монтажники доменной печи № 12 "Днепростальконструкция". Все взаправду.
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Конечно перед камерой стояли настоящие актеры. Николай Рыбников и Инна Макарова сразу сказали, что будут играть все сами, отказывались от дублеров, хотя это был огромный риск, как для них самих, так и для всего съемочного процесса. Каскадеры всегда находились где-то рядом.
Инна Макарова вспоминала: "Мы с Николаем Рыбниковым решили все трюки выполнять самостоятельно, потому что мне казалось, что дублерша может не так прыгнуть, не так повернуться. И Коля в самых опасных сценах тоже снимался сам. Только один раз, опасаясь за его жизнь, сцену "общий спуск с высоты" осуществил каскадер. А тот эпизод, где герой Рыбникова пролетает с колосниковой площадки мимо меня, выполнил он сам. Причем приземлился Коля не очень удачно – на какую-то железку, но, тем не менее, продолжал работать. Но я считаю, что наши с Николаем действия нельзя назвать отчаянными или безрассудными. Мы не отчаянные ребята, как тогда утверждали журналисты. Это наша профессия – не мы такие, а те люди, которых мы играли".
Да, это был настоящий актерский подвиг.
Да, это был настоящий актерский подвиг.
Но не все кадры на высоте снимали со строителями/актерами/каскадерами на доменной печи. Высотные сцены были сделаны непростым способом блуждающей маски. То есть: сначала актеров снимали в павильоне, потом запечатлевали фон (трубы, вид стройки, доменные печи, города), затем делали промежуточные изображения актеров на черном фоне, маски, контрмаски и фона. Потом эти съемки совмещались.
Такие комбинированные съемки в "Высоте" делал опытнейший оператор Борис Горбачев. Благодаря его умению кадры получились как настоящие. И вот теперь поди знай, на самом ли деле сварщица Катя Петрашень балансировала на тонкой доске над пропастью или же это совмещение...
Не зря в номинациях "Оскар" есть номинация за лучшие визуальные эффекты. Это еще раз доказывает, как важны комбинированные съемки в кино.
Не зря в номинациях "Оскар" есть номинация за лучшие визуальные эффекты. Это еще раз доказывает, как важны комбинированные съемки в кино.
Стоит признать, что в США всегда старались задействовать самые последние технологии, для создания таких съемок. В СССР все же было одновременно проще и сложнее, что говорит о находчивости и таланте советского кинопроизводства, где создавали искусство в сложнейших условиях, а итог был не хуже, чем у других стран, а иногда в чем-то и превосходил их.
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