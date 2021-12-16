Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой

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Милый и трогательный фильм, где сыграла десятилетняя Элисон Портер вышел на экраны в 1991 году и мгновенно полюбился зрителям.
Исполнительнице главной роли прочили прекрасную актерскую карьеру, однако быстро Элисон пропала с экранов. Роль Кудряшки Сью не была ее дебютом - у нее уже был опыт съемок как в кино, так и в рекламе. Родители заметили актерский талант девочки еще в трехлетнем возрасте и сразу стали водить ее на разные кастинги.
Впервые она появилась на экране в рекламе, а в пять лет получил титул "Лучшая юная вокалистка" на конкурсе "Star Search".
Карьера Элисон пошла в гору. В 1987 году она впервые приняла участие в съемках фильма (небольшая роль в сериале "Я покорю Манхэттен"), потом еще в одном ("Родители"), а затем ее пригласили на кастинг главной героини "Кудряшки Сью".
Карьера Элисон пошла в гору. В 1987 году она впервые приняла участие в съемках фильма (небольшая роль в сериале "Я покорю Манхэттен"), потом еще в одном ("Родители"), а затем ее пригласили на кастинг главной героини "Кудряшки Сью".
Джон Хьюз искал не просто девочку-актрису. Она должна была жить в кадре - быть веселой, озорной, естественной и органичной. Элисон обошла многих претенденток и не зря: ее Сью безоговорочно покорила зрителей, Портер получила в 1992 году номинацию на премию "Молодой актер", которую и получила в 1993 году.
Казалось бы, двери в Голливуд открыты, только успевай. Но в 1994 году семья Портер переехала в другой штат, где Элисон решила попробовать себя в качестве актрисы театра. Несколько лет она спокойно училась и выходила на подмостки школьного театра. Через восемь лет перерыва в кинокарьере Элисон утвердили на роль Урлин в спектакле "Footloose" (Нью-Йорк). Она принимала участие во многих постановках на Бродвее и не ограничивала себя только театром. С самого детства девочка любила петь и с 2003 года выходила на сцену в качестве вокалистки группы "Raz". Потом создала и собственную группу "Alisan Porter Project".
Элисон в 2014 году поделилась с подписчиками своего блога, что ее жизнь не была безоблачной. Ее не миновала участь многих актеров, ставших популярными с детства: пристрастие к запрещенным препаратам и алкоголю. Много времени в плохих компаниях, пустое прожигание жизни. Однако Элисон смогла вырваться из этого окружения и с 2007 года ведет абсолютно трезвый образ жизни. Никакого алкоголя или запрещенных веществ.
В 2009 году актриса выпустила свой первый сольный альбом, а в 2012 году вышла замуж и родила сына Мейсона. В 2014 году у пары родилась дочка Ария, а Элисон записала второй сольный альбом певицы. Портер не ушла в семейную жизнь с головой, продолжала работать, но все равно о Кудряшке Сью стали постепенно забывать.
Но про девушку снова заговорили в 2016 году, когда она появилась в американской версии шоу "Голос", когда во время слепых прослушиваний к ней развернулись все наставники. Элисон оказалась в команде Кристины Агилеры, а в итоге стала победительницей сезона.
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Я внимательно читал и в курсе что у неё были проблемы с алкоголем и наркотой.НО!Это вполне естественно когда тебя,ещё ребёнка по сути пихают во взрослый график работы,попутно предлагая "вкусняшки".***Ну не сама же она запрещённые препараты нашла,нашлись "добрые дяди и тёти****
А вот то что выкарабкалась и зажила нормальной жизнью-умничка.
И есть там одна цитата: "Так что, короче говоря, никакой злой наркоман или дилер не сажал меня - бедную девочку - на иглу, как об этом обычно пишут в газетах." Сама пришла, сама начала, все сама.
Я не говорю, что не сажают подростков и детей намеренно. Есть и такое. Но очень часто подростки просто не вывозят: внезапная колоссальная слава, тяжелое детство, вседозволенность, насилие, ну и прочие триггеры, все перечислять долго.
И не идут к психотерапевтам (долго, дорого, лень и прочее), а идут путем попроще...
А Элисон и правда молодец, что смогла справиться и выкарабкаться!