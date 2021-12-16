Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой

Казалось бы, двери в Голливуд открыты, только успевай. Но в 1994 году семья Портер переехала в другой штат, где Элисон решила попробовать себя в качестве актрисы театра. Несколько лет она спокойно училась и выходила на подмостки школьного театра. Через восемь лет перерыва в кинокарьере Элисон утвердили на роль Урлин в спектакле "Footloose" (Нью-Йорк). Она принимала участие во многих постановках на Бродвее и не ограничивала себя только театром. С самого детства девочка любила петь и с 2003 года выходила на сцену в качестве вокалистки группы "Raz". Потом создала и собственную группу "Alisan Porter Project".