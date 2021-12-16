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Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой

Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой (7 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 16:33
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   актрисы   голливуд   интересное   кино   пение   факты   фильмы   
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Милый и трогательный фильм, где сыграла десятилетняя Элисон Портер вышел на экраны в 1991 году и мгновенно полюбился зрителям.

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Метки: актеры   актрисы   голливуд   интересное   кино   пение   факты   фильмы   
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16  комментариев
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726
Снежный Барс Час назад
Очень рад, что хоть кто-то не побрился наголо и не судился со своим отцом за опеку над собой
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3k
leto2016 4 минуты назад
что стало что стало? осталась обаятельной.
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15k
Злобный Члегр Полчаса назад
Обидно, что у всех симпатичных еврейских маленьких курносых девочек к взрослому возрасту неизбежно вырастает носяра - флюгер!
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150
Шоу :-) продолжается 55 минут назад
А что вы хотели?, евреи они такие..
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3k
foggen2 Час назад
Карьера здорового человека.
Я внимательно читал и в курсе что у неё были проблемы с алкоголем и наркотой.НО!Это вполне естественно когда тебя,ещё ребёнка по сути пихают во взрослый график работы,попутно предлагая "вкусняшки".***Ну не сама же она запрещённые препараты нашла,нашлись "добрые дяди и тёти****
А вот то что выкарабкалась и зажила нормальной жизнью-умничка.
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20k
Ego sum qui sum 2 часа назад
о боже, она повзрослела?!
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150
Шоу :-) продолжается Ego sum qui sum 53 минуты назад
А что не должна была?
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323
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
как была страшная, так и осталась
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Сигизмунд Лазаревич Rus77 47 минут назад
ванюша, сходи в пятёрочку хлебни бояры. Ну а я ещё на могиле твоих детей станцую )))
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Сигизмунд Лазаревич foggen2 46 минут назад
и тебя голубок в блокнотег запишем...
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Сигизмунд Лазаревич Сергей 45 минут назад
Пластика... ну вот научили мы вас гоев умным словам.. а зря.
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