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"Зеркало" Тарковского и как его идею объяснила обычная уборщица

"Зеркало" Тарковского и как его идею объяснила обычная уборщица (5 фото)

Автор:
12 января 2022 18:54
Сообщество : Кино
Метки: интересное   истории   кино   мнение   советские режиссеры   советское кино   факты   
1752
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Многие зрители, после выхода картины, остались, мягко говоря, в недоумении. Практически ничего не понятно было как им, так и коллегам Андрея Арсеньевича.
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Метки: интересное   истории   кино   мнение   советские режиссеры   советское кино   факты   
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36k
jonnyD Час назад
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808
SilentBob Полчаса назад
ну как же тут не вспомнить мистера Бина:
- Я не ожидал, что такой талантливый человек, как Вы, окажется вполне нормальным. Я должен признаться, мне не удалось прочесть ни одной из ваших работ. Скажите, доктор, а какой конкретно пост Вы занимаете в своей галерее?
- Я сижу в углу и смотрю на картины.
- Это гениально! Было бы хорошо, если бы побольше специалистов следовало вашему примеру. Вместо того, чтобы выступать с лекциями, заниматься писаниной и спорить. Сидели бы просто и любовались самими картинами. Это же так гениально!
Ссылка youtu.be
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4k
B@r@bux Полчаса назад
Как-то мы спросили своего младшего ребёнка - расскажи коротенько про что книга Муму. Сын выдал "Скучно, грустно и собачку в конце утопили." В этом и есть вся суть артхауса.
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3k
Kozlodoev 49 минут назад
Аффтар, обсуждения на этом ресурсе не получится. Не формат, таксказать.
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15k
vikklu Час назад
Почему-то после просмотра "Сталкера" мне больше не хочется смотреть его фильмы. Я понимаю, он так видит, вернее, видел, но у меня иная точка зрения, получается.
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22
jeka vikklu 10 минут назад
Не смог досмотреть. Три раза пытался
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19k
Luc72 Час назад
Есть синдром поиска глубинного смысла там, где его нет, а еще есть синдром ИМИТАЦИИ ГЛУБОКОГО СМЫСЛА там, где его нет.
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47k
Albert GER Час назад
я не уборщица и не изысканный критик. мне не надо хвалить его. я на этом деньги незарабатываю.
просто нахожу все его фильмы скучным и наркоманским гоневом.
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82k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Не смотрел и скорее в, его не буду смотреть.
Тарковщина
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