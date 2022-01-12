"Зеркало" Тарковского и как его идею объяснила обычная уборщица

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Многие зрители, после выхода картины, остались, мягко говоря, в недоумении. Практически ничего не понятно было как им, так и коллегам Андрея Арсеньевича.
Даже близкому другу режиссера Андрею Кончаловскому картина также не понравилась: "Помню, после "Зеркала" мы вышли из зала с критиком Гастевым. Нам обоим картина не понравилась, он припомнил фразу Андре Жида: "Когда искусство освобождается от всех цепей, оно становится прибежищем химер".
В принципе - это нормально: кто-то шокирован фильмом, кто-то его обожает, а кто-то возмущен. Это большая работа и надеяться на однозначность ее восприятия было бы наивно.
В принципе - это нормально: кто-то шокирован фильмом, кто-то его обожает, а кто-то возмущен. Это большая работа и надеяться на однозначность ее восприятия было бы наивно.
Картины Тарковского Кончаловский считал чрезмерно длинными: "им недостает чувства меры, надо бы их перемонтировать. Они как прекрасная музыка, исполняемая слишком медленно". Нельзя не согласиться с его мнением. При этом он признает, что в творчестве Тарковского есть что-то, что ему просто недоступно.
"Даже завидую тем, кого его картины потрясают. Сам факт, что его творчество производит такой эффект, что оно так влиятельно в среде молодых режиссеров, уже говорит о его значительности".
"Даже завидую тем, кого его картины потрясают. Сам факт, что его творчество производит такой эффект, что оно так влиятельно в среде молодых режиссеров, уже говорит о его значительности".
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И вот, в одном из интервью Андрей Арсеньевич рассказал, как после просмотра "Зеркала" в каком-то маленьком кинотеатре на окраине Москвы (в большие кинотеатры фильм просто не пустили) было обсуждение. Зрители делились самыми разными точками зрения, но ни одна из них не была какой-то конкретной.
Уборщица, которая ждала окончания дискуссии, чтобы вымыть пол, сказала: "Ничего сложного в этом фильме нет. Он о человеке, который сделал много зла своим близким и теперь, в болезни, испытывает перед ними чувство вины". Тарковский был просто в шоке от этой фразы. Он заявил, что никогда не слышал более точного и более правдивого объяснения его картины.
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- Я не ожидал, что такой талантливый человек, как Вы, окажется вполне нормальным. Я должен признаться, мне не удалось прочесть ни одной из ваших работ. Скажите, доктор, а какой конкретно пост Вы занимаете в своей галерее?
- Я сижу в углу и смотрю на картины.
- Это гениально! Было бы хорошо, если бы побольше специалистов следовало вашему примеру. Вместо того, чтобы выступать с лекциями, заниматься писаниной и спорить. Сидели бы просто и любовались самими картинами. Это же так гениально!
"В 2011 году в немецком музее Ostwall Дортмунде, такая, как говорили в моем школьном детстве, «техничка» решила подправить работу Мартина Киппенбергера «Когда начинает капать с потолка» (название такое было у работы). Это была двухметровая деревянная башня, покрытая «грязью»-патиной, словно от протечки. Одна из опор башни находится в резиновом тазу. Там было очень много грязи.
Уборщица пренебрегла инструкцией, запрещающей обслуживающему персоналу подходить ко всем без исключения экспонатам на расстояние ближе 20 см, и помыла резиновый тазик. В итоге произведение искусства было полностью испорчено. А, по словам автора, провести восстановление и привести работу в ее первоначальный вид не представляется возможным. Любопытно, что страховая компания признала случай страховым и выплатила согласно договору Киппенбергеру €800 тыс.
В феврале 2014 года нечто подобное случилось в Италии. В музее города Бари уборщица выбросила пару экспонатов из мятой бумаги, а также смела со стола крошки печенья, которые, как выяснилось, были частью инсталляции стоимостью в €10 тыс.
Наконец, в 2015 снова в Италии, в Больцано, служительница ведра и швабры увидела инсталляцию «Где мы будем танцевать сегодня вечером?», представляющую собой разбросанные по полу бутылки из-под шампанского, окурки и конфетти, и немедленно вымела все это безобразие. Руководство музея извинилось перед миланскими художницами Сарой Гольдшмидт и Элеоноррй Кьяри, и те, как уверяют, буквально за 10 мин восстановили свой шедевр.
Детское интернет-издание «Лучик», в материале об этом вандализме, очень мило приводит слова персонажа из «Незнайки» по имени Козлик: «Ты на это пятно смотришь и ничего не можешь понять – просто мерзость какая-то! А богачи смотрят, да еще и похваливают. Нам, говорят, и не нужно, чтоб картина была понятная. Мы вовсе не хотим, чтоб какой-то художник чему-то там нас учил. Богатый и без художника все понимает, а бедняку и не нужно ничего понимать»."
просто нахожу все его фильмы скучным и наркоманским гоневом.
Тарковщина