"Зеркало" Тарковского и как его идею объяснила обычная уборщица

Картины Тарковского Кончаловский считал чрезмерно длинными: "им недостает чувства меры, надо бы их перемонтировать. Они как прекрасная музыка, исполняемая слишком медленно". Нельзя не согласиться с его мнением. При этом он признает, что в творчестве Тарковского есть что-то, что ему просто недоступно.

"Даже завидую тем, кого его картины потрясают. Сам факт, что его творчество производит такой эффект, что оно так влиятельно в среде молодых режиссеров, уже говорит о его значительности".