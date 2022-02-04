Интересные факты о музыке в советском кино

А вы знали, что в "Иронии судьбы или С легким паром" сыграл Андрей Миронов? Если знали, то вы истинный поклонник советского кино!



Роли Жени Лукашина и Нади Шевелевой сыграли всем нам известные Барбара Брыльска и Андрей Мягков. Но Рязанов, спустя много лет, признался, что изначально эти роли должны были исполнить Людмила Гурченко и Андрей Миронов. Но они были настолько жизнерадостны, что просто не прошли пробы выбивались из общей концепции фильма: "Они, как давно и хорошо сыгранный эстрадный дуэт, понеслись в лихой комедийной манере, очень далекой от моих режиссерских намерений. Перед камерой играли два комедийных "зубра", которые не могли соскочить с манеры и интонации "Соломенной шляпки". На экране действовали жизнерадостные и смешные персонажи, но "из другой оперы". Это был период, когда я сам прощался с условной комедийной легкостью, искал новую стилистику, другую интонацию. Поэтому и отверг эту уверенную актерскую пару. Боялся, что они собьют меня с толку. Я еще сам только-только нащупывал что-то новое для себя, сам еще не был достаточно тверд."

Но Рязанов все-таки нашел возможность вставить актеров в фильм. В новогоднюю ночи Ипполит и Надя смотрят именно "Соломенную шляпку". Кстати, ни Гурченко, ни Миронов совершенно не обиделись на режиссера и продолжали с ним работать после таких веселых, но неудачных проб.