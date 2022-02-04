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Интересные факты о музыке в советском кино

Интересные факты о музыке в советском кино (2 фото + 6 видео)

Автор:
04 февраля 2022 13:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   СССР   интересное   кино   советские актеры   советское кино   факты   
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О наших любимых советских фильмах мы знаем многое. Благодаря фотографиям со съемочной площадки и рассказам очевидцев.

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Метки: Музыка   СССР   интересное   кино   советские актеры   советское кино   факты   
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12  комментариев
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Очень классный пост! Спасибо, автор! Было интересно почитать и приятно послушать!
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89
Vustinii Час назад
Селезнёва ни когда не пела сама что за х…
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30k
ACU900 Час назад
Никакая не Селезнева.
Песню из "Приключение Буратино" - исполняет Нина Бродская. "Звенит январская вьюга" в "Иван Васильевич меняет профессию" - тоже...
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
Песня, "не вошедшая в фильм", взята из спектакля Московского ТЮЗа, где этот мюзикл имел колоссальный успех у зрителей: ну как же: "монашки" с электрогитарами на сцене... А потом на фирме грамзаписи "Мелодия" вышел аудиоспектакль на двух дисках, фрагмент фонограммы которой и использован в видеоролике
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36k
kalinser 2 часа назад
"Владимир Семенович спел не свою песню"
Ссылка www.youtube.com
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36k
kalinser 2 часа назад
"А вы знали, что в "Иронии судьбы или С легким паром" сыграл Андрей Миронов?"

Ссылка www.youtube.com
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В-ий kalinser Час назад
собственно, потому его Рязанов и не взял в итоге. никто б не поверил, что у такого вуманайзера какие-то проблемы на личном фронте
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