Интересные факты о музыке в советском кино

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О наших любимых советских фильмах мы знаем многое. Благодаря фотографиям со съемочной площадки и рассказам очевидцев.
Занимательные факты, истории о закадровых перипетиях, уникальные кадры работы режиссеров с актерами и смешные фото. Всегда ведь интересно, что там - по ту сторону кадра.
"Д’Артаньян и три мушкетёра" (1978 г.)
Трехсерийный фильм принес Боярскому всенародную славу и любовь, а Максим Дунаевский стал одним из самых популярных и известных композиторов СССР. Любая песня оттуда - хит.
Но были и не такие известные и успешные, их записали ВИА "Фестиваль", но их можно было услышать только на виниле, где записали аудиоверсию приключений строптивого гасконца и его товарищей.
Но были и не такие известные и успешные, их записали ВИА "Фестиваль", но их можно было услышать только на виниле, где записали аудиоверсию приключений строптивого гасконца и его товарищей.
"Семнадцать мгновений весны" (1973 г.)
Через весь фильм Татьяны Лиозновой звучит трогательная инструментальная композиция "Дороги весны". Она стала визитной карточкой фильма, наравне с "Где-то далеко" и "Не думай о секундах свысока".
Мелодию "Дороги" знают и любят все поклонники фильма о Штирлице. А знаете ли вы, что эта музыкальная тема полностью позаимствована из песни, которая изначально была посвящена сыну Штирлица. Сын в фильме так и не появился и от песни было решено отказаться. Но Лиознова решила оставить мелодию в картине и не прогадала. Без нее "Семнадцать мгновений весны" просто невозможно представить.
Мелодию "Дороги" знают и любят все поклонники фильма о Штирлице. А знаете ли вы, что эта музыкальная тема полностью позаимствована из песни, которая изначально была посвящена сыну Штирлица. Сын в фильме так и не появился и от песни было решено отказаться. Но Лиознова решила оставить мелодию в картине и не прогадала. Без нее "Семнадцать мгновений весны" просто невозможно представить.
"Обыкновенное чудо" (1978 г.)
В фильме Марка Захарова, где участвовали такие мастодонты как Олег Янковский, Александр Абдулов, Евгений Леонов принимал участие также и Михаил Боярский. Да-да,
Он записывал песню для роли Охотника, которую исполнил Всеволод Ларионов. Но она абсолютно не понравилась Марку Захарову и не вошла по итогу в фильм. Решение, пожалуй, было правильным, в музыкальном смысле она несколько выбивалась из общего фона картины.
Он записывал песню для роли Охотника, которую исполнил Всеволод Ларионов. Но она абсолютно не понравилась Марку Захарову и не вошла по итогу в фильм. Решение, пожалуй, было правильным, в музыкальном смысле она несколько выбивалась из общего фона картины.
"Приключения Буратино" (1975 год)
А вот исполнительница вот этой песни...
И вот этой - одна и та же певица и это не Наталья Селезнева. Если вы хорошо знаете советский кинематограф и советскую же эстраду, то наверняка сразу узнаете, кто это.
"Место встречи изменить нельзя" (1979 г.)
В этом фильме одну песню исполнил Владимир Высоцкий. Он написал несколько песен к этой картине, но в его исполнении прозвучала лишь одна. И мало кто знает, что Владимир Семенович спел не свою песню.
Вы обращали внимание, что Шарапов и Жеглов оба отлично играют на пианино. А Жеглов знает раннее творчество Александра Вертинского, конкретно песню про "лилового негра"
Вот такие вот правоохранительные органы - ловят всякую нечисть, отлично разбираются в искусстве, да и сами поют - заслушаешься.
Вы обращали внимание, что Шарапов и Жеглов оба отлично играют на пианино. А Жеглов знает раннее творчество Александра Вертинского, конкретно песню про "лилового негра"
Вот такие вот правоохранительные органы - ловят всякую нечисть, отлично разбираются в искусстве, да и сами поют - заслушаешься.
Интересный факт-дополнение
А вы знали, что в "Иронии судьбы или С легким паром" сыграл Андрей Миронов? Если знали, то вы истинный поклонник советского кино!
Роли Жени Лукашина и Нади Шевелевой сыграли всем нам известные Барбара Брыльска и Андрей Мягков. Но Рязанов, спустя много лет, признался, что изначально эти роли должны были исполнить Людмила Гурченко и Андрей Миронов. Но они были настолько жизнерадостны, что просто не прошли пробы выбивались из общей концепции фильма: "Они, как давно и хорошо сыгранный эстрадный дуэт, понеслись в лихой комедийной манере, очень далекой от моих режиссерских намерений. Перед камерой играли два комедийных "зубра", которые не могли соскочить с манеры и интонации "Соломенной шляпки". На экране действовали жизнерадостные и смешные персонажи, но "из другой оперы". Это был период, когда я сам прощался с условной комедийной легкостью, искал новую стилистику, другую интонацию. Поэтому и отверг эту уверенную актерскую пару. Боялся, что они собьют меня с толку. Я еще сам только-только нащупывал что-то новое для себя, сам еще не был достаточно тверд."
Но Рязанов все-таки нашел возможность вставить актеров в фильм. В новогоднюю ночи Ипполит и Надя смотрят именно "Соломенную шляпку". Кстати, ни Гурченко, ни Миронов совершенно не обиделись на режиссера и продолжали с ним работать после таких веселых, но неудачных проб.
Роли Жени Лукашина и Нади Шевелевой сыграли всем нам известные Барбара Брыльска и Андрей Мягков. Но Рязанов, спустя много лет, признался, что изначально эти роли должны были исполнить Людмила Гурченко и Андрей Миронов. Но они были настолько жизнерадостны, что просто не прошли пробы выбивались из общей концепции фильма: "Они, как давно и хорошо сыгранный эстрадный дуэт, понеслись в лихой комедийной манере, очень далекой от моих режиссерских намерений. Перед камерой играли два комедийных "зубра", которые не могли соскочить с манеры и интонации "Соломенной шляпки". На экране действовали жизнерадостные и смешные персонажи, но "из другой оперы". Это был период, когда я сам прощался с условной комедийной легкостью, искал новую стилистику, другую интонацию. Поэтому и отверг эту уверенную актерскую пару. Боялся, что они собьют меня с толку. Я еще сам только-только нащупывал что-то новое для себя, сам еще не был достаточно тверд."
Но Рязанов все-таки нашел возможность вставить актеров в фильм. В новогоднюю ночи Ипполит и Надя смотрят именно "Соломенную шляпку". Кстати, ни Гурченко, ни Миронов совершенно не обиделись на режиссера и продолжали с ним работать после таких веселых, но неудачных проб.
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или вы о тех, кто так думает?) Таких много, уж больно хорошо и достоверно актриса исполнила свою роль)
Песню из "Приключение Буратино" - исполняет Нина Бродская. "Звенит январская вьюга" в "Иван Васильевич меняет профессию" - тоже...
Ну да, там так и было, когда Миронов на пробах рассказывал отрывок, что его персонажу в школе девочка предпочла другого, то Рязанов понял, что в это никто не поверит)