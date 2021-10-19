8 событий из исторических фильмов, которые произошли на самом деле

Создатели исторических фильмов нередко домысливают некоторые моменты, чтобы сделать сюжет более захватывающим. Но в этой подборке вы найдете только те сцены, которые действительно были вдохновлены реальными событиями, что делает эти фильмы еще более невероятными!
В «Перл-Харборе» (2001) в принципе довольно много достоверных моментов, но вот уж что они воссоздали действительно точно, так это историю Дориса Миллера. В фильме мы видим, как Миллер (которого играет Куба Гудинг-младший) встает за зенитный пулемет и сбивает несколько японских самолетов.
Настоящий «Дори» Миллер поступил на службу в ВМС США в 1939 году. Однако в то время ВМФ не позволял афроамериканцам получать какие-либо повышения по службе, и поэтому Миллер служил дежурным по столовой.
7 декабря 1941 года, когда началось нападение японцев на Перл-Харбор, Миллер стирал белье на борту линкора «Вест Вирджиния». Миллер вступил в бой, не имея формальной подготовки. Он сбил несколько вражеских самолетов из орудия 50-го калибра и перетащил множество раненых солдат через горящий корабль в безопасное место. Он был одним из последних моряков, покинувших корабль, когда «Вест Вирджиния» затонула, и он проплыл 365 метров до берега. Миллер стал первым чернокожим моряком, награжденным Военно-морским крестом. В 2020 году ВМФ назвал его именем авианосец.
Многие согласятся, что это была одна из самых душераздирающих сцен в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник», но она становится еще печальнее, если знать, что в ее основе лежит история реальных людей, Исидора и Иды Штраус.
Исидор Штраус был совладельцем универмага Macy’s, и они с Идой навещали родственников в Германии. Когда «Титаник» столкнулся с айсбергом 14 апреля 1912 года, Исидора и ду направили в спасательную шлюпку под номером восемь. Однако Исидор отказался сесть в нее, когда увидел, что молодым мужчинам отказывают в возможности спастись. Ида также отказалась от места в шлюпке, сказав мужу: «Куда ты, туда и я».
В последний раз супругов видели вместе на палубе, держащимися за руки. На самом деле Джеймс Кэмерон даже отснял целую сцену, в которой Исидор и Ида отказываются от мест на борту шлюпки, но решил не включать его в окончательную версию фильма.
«Переступить черту» (2005) – биографический романтический фильм, рассказывающий историю Джонни Кэша и Джун Картер. Хотя в фильме сцена с предложением кажется сильно приукрашенной, Джонни действительно сделал предложение Джун прямо посреди выступления, причем для нее это стало сюрпризом. 22 февраля 1968 года они исполняли песню «Jackson» на концерте в Лондоне, Канаде, когда Кэш вдруг перестал петь (но продолжил играть на гитаре), и попросил Джун выйти за него замуж. Она сказала "да", и влюбленные поженились 1 марта 1968 года.
В фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013) актер Джона Хилл играет Донни Азоффа, прообразом которого был Дэнни Поруш. Как и в фильме, Поруш действительно был соучредителем и бывшим президентом компании «Стрэттон Оукмонт». В фильме есть сцена, в которой герой Джоны Хилла глотает золотую рыбку прямо в офисе, и, согласно самому Порушу, это произошло и в реальной жизни: «Я сказал одному из брокеров: «Если ты не будешь работать больше, я сожру твою рыбку». Ну я и сожрал!».
Джона Хилл, в свою очередь, очень хотел проглотить рыбку по-настоящему, но не смог из-за закона о жестоком обращении с животными. Однако он продержал живую рыбку во рту около трех секунд.
Фильм «Скрытые фигуры» (2016) рассказывает историю трех математиков-афроамериканок, которые работали в НАСА и помогли вывести на орбиту астронавта Джона Гленна. По сюжету одна из них, Мэри Джексон (в исполнении Жанель Монэ), обращается в сегрегированный суд с просьбой разрешить ей записаться на курсы повышения квалификации, которые проводились в школе для белых, чтобы она могла стать инженером. В итоге она получает разрешение и празднует победу. Согласно одноименной книге Марго Ли Шеттерли, по которой снимали фильм, это действительно произошло. Мэри обратилась к школьному совету с этой просьбой, и в итоге городские власти дали ей разрешение посещать занятия в школе для белых.
Хотя основная сюжетная линия в «Титанике» про роман главных героев – выдумка, это не помешало режиссеру Джеймсу Кэмерону добавить в фильм множество интересных «пасхалок», отсылающих к реальным событиям. Одна из них – автомобиль Renault Type CB Coupé de Ville 1912 года, который в начале фильма поднимают на корабль, а затем находят Джек и Роуз в грузовом отсеке корабля.
Автомобиль, который находился на борту настоящего «Титаника», принадлежал Уильяму Картеру из Брин-Мор, штат Пенсильвания. Картер купил автомобиль, пока путешествовал с женой и детьми по Европе. Семья Картеров пережила крушение «Титаника», но слуга Картера Александр Кэрнс и шофер Огастес Олдворт погибли. С тех пор, как корабль обнаружили на дне океана, несколько экспедиций попытались найти автомобиль, но безуспешно. Скорее всего, от него уже почти ничего не осталось.
В сцене на Омаха-Бич в фильме «Спасти рядового Райана» Стивен Спилберг воспроизвел реальные события настолько точно, что после выхода фильма в прокат Департаменту по делам ветеранов пришлось увеличить штат сотрудников на телефонной линии поддержки, чтобы справиться со звонками от ветеранов Второй мировой войны, которым требовалась психологическая помощь. Вместо того, чтобы показать войну красиво, как это делали все военные фильмы до «Спасти рядового Райана», Спилберг хотел показать ее настоящей, и снять начальную сцену как можно более реалистично.
Раз уж речь зашла о «Спасении рядового Райана», стоит отметить, что Стивен Спилберг также отдал в фильме дань уважения американскому снайперу Карлосу Хэскоку. В одной из сцен фильма снайпер Дэниел Джексон (которого играет Барри Пеппер) убивает немецкого снайпера, выстрелив ему в глаз.
Эта сцена – дань уважения морскому пехотинцу США Карлосу Хэскоку. Во время войны во Вьетнаме в Хэскока стреляли из укрытия снайперы Вьетнамской народной армии. Хэcкоку удалось разглядеть оптический прицел винтовки противника и выстрелить точно в него. Хэскок считается одним из лучших снайперов Америки, и этот выстрел до сих пор никому не удалось повторить.
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Учитывая потери японцев и сколько сбили главные герои в фильме получается больше никто из американцев даже не пытался стрелять по Зеро.
И раз уж речь зашла о «Спасении рядового Райана», стоит отметить, что вторая мировая и вьетнамская это как бы разные войны .