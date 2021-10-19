8 событий из исторических фильмов, которые произошли на самом деле

Многие согласятся, что это была одна из самых душераздирающих сцен в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник», но она становится еще печальнее, если знать, что в ее основе лежит история реальных людей, Исидора и Иды Штраус.

Исидор Штраус был совладельцем универмага Macy’s, и они с Идой навещали родственников в Германии. Когда «Титаник» столкнулся с айсбергом 14 апреля 1912 года, Исидора и ду направили в спасательную шлюпку под номером восемь. Однако Исидор отказался сесть в нее, когда увидел, что молодым мужчинам отказывают в возможности спастись. Ида также отказалась от места в шлюпке, сказав мужу: «Куда ты, туда и я».

В последний раз супругов видели вместе на палубе, держащимися за руки. На самом деле Джеймс Кэмерон даже отснял целую сцену, в которой Исидор и Ида отказываются от мест на борту шлюпки, но решил не включать его в окончательную версию фильма.