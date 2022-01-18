Строжайшие правила для детей-актеров фильмов о Гарри Поттере

Жестоко обошлись с Томом Фелтоном, которому пришлось 10 лет красить волосы в платиновый цвет. По этой причине они у него сильно испортились (почему не парик? Непонятно). А Эмма Уотсон, в том возрасте, когда все ее сверстницы экспериментируют с прическами, вынуждена была носить одну и ту же стрижку. И красить, кстати, тоже было нельзя. Ничего удивительного, что сразу после съемок она коротко подстриглась.

"И тогда я поняла, стоп, мне уже 20 лет, и я больше не маленькая девочка. Я была частью "Гарри Поттера" целых 10 лет, и мне было необходимо как-то обозначить завершение всего того. Я хотела каких-то кардинальных перемен, и именно короткая стрижка стала олицетворением этого".