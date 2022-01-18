Строжайшие правила для детей-актеров фильмов о Гарри Поттере

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Некоторые условия были вполне себе объяснимы - они все-таки дети. Но некоторые были довольно-таки жесткими.
Вещи, которые можно обычным детям, актерам было абсолютно нельзя делать, ведь они могли травмироваться, испортить костюмы и грим. И уж точно никаких школьных двоек.
Никаких батутов и велосипедов
На протяжении всего съемочного процесса детям-актерам было запрещено заниматься какими-либо видами экстремального спорта.
Правило вполне себе обоснованно, остается только представлять, как было непросто юным актерам, которым было запрещено кататься даже на велосипеде и роликах. Студия пояснила, что было бы огромной проблемой, если из-за травмы актера пришлось бы отложить премьеру фильма, или перекраивать весь съёмочный процесс.
Правило вполне себе обоснованно, остается только представлять, как было непросто юным актерам, которым было запрещено кататься даже на велосипеде и роликах. Студия пояснила, что было бы огромной проблемой, если из-за травмы актера пришлось бы отложить премьеру фильма, или перекраивать весь съёмочный процесс.
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Нельзя есть шоколад на съемочной площадке
Ходили слухи, что Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, постоянно носил в карманах костюма самые разные перекусы, в том числе и шоколад. И как-то раз было очень жарко и шоколад растаял, добавив работы костюмерам, которым и так было чем заняться. И с тех пор сотрудники решили окончательно пресечь что-то подобное, а карманы "рабочей" мантии Фелтона наглухо зашили, чтобы он ничего не мог туда положить.
Никакой романтики
Это правило было установлено для того, чтобы подростковые страсти обошли стороной и франшизу, и актеров. Ведь не редкие случаи, когда на съемочной площадке вспыхивали романы, которые потом расставались, а бывшие возлюбленные не могли работать вместе и кому-то приходилось даже покидать проект. Так что студия предположив, что подобное может случиться, и запретила романтику, а то пришлось бы заменять актеров, а это настоящая головная боль.
Романы все равно вспыхивали, но ни к каким критичным последствиям это не привело.
Романы все равно вспыхивали, но ни к каким критичным последствиям это не привело.
Учеба
Актерская жизнь детей это не только слава и развлечения на съемочной площадке. Обязательным условием участия в съемках франшизы было соблюдение учебного процесса и выполнение домашних заданий.
Один из близнецов, Оливер Фелпс, в одном из интервью говорил, что бывало такое, что актеры доделывали домашку на съемках, что, кстати, добавляло реализма в учебный процесс Хогвартса: "…во время сцены, снятой в Большом Зале, мы сидим за столами и делаем задания в тетрадях, которые являются нашей настоящей домашней работой, что делает этот эпизод весьма реалистичным".
Студия заботилась, чтобы дети получили образование, понимая, что съемки закончатся и будущее детей - очень важно.
Один из близнецов, Оливер Фелпс, в одном из интервью говорил, что бывало такое, что актеры доделывали домашку на съемках, что, кстати, добавляло реализма в учебный процесс Хогвартса: "…во время сцены, снятой в Большом Зале, мы сидим за столами и делаем задания в тетрадях, которые являются нашей настоящей домашней работой, что делает этот эпизод весьма реалистичным".
Студия заботилась, чтобы дети получили образование, понимая, что съемки закончатся и будущее детей - очень важно.
Съемки в других фильмах
Многие из тех, кто сыграли главных персонажей в фильме, говорили, что пока шли съемки всех частей "Гарри Поттера" им пришлось отказываться от некоторых проектов. Студия настояла на том, чтобы некоторые из актеров не принимали участие в "не соответствующих их имиджу фильмах". Разумно. Ведь основные поклонники "поттерианы" - дети и подростки и если любимые персонажи появятся в скандальном фильме, это могло стать большим разочарованием.
Дэниэл Рэдклифф за висе десять лет съемок сыграл лишь в одном фильме, правда по окончании франшизы начал отрываться по полной. Его фильмы были нестандартными и очень отличались от роли "Мальчика-Который-Выжил".
Дэниэл Рэдклифф за висе десять лет съемок сыграл лишь в одном фильме, правда по окончании франшизы начал отрываться по полной. Его фильмы были нестандартными и очень отличались от роли "Мальчика-Который-Выжил".
Смена прически
Жестоко обошлись с Томом Фелтоном, которому пришлось 10 лет красить волосы в платиновый цвет. По этой причине они у него сильно испортились (почему не парик? Непонятно). А Эмма Уотсон, в том возрасте, когда все ее сверстницы экспериментируют с прическами, вынуждена была носить одну и ту же стрижку. И красить, кстати, тоже было нельзя. Ничего удивительного, что сразу после съемок она коротко подстриглась.
"И тогда я поняла, стоп, мне уже 20 лет, и я больше не маленькая девочка. Я была частью "Гарри Поттера" целых 10 лет, и мне было необходимо как-то обозначить завершение всего того. Я хотела каких-то кардинальных перемен, и именно короткая стрижка стала олицетворением этого".
"И тогда я поняла, стоп, мне уже 20 лет, и я больше не маленькая девочка. Я была частью "Гарри Поттера" целых 10 лет, и мне было необходимо как-то обозначить завершение всего того. Я хотела каких-то кардинальных перемен, и именно короткая стрижка стала олицетворением этого".
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Метки: гарри поттер дети интересное кино правила съемки факты
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Кстати, по последним данным, будут снимать сериал про Гарри Поттера и там его мамой будет трансгендер.
А почему Гарри - белый?! Магия-с!