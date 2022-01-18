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Строжайшие правила для детей-актеров фильмов о Гарри Поттере

Строжайшие правила для детей-актеров фильмов о Гарри Поттере (7 фото)

Автор:
18 января 2022 19:35
Сообщество : Кино
Метки: гарри поттер   дети   интересное   кино   правила   съемки   факты   
2709
7
Некоторые условия были вполне себе объяснимы - они все-таки дети. Но некоторые были довольно-таки жесткими.
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Метки: гарри поттер   дети   интересное   кино   правила   съемки   факты   
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13  комментариев
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3k
A 2 часа назад
Бедные. Ведь им за это платили сущие гроши
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722
Chaim Kushnir 18 минут назад
Гарри Поттер то настоящим гандоном оказался по факту. Роулинг его, можно сказать , в люди вывела, а он в первых рядах кидающих в нее дерьмом оказался. Ну, истинный европеец, что тут сказать.
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3k
Kozlodoev 22 минуты назад
И ещё было правило, о котором никто вслух не говорит : на съёмки не приглашали магглов.
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616
Leonid Полчаса назад
С волосами ей было бы намного лучше чем с каре...
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Оля Т. 2 часа назад
Так вот за что они ненавидят Роулинг и так вцепились в возможность ее обосрать?
Кстати, по последним данным, будут снимать сериал про Гарри Поттера и там его мамой будет трансгендер.
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