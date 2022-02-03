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Трагическая история сестер-буфетчиц из "Карнавальной ночи

Трагическая история сестер-буфетчиц из "Карнавальной ночи (10 фото)

Автор:
03 февраля 2022 15:30
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   актрисы   интересное   история   кино   советские актрисы   советское кино   факты   
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"Ах Таня, Таня, Танечка..." пожалуй многие смогут продолжить текст этой песни и про то, что случилось с Танечкой, когда она служила в столовой заводской. "Карнавальная ночь" прославила не только Людмилу Гурченко, но и сестер Шмелевых.
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Как-то раз на концерте Ольги, Валентины и Евгении оказался Эльдар Рязанов. Он как раз начинал работу над своей первой картиной. Режиссер был в таком восторге от трио, что пригласил их сыграть буфетчиц без проб!
Девушки отлично сыграли свои роли, а музыкальные номера были отрепетированы с одного-двух раз: хороший слух стал в этом отличным помощником. Актрисы были трудолюбивы: раз за разом делали дубли с подносами в руках, в неотапливаемом павильоне.
Старшие сестры отдали все свои сбережения, чтобы помочь Ольге получить необходимую медицинскую помощь, но беда пришла и к ним.
Через несколько месяцев погибла дочь Евгении, которая увлекалась мотоциклами, была вполне опытным водителем, но не справилась с управлением.
А потом умер от отравления и сын старшей из сестер Валентины. Всем детям не было и тридцати.
Сестры старались поддерживать друг друга по мере сил. Именно это совместное проживание горя, скорее всего, спасло их от тяжелейшей депрессии.

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Метки: СССР   актрисы   интересное   история   кино   советские актрисы   советское кино   факты   
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17  комментариев
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1k
Dorell 6 часов назад
Типичная судьба у детей, которым все падало с неба. Мотоцикл, наркотики, рокнролл.
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2k
azuver 3 часа назад
Беда,когда родители хоронят своих детей. Автор,спасибо.Было интересно почитать.
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4k
Очень Злой 4 часа назад
Вроде как они там официантки.
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6k
Pashuta 4 часа назад
А жизнь реально пролетает мимо....
Вроде было 20, а уже 44.... (((
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1k
Максим Максимов 5 часов назад
Огромная "плеяда" КУМИРОВ не только старшего поколения, но, ИМХО, и молодёжи. К сожалению судьба распоряжается по-своему.
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4k
Горожанин 5 часов назад
Обычная судьба людей, все так живут. Не в раю. Жизнь. Не вижу смысла соплей.
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4k
ron 5 часов назад
Спасибо, очень интересно.
По заголовку догадывался, но не ожидал, что всё НАСТОЛЬКО трагично.
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24k
Ваня 5 часов назад
дай бог им здоровья!!!
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3k
Умница-красавица 5 часов назад
История вполне себе обычная, ничего прямо «трагического» не вижу. Хорошо женщины пожили, далеко не все доживают до их лет. Потеря ребёнка страшна в любом возрасте, но, к сожалению, это участь многих- пережить своих детей (
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1k
No pasaran 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
americos 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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Бу 6 часов назад
Спасибо
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