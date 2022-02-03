Трагическая история сестер-буфетчиц из "Карнавальной ночи

Валентине 91 год, Евгении - 89, Ольге - 86. Ольге тяжелее всего, она с трудом передвигается, ей нужен уход больше остальных. Но сестры не жалуются. В одном из интервью Валентина уверила, что их скромных пенсий вполне хватает на лекарства, еду и оплату коммунальных услуг. И ездят в санаторий раз в год по бесплатным путевкам.

Валентина, Ольга и Евгения иногда собираются все вместе, несмотря на то, что им уже трудно ездить в гости друг к другу. Вспоминают прошлое, поют любимые песни, а в Новый год обязательно все вместе смотрят "Карнавальную ночь". Валентина говорила, что бывает им горько от того, что жизнь так быстро пролетела, но воспоминания греют и поддерживают их.