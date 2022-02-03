Трагическая история сестер-буфетчиц из "Карнавальной ночи

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"Ах Таня, Таня, Танечка..." пожалуй многие смогут продолжить текст этой песни и про то, что случилось с Танечкой, когда она служила в столовой заводской. "Карнавальная ночь" прославила не только Людмилу Гурченко, но и сестер Шмелевых.
Сегодня эта фамилия мало кому известна, но образы симпатичных сотрудниц буфета запомнили все, кто хоть раз видел легендарный фильм Эльдара Рязанова.
Их знали во всем СССР, Евгения, Валентина и Ольга объездили с концертами всю страну. Но потом исчезли...
Их знали во всем СССР, Евгения, Валентина и Ольга объездили с концертами всю страну. Но потом исчезли...
Красивыми голосами и хорошим слухом девушки были обязаны своим родителям, которые постоянно устраивали дома творческие вечера. Мама и отец пели для гостей народные песни, а девочки исполняли частушки, которые были их коронным номером. Вот так и определилась их будущая судьба: они поступили в музыкальное училище.
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Кто и когда придумал создать вокальное трио - неизвестно, однако идея оказалась очень удачной, сестер приняли на работу в "Москонцерт". Трио пользовалось большим успехом, ведь девушки пели красиво, душевно и зрители тепло их понимали.
Сестер Шмелевых заметили, пригласили поучаствовать в самых первых "Голубых огоньках", а потом сняться в фильме "Полюшко-поле", а всенародную славу они получили после выхода "Карнавальной ночи".
Сестер Шмелевых заметили, пригласили поучаствовать в самых первых "Голубых огоньках", а потом сняться в фильме "Полюшко-поле", а всенародную славу они получили после выхода "Карнавальной ночи".
Как-то раз на концерте Ольги, Валентины и Евгении оказался Эльдар Рязанов. Он как раз начинал работу над своей первой картиной. Режиссер был в таком восторге от трио, что пригласил их сыграть буфетчиц без проб!
Девушки отлично сыграли свои роли, а музыкальные номера были отрепетированы с одного-двух раз: хороший слух стал в этом отличным помощником. Актрисы были трудолюбивы: раз за разом делали дубли с подносами в руках, в неотапливаемом павильоне.
Девушки отлично сыграли свои роли, а музыкальные номера были отрепетированы с одного-двух раз: хороший слух стал в этом отличным помощником. Актрисы были трудолюбивы: раз за разом делали дубли с подносами в руках, в неотапливаемом павильоне.
"Карнавальная ночь" вышла в лидеры проката 1956 года, а песни "Пять минут", которую сестры исполнили вместе с главной героиней и "Ах, Таня, Таня, Танечка" мгновенно ушли в народ. И у девушки настала совсем другая жизнь.
За 15 съемочных дней сестры получили по 6000 рублей на каждую. Огромные деньги по тем временам.
Часть денег они потратили на подарки родственникам и потом еще долго и достаточно безбедно жили на оставшиеся. А концертов в их жизни стало так много, что они могли жить ни в чем себе не отказывая. Валентина, Ольга и Евгения буквально жили на чемоданах, давая по 30 выступлений в месяц, появившись в самых дальних уголках страны.Каждый концерт был аншлаг.
Часть денег они потратили на подарки родственникам и потом еще долго и достаточно безбедно жили на оставшиеся. А концертов в их жизни стало так много, что они могли жить ни в чем себе не отказывая. Валентина, Ольга и Евгения буквально жили на чемоданах, давая по 30 выступлений в месяц, появившись в самых дальних уголках страны.Каждый концерт был аншлаг.
Фильм действительно изменил их жизнь. Валентина познакомилась с будущим мужем на концерте, он после выступления подошел познакомиться. Обожал "Карнавальную ночь" и знал ве песни наизусть.
Евгения и Ольга тоже связали свою жизнь с музыкантами. Все этой большой и дружной семьей они гастролировали по стране и жизнь их была хоть и вся в работе, но они были счастливы.
Евгения и Ольга тоже связали свою жизнь с музыкантами. Все этой большой и дружной семьей они гастролировали по стране и жизнь их была хоть и вся в работе, но они были счастливы.
Но постепенно слава сестер стала угасать: сниматься в кино их больше не приглашали, а на эстраду стали выходить новые исполнители. Со временем о трио вспоминали только преданные поклонники "Карнавальной ночи".
Их отдушиной стали их дети. Но здесь судьба была к ним жестока и несправедлива.
Их отдушиной стали их дети. Но здесь судьба была к ним жестока и несправедлива.
Ольге, младшей из сестер, врачи поставили страшный диагноз: опухоль головного мозга. Операция шла пять часов и пока Ольга была на операционном столе, скончался ее сын, который пристрастился к запрещенным веществам и умер от передозировки. Так как певице предстояла долгая и тяжелая реабилитация, то Валентина с Евгенией какое-то время скрывали страшную новость. Но в итоге сказать пришлось и это подкосило и без того ослабевшую после операции Ольгу.
Старшие сестры отдали все свои сбережения, чтобы помочь Ольге получить необходимую медицинскую помощь, но беда пришла и к ним.
Через несколько месяцев погибла дочь Евгении, которая увлекалась мотоциклами, была вполне опытным водителем, но не справилась с управлением.
А потом умер от отравления и сын старшей из сестер Валентины. Всем детям не было и тридцати.
Сестры старались поддерживать друг друга по мере сил. Именно это совместное проживание горя, скорее всего, спасло их от тяжелейшей депрессии.
Через несколько месяцев погибла дочь Евгении, которая увлекалась мотоциклами, была вполне опытным водителем, но не справилась с управлением.
А потом умер от отравления и сын старшей из сестер Валентины. Всем детям не было и тридцати.
Сестры старались поддерживать друг друга по мере сил. Именно это совместное проживание горя, скорее всего, спасло их от тяжелейшей депрессии.
На троих у сестре осталась один ребенок - дочь Валентины Галя. И сегодня она единственная, кто заботится о сестрах Шмелевых, став для ребенком для трех мам. Галина работает воспитателем в детском саду, но старается помогать материально не только маме, но и тетям.
Валентине 91 год, Евгении - 89, Ольге - 86. Ольге тяжелее всего, она с трудом передвигается, ей нужен уход больше остальных. Но сестры не жалуются. В одном из интервью Валентина уверила, что их скромных пенсий вполне хватает на лекарства, еду и оплату коммунальных услуг. И ездят в санаторий раз в год по бесплатным путевкам.
Валентина, Ольга и Евгения иногда собираются все вместе, несмотря на то, что им уже трудно ездить в гости друг к другу. Вспоминают прошлое, поют любимые песни, а в Новый год обязательно все вместе смотрят "Карнавальную ночь". Валентина говорила, что бывает им горько от того, что жизнь так быстро пролетела, но воспоминания греют и поддерживают их.
Валентина, Ольга и Евгения иногда собираются все вместе, несмотря на то, что им уже трудно ездить в гости друг к другу. Вспоминают прошлое, поют любимые песни, а в Новый год обязательно все вместе смотрят "Карнавальную ночь". Валентина говорила, что бывает им горько от того, что жизнь так быстро пролетела, но воспоминания греют и поддерживают их.
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Вроде было 20, а уже 44.... (((
По заголовку догадывался, но не ожидал, что всё НАСТОЛЬКО трагично.