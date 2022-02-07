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Полиция Вологды задержала гостя свадьбы, стрелявшего из автомата Калашникова

Полиция Вологды задержала гостя свадьбы, стрелявшего из автомата Калашникова (4 фото)

Автор:
07 февраля 2022 10:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   автомат калашникова   вологда   лезгинка   полиция   реакция соцсетей   свадьба   стрельба   
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Лица неназванной национальности соблюдают традиции, хоть и живут в исконно русском городе. Свадьба - значит, лезгинка и стрельба!

Свадьбу в Вологде гуляли с размахом. Каравая не было, зато, забирая невесту из ее дома, гости постреляли под звуки лезгиниу. Житель дома № 47 по улице Челюскинцев снял на видео эту чудесную сцену и через некоторое время выложил ее в местный паблик в ВК.


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Автор видео в комментарии к ролику указал, что всего в ста метрах от места съемки находится УМВД города, но реакции - ноль. Кстати, среди местных жителей нашлись те, что не считают стрельбу в спальном районе чем-то страшным, явно уповая на то, что стрелявшие не дураки, и патроны в оружии были холостыми.


Однако немногочисленных лояльных горожан осадили те, кто считают подобное поведение недопустимым.


После появления в соцсетях видео и последовавшего после него общественного резонанса в полиции Вологды зашевелились. В пресс-служе УМВД РФ по Вологодской области сообщили, что по "факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства событий и причастные к ним лица. По окончании проверки будет принято процессуальное решение". Стрелявший задержан, оружие (охолощеный автомат Калашникова) изъято.


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Метки: Ynews   автомат калашникова   вологда   лезгинка   полиция   реакция соцсетей   свадьба   стрельба   
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5  комментариев
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19k
Serg2001 11 минут назад
Если не обращать внимание на стрельбу холостыми, то очень скоро они начнут стрелять боевыми. А если и на это не обращать внимание, то будут стрелять уже не в воздух. Диалектика.
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5k
Mixalych 39 секунд назад
Мохнаторылые дети гор тупые и пустые как полторашки из под пива. Даже понты убогие... Калаш! Вах..! Но холостой...
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−172
веган если что Минуту назад
а в чем он не прав?
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−14
пофаласий 3 минуты назад
до чего путлерец - трижды матерь е/банный подзалупец страну довёл ...
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10k
☾ Атеист ☽ 10 минут назад
Надо под окнами таких стрелков, ночью, когда они спят, пальнуть из танка холостым снарядом! Чтоб, сцуко знали! что как минимум спать под такой грохот не приятно. А обычаи свои пусть соблюдают в своих аулах, где все свои и все поймут!
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