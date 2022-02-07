Полиция Вологды задержала гостя свадьбы, стрелявшего из автомата Калашникова

Лица неназванной национальности соблюдают традиции, хоть и живут в исконно русском городе. Свадьба - значит, лезгинка и стрельба!
Свадьбу в Вологде гуляли с размахом. Каравая не было, зато, забирая невесту из ее дома, гости постреляли под звуки лезгиниу. Житель дома № 47 по улице Челюскинцев снял на видео эту чудесную сцену и через некоторое время выложил ее в местный паблик в ВК.
Автор видео в комментарии к ролику указал, что всего в ста метрах от места съемки находится УМВД города, но реакции - ноль. Кстати, среди местных жителей нашлись те, что не считают стрельбу в спальном районе чем-то страшным, явно уповая на то, что стрелявшие не дураки, и патроны в оружии были холостыми.
Однако немногочисленных лояльных горожан осадили те, кто считают подобное поведение недопустимым.
После появления в соцсетях видео и последовавшего после него общественного резонанса в полиции Вологды зашевелились. В пресс-служе УМВД РФ по Вологодской области сообщили, что по "факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства событий и причастные к ним лица. По окончании проверки будет принято процессуальное решение". Стрелявший задержан, оружие (охолощеный автомат Калашникова) изъято.
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