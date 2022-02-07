Полиция Вологды задержала гостя свадьбы, стрелявшего из автомата Калашникова

Автор видео в комментарии к ролику указал, что всего в ста метрах от места съемки находится УМВД города, но реакции - ноль. Кстати, среди местных жителей нашлись те, что не считают стрельбу в спальном районе чем-то страшным, явно уповая на то, что стрелявшие не дураки, и патроны в оружии были холостыми.