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"Я сейчас автомат достану". В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке

"Я сейчас автомат достану". В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке

Автор:
24 сентября 2022 13:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: дебошир   детская площадка   екатеринбург   полиция   происшествие   прохожие   стрельба   
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Инцидент произошел во дворе на улице Бисертская. Об этом сообщает региональный портал E1.ru. Неадекват был пьян, выражался исключительно матом, а потом открыл стрельбу. В этот момент на площадке находились родители с детьми. В результате происшествия был ранен человек.


Как сообщает NEWS.ru, несколько мужчин выпивали во дворе, в какой-то момент началась драка, которая переросла в пальбу из травмата.

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— После первых выстрелов все побежали к месту стрельбы, а потом бегом ринулись оттуда, — рассказал E1.RU житель дома. — Родители срочно увели всех детей домой.

Мужчина выстрелил несколько раз, а потом разгуливал с пистолетом по двору, пока пьяные товарищи пытались его успокоить.

— Я, сука, сейчас автомат достану, — кричал дебошир.

Закончилось все традиционно - соседи вызвали полицию. Вместе с правоохранителями приехали медики. Как сообщили в полиции, стрелок ранил 38-летнего приятеля. Пострадавший отделался легко - у него поверхностная травма уха.

Как сообщили журналистам в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, нарушителем спокойствия оказался 46-летний местный житель в сильном алкогольном опьянении. У мужчины изъят зарегистрированный травматический пистолет, сейчас он приходит в себя в территориальном ОВД, где в отношении него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

"По результатам проводимой проверки действиям гражданина будет дана соответствующая правовая оценка",- сообщили в УМВД.

Надеемся, что территориальное ОВД уже заготовило стопку повесток в военкомат для таких вот "поверивших в себя" сверхразумов.

А вот оружие ему давать нельзя. Пусть окопы роет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дебошир   детская площадка   екатеринбург   полиция   происшествие   прохожие   стрельба   
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13  комментариев
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2k
pinbalist 7 часов назад
Пойдите человеку навстречу - отправьте его на Украину, раз ему так нравится стрелять. С его же травматом и отправьте.
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12k
Кыся 2 часа назад
Аффтор жжет. То есть, повестка - это не честь, а наказание?
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4k
EvgeniySAN 6 часов назад
У нас регулярно происходят инцеденты с применением оружия, охотничье, спортивное, травматическое, служебное. При этом идиоты топят за разрешение торговлей оружием, в том числе и боевым, как в США.
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2k
Старичок 7 часов назад
из статьи о мелком хулиганстве надо изъять все, что связано с приминением оружия. и не важно кокого. все должно быть перенесено в статью "покушение на убийство". вот тогда и желающих пострелять и попугать станет гораздо меньше. не срау, со временем но станет.
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−122
Thomsen 7 часов назад
< После первых выстрелов все побежали к месту стрельбы, а потом бегом ринулись оттуда, рассказал житель дома >
Любопытство и инстинкт самосохранения как обычно в традиционном конфликте.

< Надеемся всей редакцией, что территориальное ОВД уже заготовило стопку пустых повесток в военкомат для таких вот "поверивших в себя" сверхразумов >

Кретины у вас там в "редакции". Рассматриваете мобилизацию как инструмент утилизации асоциальных отбросов? Армию освободителей отождествляете с пeнитeнциарнoй системой? Ну-ну. А статью за дискредитацию Вооружённых Сил не хотите ли в "редакцию"? Ну а совет держать в мусарне "пустые" военкомовские повестки для нарушителей закона - это вообще перл. Это что вообще за "редакция" такая? Посоветовал бы yбитьcя об стену, но это будет умышленное членовредительство.
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480
Вася Thomsen 2 часа назад
< Надеемся всей редакцией, что территориальное ОВД уже заготовило стопку пустых повесток в военкомат для таких вот "поверивших в себя" сверхразумов >
Защиту России и русского народа автор сей фразы расценивает как наказание...
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8k
Борис Карабанов 7 часов назад
Мелкое? О, нет, мелким он вряд ли отделается.
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4k
A 7 часов назад
Повестка в руки и вперёд на передовую. Боец уже обмундирован
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