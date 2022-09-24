"Я сейчас автомат достану". В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке





Как сообщает NEWS.ru, несколько мужчин выпивали во дворе, в какой-то момент началась драка, которая переросла в пальбу из травмата.

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— После первых выстрелов все побежали к месту стрельбы, а потом бегом ринулись оттуда, — рассказал E1.RU житель дома. — Родители срочно увели всех детей домой.

Мужчина выстрелил несколько раз, а потом разгуливал с пистолетом по двору, пока пьяные товарищи пытались его успокоить.

— Я, сука, сейчас автомат достану, — кричал дебошир.