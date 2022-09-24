"Я сейчас автомат достану". В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке

Инцидент произошел во дворе на улице Бисертская. Об этом сообщает региональный портал E1.ru. Неадекват был пьян, выражался исключительно матом, а потом открыл стрельбу. В этот момент на площадке находились родители с детьми. В результате происшествия был ранен человек.
Как сообщает NEWS.ru, несколько мужчин выпивали во дворе, в какой-то момент началась драка, которая переросла в пальбу из травмата.
— После первых выстрелов все побежали к месту стрельбы, а потом бегом ринулись оттуда, — рассказал E1.RU житель дома. — Родители срочно увели всех детей домой.
Мужчина выстрелил несколько раз, а потом разгуливал с пистолетом по двору, пока пьяные товарищи пытались его успокоить.
— Я, сука, сейчас автомат достану, — кричал дебошир.
Закончилось все традиционно - соседи вызвали полицию. Вместе с правоохранителями приехали медики. Как сообщили в полиции, стрелок ранил 38-летнего приятеля. Пострадавший отделался легко - у него поверхностная травма уха.
Как сообщили журналистам в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, нарушителем спокойствия оказался 46-летний местный житель в сильном алкогольном опьянении. У мужчины изъят зарегистрированный травматический пистолет, сейчас он приходит в себя в территориальном ОВД, где в отношении него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
"По результатам проводимой проверки действиям гражданина будет дана соответствующая правовая оценка",- сообщили в УМВД.
Надеемся, что территориальное ОВД уже заготовило стопку повесток в военкомат для таких вот "поверивших в себя" сверхразумов.
А вот оружие ему давать нельзя. Пусть окопы роет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А в свете ОПЯТЬ и как всегда обосравшихся "профессиональных военных" и призывом ополчения это очень весомый фактор.
Любопытство и инстинкт самосохранения как обычно в традиционном конфликте.
< Надеемся всей редакцией, что территориальное ОВД уже заготовило стопку пустых повесток в военкомат для таких вот "поверивших в себя" сверхразумов >
Кретины у вас там в "редакции". Рассматриваете мобилизацию как инструмент утилизации асоциальных отбросов? Армию освободителей отождествляете с пeнитeнциарнoй системой? Ну-ну. А статью за дискредитацию Вооружённых Сил не хотите ли в "редакцию"? Ну а совет держать в мусарне "пустые" военкомовские повестки для нарушителей закона - это вообще перл. Это что вообще за "редакция" такая? Посоветовал бы yбитьcя об стену, но это будет умышленное членовредительство.
Защиту России и русского народа автор сей фразы расценивает как наказание...