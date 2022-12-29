В Подмосковье «ворошиловский стрелок» устроил охоту на автобусы

К счастью, мужчина обстреливал транспорт из пневматики. Полицейские уже выясняют, чем ему не угодил городской транспорт.
Сегодня утром в подмосковном посёлке Дрожжино неизвестный открыл стрельбу по автобусам с пассажирами, подняв на уши местную полицию. Очевидцы засняли видео и сообщили полиции, что мужчина обстрелял транспорт с шестого этажа близлежащего дома.
Как оказалось впоследствии, стрелок вёл «огонь» из страйкбольного пистолета. Что, впрочем, не помешало, прострелить окна трёх автобусов и испугать пассажиров.
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Полицейские уже задержали стрелка. Им оказался 25-летний местный житель, мотивы странного поступка пока которого пока неизвестны. Пострадавших, по сообщениям местных СМИ, нет. Спасибо, что не огнестрел.
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Как таким можно высадить стекло автобуса с такого расстояния?
PCP винтовка скорее всего...