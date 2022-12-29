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В Подмосковье «ворошиловский стрелок» устроил охоту на автобусы

В Подмосковье «ворошиловский стрелок» устроил охоту на автобусы

Автор:
29 декабря 2022 15:15
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   автобусы   пневматика   полиция   стрельба   хулиганство   
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К счастью, мужчина обстреливал транспорт из пневматики. Полицейские уже выясняют, чем ему не угодил городской транспорт.

Сегодня утром в подмосковном посёлке Дрожжино неизвестный открыл стрельбу по автобусам с пассажирами, подняв на уши местную полицию. Очевидцы засняли видео и сообщили полиции, что мужчина обстрелял транспорт с шестого этажа близлежащего дома.

Как оказалось впоследствии, стрелок вёл «огонь» из страйкбольного пистолета. Что, впрочем, не помешало, прострелить окна трёх автобусов и испугать пассажиров.

Полицейские уже задержали стрелка. Им оказался 25-летний местный житель, мотивы странного поступка пока которого пока неизвестны. Пострадавших, по сообщениям местных СМИ, нет. Спасибо, что не огнестрел.

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Метки: Подмосковье   автобусы   пневматика   полиция   стрельба   хулиганство   
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11  комментариев
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12k
Kostick 2 часа назад
страйкбольный привод ни за что не разобьет стекло. тем более с такого расстояния.
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27k
Юрьевич 3 минуты назад
Пистолет для страйкбола это точная пневматическая копия боевого оружия, который вместо пуль стреляет пластиковыми шариками, массой от 12 до 45 граммов.
Как таким можно высадить стекло автобуса с такого расстояния?
PCP винтовка скорее всего...
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14k
ss 14 минут назад
Ну и наконец по сути: Писака если и видел попадание из страйкбольного оружия и тем более пистолета, то очень издалека. Страйкбольный пистолет даже с небольшого расстояния хоть и больно врежет, но автомобильное стекло не разобьёт, а уж на такой дистанции!... Даже из обычной-то воздушки и то проблематично такое сделать. Это нужно и боеприпас спортивный иметь и пружинку "подкрутить".
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14k
ss 21 минуту назад
Однако, как изменился московский акцент!
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7k
Енот Потаскун 50 минут назад
Почему по автобусам? Да все просто. Криворукий ху@плёт ни во что меньше автобуса не попадет. Кроме того, автобусы встают на остановку неподвижно, а машины движутся. А эго то требует "меткого" попадания в цель.
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1k
Pterocactus 52 минуты назад
"Воздушка" с хорошим боем.
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541
Николай 59 минут назад
из-за таких дебилов, потом страдают обычные страйкболисты... идиота кусок!
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187
ruslan d Час назад
ума - палата ...
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Давно уже пора ужесточить оборот страйкбольных пистолетов. Я думаю, что депутаты этим в ближайшее время займутся.
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187
ruslan d Борис Карабанов Час назад
да нифига это не страйкбольный ствол ... ты прикинь с такого расстояния стекло высадить ?
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