В Подмосковье «ворошиловский стрелок» устроил охоту на автобусы

Сегодня утром в подмосковном посёлке Дрожжино неизвестный открыл стрельбу по автобусам с пассажирами, подняв на уши местную полицию. Очевидцы засняли видео и сообщили полиции, что мужчина обстрелял транспорт с шестого этажа близлежащего дома.



Как оказалось впоследствии, стрелок вёл «огонь» из страйкбольного пистолета. Что, впрочем, не помешало, прострелить окна трёх автобусов и испугать пассажиров.