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Участники свадебного кортежа из Иваново, которых "не заметила" полиция, извинились за стрельбу

Участники свадебного кортежа из Иваново, которых "не заметила" полиция, извинились за стрельбу (5 фото + 2 видео)

Автор:
17 сентября 2021 08:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Иваново   видео   извинения   полиция   свадьба   стрельба   
1875
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В общем, Рафик не виноват, но больше такого не повторится.

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Метки: Иваново   видео   извинения   полиция   свадьба   стрельба   
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43  комментария
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738
MC 2 часа назад
Кавказцам жить просто - нарушил закон, извинился и все дела. С русскими немного по другому - защитил ребенка от педофила - тюрьма, защитился сам от черножопых - тюрьма! Как то не совсем справедливо по отношению к коренному населению.
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−28
Lux Indique 13 секунд назад
почему Русским в рф нельзя просто за свои преступления извинятся и все??? !!
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17k
nobody® 12 минут назад
Вроде бы стрельба - это не про ГИБДД
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165
Гиви 12 минут назад
Надо в КоАП и в УК официально закрепить наказание в виде извинения на камеру.
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1k
-(0)_(0)- 17 минут назад
Я так понимаю начальника полиции Иванова пендосы поставили?
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12k
Dmitry Obuhov 18 минут назад
И опять на арене цырка курносые мушкетеры!
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4k
slesarnick 20 минут назад
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18
Нурик Нуриков Полчаса назад
Из муляжа стреляют, по звуку понятно!
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18
Нурик Нуриков Полчаса назад
Охолощенные.
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35k
Alex Полчаса назад
**лядские обезьяны...
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3k
Виктор Полчаса назад
Короче , заранее записываешь извинения и твори что хочешь
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4k
NeDron 40 минут назад
Перекрытие дороги, массовые беспорядки со стрельбой, слепые полицейские.
Кстати - эти инвалиды по зрению тоже извинились чи не?
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1k
Moon24 41 минуту назад
у этих скотов глумливое развлечение - шутовски извиняться . это чужие и чуждые люди . они неуместны у нас
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258
ОВКР КРТП 44 минуты назад
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29
Yago 57 минут назад
машины продать в пользу детских домов, оружие в тир, абреков в горы на куй, задолбали со своими извинениями.
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1k
Шпиц Час назад
Начальник УМВД уже расстрелян за трусость?
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716
DESANT_MSK137 Час назад
Мне стыдно что я работал в МВД.Стыдно за беззубость простых сотрудников, которые по указке начальников молчат , и злость
на начальников, которые этим свои делишки проворачивают.А там явно видно, что тупо прикрывают за денежку. Нет там никакого разжигания межнациональной розни,чтобы тупо глаза закрыть , дабы не нагнетать обстановку.Позор. Начальников всех под служебную проверку.
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18k
SolomonA Час назад
Ну так это Иваново - город невест! Если ты берешь в жены девушку из Иваново - тебе на три дня отключают административный кодекс.
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11k
Oleg Час назад
правосудие по путински. долго к этому шли. но вот результат
и чем дальше, тем больше всякого этого ховна вылезает.
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582
Лебовски Час назад
Эти твари нас уже приучили к этим действиям как к норме. Просто в бюджет свадьбы вносится сумма на штрафы, находится человек для извинения и все. И так будет продолжаться. А менты в данном случае продажные.
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58
Sergei Час назад
Ну, а чё полиции шевелится то? Им Путин по 15к. не за шевеление бросил....
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161
АлоКин Час назад
Пойду из пневмата пошмаляю по баночкам во дворе. А че, борода есть, ща подбрею как у них модно и ни один палиционер не придерется) А если че извинюсь, делов то)
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