Участники свадебного кортежа из Иваново, которых "не заметила" полиция, извинились за стрельбу

1875
5
2
В общем, Рафик не виноват, но больше такого не повторится.
Свадьба, состоявшаяся в прошлые выходные в Иваново, наделала много шуму. В прямом и переносном смысле. Гости мероприятия лихо прокатились по городу, нарушив кучу правил ПДД. Очевидцы сняли на камеры и езду по встречке, и стрельбу из автоматического оружия. Вот только в полиции Иваново на возмущенные обращения граждан заявили, что никаких нарушений не было. Правда, после видео в соцсетях стражам порядка пришлось пошевелиться.
Вот то самое видео, которое полицейские заметили не сразу.
Оказалось, если хорошо искать, то найти можно что угодно. В том числе и стрелявших из авто гостей (о национальной принадлежности товарищей скромно умолчим). Не прошло и пары дней - и вот уже эти суетологи извиняются на камеру в одном из отделений полиции Иваново. "Все штрафы оплатим и за нарушение извиняемся", - сообщают они. Кстати, свадебную стрельбу вполне можно было оценить не штрафом, а куда более серьезно, но мы ж не звери какие-то, правда? Солдат ребенка, т.е. гостя на ивановской свадьбе, не обидит (сарказм). Официальные СМИ подтверждают: нарушители ПДД свою вину признали полностью. "Два водителя и один пешеход привлекаются к ответственности по следующим статьям административного кодекса: часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ - выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, часть 2 статьи 12.23 - перевозка людей вне кабины автомобиля, часть 1 статьи 12.29 - нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения", - уточняет УМВД.
В соцсетях заметили, что особенного раскаяния у извинявшихся не увидели. И потом, похоже стрелявших-то было больше, чем извинившихся?
Источник:
Ссылки по теме:
- Полицейские прервали матч Бразилия - Аргентина, чтобы депортировать четверых футболистов
- Вот почему они сначала стреляют, затем спрашивают: 3 полицейских ранено при погоне за двумя неграми в Джорджии
- Обезумевший священник разгромил несколько машин на трассе в Чувашии
- В Кемеровской области задержали убившего двух школьниц педофила
- Афера на костях: в Петербурге задержали участкового, грабившего квартиры умерших пенсионеров
39
Понравилось39
Новости партнёров
Кстати - эти инвалиды по зрению тоже извинились чи не?
на начальников, которые этим свои делишки проворачивают.А там явно видно, что тупо прикрывают за денежку. Нет там никакого разжигания межнациональной розни,чтобы тупо глаза закрыть , дабы не нагнетать обстановку.Позор. Начальников всех под служебную проверку.