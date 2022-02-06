После отключения электроэнергии в квартире омич украл светофор

Житель Омска долгое время не платил по счетам за электричество, поэтому когда его квартиру обесточили, решился на крайние меры. Нет, оплачивать долги он не стал, а пошел и украл светофор. Металлический столб он спилил и сдал в пункт приемки металла, сам корпус распотрошил и выбросил. Но дальше этого дело не пошло - мужчину задержали стражи порядка.