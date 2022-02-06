После отключения электроэнергии в квартире омич украл светофор

Мужик решил использовать солнечную батарею светофора в качестве источника электроэнергии, но что-то пошло не так.
Житель Омска долгое время не платил по счетам за электричество, поэтому когда его квартиру обесточили, решился на крайние меры. Нет, оплачивать долги он не стал, а пошел и украл светофор. Металлический столб он спилил и сдал в пункт приемки металла, сам корпус распотрошил и выбросил. Но дальше этого дело не пошло - мужчину задержали стражи порядка.
Похититель светофора, как оказалось, и раньше привлекался за побои и угрозу убийством. Теперь в отношении предприимчивого омича возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сумма ущерба от действия его "очумелых ручек" составила 56 тыс. 500 руб.
Что-ж, электроэнергию в камере за неуплату вряд ли отключат, так что в своем задержании гражданин может найти хотя бы один плюс.
Источник:
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А вот перпетуммобелист...
На жизнь хватит.