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После отключения электроэнергии в квартире омич украл светофор

После отключения электроэнергии в квартире омич украл светофор (3 фото)

Автор:
06 февраля 2022 11:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   кража   омск   полиция   светофор   смекалочка   солнечная батарея   украл   
699
3

Мужик решил использовать солнечную батарею светофора в качестве источника электроэнергии, но что-то пошло не так.

Житель Омска долгое время не платил по счетам за электричество, поэтому когда его квартиру обесточили, решился на крайние меры. Нет, оплачивать долги он не стал, а пошел и украл светофор. Металлический столб он спилил и сдал в пункт приемки металла, сам корпус распотрошил и выбросил. Но дальше этого дело не пошло - мужчину задержали стражи порядка.


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Похититель светофора, как оказалось, и раньше привлекался за побои и угрозу убийством. Теперь в отношении предприимчивого омича возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сумма ущерба от действия его "очумелых ручек" составила 56 тыс. 500 руб.


Что-ж, электроэнергию в камере за неуплату вряд ли отключат, так что в своем задержании гражданин может найти хотя бы один плюс.


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Метки: Ynews   кража   омск   полиция   светофор   смекалочка   солнечная батарея   украл   
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1k
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
Не дали мужику спокойно свою теслу зарядить.
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734
Serg Dex 12 секунд назад
Слабоумие и отвага, одной панели мало и это самая недорогая часть комплекта, надо ещё инвертор, батарея
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26k
Батончик с маком 8 минут назад
А если бы ему отопление или воду отключили.
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1k
Mixan 21 минуту назад
Зря такую инфу разместили ..А ведь интересно так подсоединить это в квартире или лучше в своем доме за забором !!!! Шутка !!!
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2k
Андрей Ы. 50 минут назад
Зелёный энергетик - горе для семьи.
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195
theengine Андрей Ы. 14 минут назад
Тут всё сложнее: зелёный энергетик - синий.
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анатолий горленко 56 минут назад
Ну если спижжить десяток светофоров, да ещё заряжать от свечки...
На жизнь хватит.
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