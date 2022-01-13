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Пьяный красноярец пришел на почту с автоматом и навел суету

Пьяный красноярец пришел на почту с автоматом и навел суету (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 10:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   автомат калашникова   видео   красноярск   полиция   почта россии   суетолог   
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Нетрезвый товарищ возмутился сделанному замечанию и отреагировал на него, достав оружие.

12 декабря посетителям "Почты России" на ул. Алексеева в Красноярске было не до смеха. Пара нетрезвых приятелей стали материться и оскорблять работников отделения, а после того, как им сделали замечание, один из товарищей обиделся.


— Я сейчас достану автомат и покажу вам, — пригрозил мужчина. И действительно достал автомат и приставил его в животу посетителя, сделавшего замечание.



Тот, кому угрожали, как сообщают местные СМИ, "обезвредил злоумышленника и забрал у него оружие". После этого работники почты вызвали полицию, сотрудники которой и задержали дебошира.


Оружие, с которым красноярец пытался доминировать - непригодный для стрельбы охолощенный автомат Калашникова. В результате ЧП никто не пострадал. Полиция края разбирается в ситуации.

Источник:

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Метки: Ynews   автомат калашникова   видео   красноярск   полиция   почта россии   суетолог   
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14k
Кархародон 2 часа назад
За такие вещи надо срок давать. Это не просто хулиганка. Для человека, к телу которого приставили ствол это - угроза жизни.
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1k
vijilante Минуту назад
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896
Кактус 2 минуты назад
Реальный срок этому персонажу! Многие в своих претензиях путают должностную единицу и простого человека: претензии у них к почте России, а пострадать могут просто Вася или Таня. Поэтому силой и оружием тут решать бесполезно. Пущай лучше лес валит.
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26k
Григорий 36 минут назад
Почта России положила такие низкие оклады, ну в общем просто положила на работников. В итоге в отделении со штатным расписанием в 8 человек работают 2. Люди видят одного - второй на приемке за стеной. Очередь проходишь примерно за час- час двадцать минут. Сволочи из руководства говорят об оптимизации, а на деле посчитайте сколько стоите вы за 1 час.
Ну и логично предположить, что кто-то взрывается от подобных задержек, но нам показывают не проблему, а результат. Этот парень псих, но вы-б послушали как орут в моей почте люди, требуют всех и вся. Матом взрываются и уходят не получив услуг.
p.s.
Чистая прибыль "Почты России" по МСФО за 2020 год выросла в 3,2 раза и достигла 3,4 млрд руб. Консолидированная выручка составила 210,7 млрд руб., что на 1,9% больше, чем в 2019 году.
p.s.s.
примерно 13-15 тысяч зарплата. Центр Петербурга.
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4k
RRK 50 минут назад
Как показывает жизнь, на деле такие людишки в жизни пустое место с кучей комплексов. В жизни они серые мыши которых не видно и неслышно за исключением таких вот случаев...
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8k
Ном-Номыч Час назад
Ссылка youtu.be
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7k
Колорад Час назад
Можно я Вам в лицо из охолещенного выстрелю? Расскажите потом, какое это безопасное.
:D
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1k
GoInDown Час назад
Удивительно как его бабки из очереди не заху....рили. С ними обычно шутки плохи.
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752
Сергей Викторович Час назад
И опять охолощенный автомат. И опять вопрос - зачем разрешают оборот такого оружия???
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895
Дмитрий Час назад
А нафига морды этим убогим постоянно замыливают? -_-
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4k
onebibis 2 часа назад
Что в голове у этих людей кроме паров спирта?!
Как можно додуматься сделать такое?
На всякий случаю владею не одним и не двумя реальными стволами, в том числе и нарезными и поэтому реально недоумеваю.
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7k
Фельдъегерь 2 часа назад
не там решил понтоваться, на почте блеф быстро раскрывают
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1k
pitsilver 2 часа назад
Да какая разница что автомат непригодный для стрельбы, нужно таких сажать как за пригодный.
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11k
котегRUS 2 часа назад
Пробить надо было ему лоб этим автоматом..
Наверняка на почте бабушки за пенсией стояли, страху натерпелись..((
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