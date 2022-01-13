Пьяный красноярец пришел на почту с автоматом и навел суету

Нетрезвый товарищ возмутился сделанному замечанию и отреагировал на него, достав оружие.
12 декабря посетителям "Почты России" на ул. Алексеева в Красноярске было не до смеха. Пара нетрезвых приятелей стали материться и оскорблять работников отделения, а после того, как им сделали замечание, один из товарищей обиделся.
— Я сейчас достану автомат и покажу вам, — пригрозил мужчина. И действительно достал автомат и приставил его в животу посетителя, сделавшего замечание.
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Тот, кому угрожали, как сообщают местные СМИ, "обезвредил злоумышленника и забрал у него оружие". После этого работники почты вызвали полицию, сотрудники которой и задержали дебошира.
Оружие, с которым красноярец пытался доминировать - непригодный для стрельбы охолощенный автомат Калашникова. В результате ЧП никто не пострадал. Полиция края разбирается в ситуации.
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Ну и логично предположить, что кто-то взрывается от подобных задержек, но нам показывают не проблему, а результат. Этот парень псих, но вы-б послушали как орут в моей почте люди, требуют всех и вся. Матом взрываются и уходят не получив услуг.
p.s.
Чистая прибыль "Почты России" по МСФО за 2020 год выросла в 3,2 раза и достигла 3,4 млрд руб. Консолидированная выручка составила 210,7 млрд руб., что на 1,9% больше, чем в 2019 году.
p.s.s.
примерно 13-15 тысяч зарплата. Центр Петербурга.
Как только ВСЕ нарисуют аналогичные пропуска ты будешь стоять в той-же очереди. И никак это не решает проблему с отсутствием кадров и нищенской зарплатой.
:D
Как можно додуматься сделать такое?
На всякий случаю владею не одним и не двумя реальными стволами, в том числе и нарезными и поэтому реально недоумеваю.
Наверняка на почте бабушки за пенсией стояли, страху натерпелись..((