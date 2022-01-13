Пьяный красноярец пришел на почту с автоматом и навел суету

12 декабря посетителям "Почты России" на ул. Алексеева в Красноярске было не до смеха. Пара нетрезвых приятелей стали материться и оскорблять работников отделения, а после того, как им сделали замечание, один из товарищей обиделся.

— Я сейчас достану автомат и покажу вам, — пригрозил мужчина. И действительно достал автомат и приставил его в животу посетителя, сделавшего замечание.