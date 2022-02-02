"Считаю зазорным": герои нашего времени, отказавшиеся от государственных наград

Каким надо быть человеком, чтобы отказаться от награды, которую собирается вручать тебе лично президент? Поступок Академика Сахарова, который отказался принять от Горбачёва свои три звезды Героя Социалистического Труда вошел в историю и многих шокировал. А вот в период правления Бориса Ельцина такие демарши стали повторяться регулярно.
Говорят, что история все расставляет по своим местам. Правы ли они были тогда, много лет назад, каждый решит сам. По крайней мере, они поступили по совести, по своей совести.
Год 1994-й
В 1994 году актёру Леониду Ярмольнику на 40-летие власть решила подарить звание «Заслуженного артиста Российской Федерации», а писателю и ветерану войны Юрию Бондареву на 70-летие – орден Дружбы Народов. Однако, награждение не состоялось.
Убеждённый коммунист Бондарев, воспринявший распад СССР как личную трагедию, уже в те годы считал команду Ельцина сборищем жуликов и предателей. В ответ на приглашение в Кремль писатель опубликовал открытое письмо Ельцину, в котором указал, что ни о какой дружбе народов в 1994 году говорить не приходится.
Ярмольник убеждённым коммунистом не был, но от звания Заслуженного артиста тоже отказался, только не из политических соображений. По мнению Леонида Исааковича, почетные звания потеряли свою ценность и стали слишком распространенными. "Творческая величина определяется именем и фамилией, и добавка к ним высокого звания ничего не меняет", - считал артист. "Раньше от регалий была хоть какая-то польза — имя могли на афише красным выделить, а теперь и совсем нет никаких преимуществ", - отшучивался Ермольник.
Отказался от получения юбилейной медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» и бывший первый секретарь Омского обкома КПСС Евгений Похитайло, в прямую сказав, что «не желает принимать награду из рук Ельцина». Евгений Дмитриевич, как и Юрий Бондарев был убеждённым коммунистом - после развала КПСС вступил в КПРФ и много лет публиковал в коммунистической прессе обличительные статьи в адрес власти.
Тогда же, в 1994 году вернул медаль «Защитнику свободной России», которой был награждён в 1993 году, Константин Евгеньевич Кинчев — рок-музыкант и поэт. Таким образом Кинчев выразил протест против начала боевых действий в Чечне и убийства журналиста Д. Холодова.
Год 1995-й
В 1995 году от звезды Героя России категорически отказался генерал-лейтенант Лев Рохлин. Во время печально известного новогоднего штурма Грозного, его группировка войск стала единственной из четырёх, кому удалось не понести больших потерь, добиться успеха и закрепиться в столице Чечни.
Генерал лично ходил на переговоры с лидерами боевиков – договаривался о прекращении огня и обмене пленными, но от награды отказался, объясняя это тем что: «В гражданской войне нет славы. Война в Чечне – это не слава России, а её беда». Впоследствии он говорил об этой войне ещё короче: «Преступная авантюра».
Год 1996-й
В 1996 году от ордена Мужества отказался Умахан Гаджимамаевич Умаханов, заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД Республики Дагестан. Объяснял это просто: "Не имею на то морального права". Умаханов считал, что после трагедии, которая разыгрывалась в селении Первомайском, "совесть не позволяет получить какую-либо награду".
Тогда, в январе 1996 года банда Радуева отходила из Кизляра и ворвалась в дагестанское село Первомайское. Колонна боевиков состояла из КАМАЗов и девяти автобусов, битком набитого заложниками. В плену оказались и новосибирские милиционеры, откомандированные в Дагестан.
Бандиты требовали миллионы долларов в обмен на зaлoжнuкoв, вертолеты, самолеты, автобусы, стребовали сдать оружие, вывести войска из Чечни.
Село окружили, стянули туда "федералов", внутренние войска, милицейские отряды СОБР, отряды спецназа 22-й бригады, Управления "А", "Вымпел", "Витязь". Из Москвы прилетело высокое руководство и предложило начинать штурм. Но если начать штурм — пострадают невинные люди. Да и непонятно, кто был в лучшем положении - боевики в укреплениях и теплых домах, солдаты мерзнут в чистом поле, само окружение частичное.
На переговоры один без оружия пошел Умаханов. Каким-то чудом ему удалось убедить бандитов отпустить 18 женщин, детей и часть новосибирских милиционеров, но не успел вывести всех. Некто Барсуков, директор ФСБ, торопясь повесить себе на грудь награду, заявил, что все заложники освобождены и приказал начинать штурм, который окончился большими потерями. Впоследствии Умаханов назвал эту операцию, которая привела к гибели людей, не просто плохо подготовленной, но и преступной.
Именно поэтому в феврале 1996 года подполковник Умаханов положил на стол перед зам.нач министра Г. Шпигуном рапорт и сказал, что отказывается принимать государственную награду. Уж слишком тяжелая цена у нее оказалась. И цену эту заплатили невинные люди и ребята спецназовцы.
Год 1998-й
От получения ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени категорически отказался геолог, академик РАН Андрей Трофимук, опубликовав в газете «Советская Россия» открытое письмо Б. Н. Ельцину, в котором, в частности, говорилось: «Я считаю зазорным для себя принимать из ваших рук награду за то, что не смог убедить вас и вашего соратника В. С. Черномырдина в проведении не разорительных реформ Международного валютного фонда, а действительных преобразований, поднимающих благосостояние народов России, обеспечивающих им заслуженное величие и процветание!».
Владимир Афанасьевич Бирюков — губернатор Камчатской области в 1991—2000 гг.; в октябре 1998 года отказался принять орден Почёта от Бориса Ельцина, заявив, что такая оценка его заслуг «несвоевременна»; в 2000 году Бирюков принял данный орден от Владимира Путина.
"Живой классик» Александр Солженицын, когда ему на 80-летие хотели преподнести орден Андрея Первозванного, отказался от него со словами: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу».
Год 1999-й
Надежда Константиновна Орешникова — учительница Кеврольской школы Пинежского района Архангельской области в 1999 году отказалась от получения медали ордена «За заслуги перед Отечеством», поскольку, по её словам, «кощунство в такое время получать награды от президента».
Аман-Гельды Молдагазыевич Тулеев — политик, губернатор Кемеровской области; в июле 1999 года отказался принять от Бориса Ельцина орден Почёта, ааргументировав это так: «Я просто не могу принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету». Однако в сентябре 2000 года Тулеев принял эту награду от Владимира Путина.
Источник:
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Этого мерзавца следовало принародно повесить. Это и всё, что он заслужил. Отказался он...
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наглядный пример обесценивания награды. Раздают кому ни попадя
https://otkritayagazeta.livejournal.com/1287954.htmlhttps://otkritayagazeta.livejournal.com/1287954.html