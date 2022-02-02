"Считаю зазорным": герои нашего времени, отказавшиеся от государственных наград

Тогда же, в 1994 году вернул медаль «Защитнику свободной России», которой был награждён в 1993 году, Константин Евгеньевич Кинчев — рок-музыкант и поэт. Таким образом Кинчев выразил протест против начала боевых действий в Чечне и убийства журналиста Д. Холодова.

Год 1995-й

В 1995 году от звезды Героя России категорически отказался генерал-лейтенант Лев Рохлин. Во время печально известного новогоднего штурма Грозного, его группировка войск стала единственной из четырёх, кому удалось не понести больших потерь, добиться успеха и закрепиться в столице Чечни.

Генерал лично ходил на переговоры с лидерами боевиков – договаривался о прекращении огня и обмене пленными, но от награды отказался, объясняя это тем что: «В гражданской войне нет славы. Война в Чечне – это не слава России, а её беда». Впоследствии он говорил об этой войне ещё короче: «Преступная авантюра».